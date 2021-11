Hurrikan Harvey

Der Sturm Harvey zog Ende August 2017 über den Golf von Mexiko und traf an der texanischen Küste an Land. Anhaltende Niederschläge führten insbesondere in Houston zu Überschwemmungen.

Meteorologen zufolge stellte "Harvey" in Texas einen neuen Niederschlagsrekord für die USA auf. Außerdem gilt der Sturm mit Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe als teuerste Naturkatastrophe in der Geschichte der USA.