"Eco-Swaraj" — radikal-grüne Basisdemokratie in Indien

Im November 1909 reiste Mahatma Ghandi auf dem Schiff SS Kildonen Castle von London nach Südafrika und verfasste auf der Überfahrt in nur zehn Tagen sein Werk "Hind Swaraj." Als das Buch im darauffolgenden Jahr in Indien veröffentlicht wurde, verbot es die englische Kolonialregierung.

"Swaraj bedeutet, selbstbestimmt zu handeln" schrieb Ghandi, um der indischen Bevölkerung zu zeigen, wie man sich gegen die Kolonialmächte behaupten und eine gerechtere Gesellschaft schaffen kann. Ghandi kritisierte in diesem Werk moderne Zivilisationen und nutzte die Philosophie im Kampf für die indische Unabhängigkeit.

Doch Swaraj geht noch sehr viel weiter zurück: In Indien entstanden schon im 6. Jahrhundert vor Christus erste Demokratien. Für Ghandis Buch gibt es bislang nur eine englische und französische Übersetzung.

Indien wurde 1947 unabhängig, doch die Grundsätze aus Ghandis Werk sind nie ganz verwirklicht worden. In der indischen Zivilgesellschaft sind sie aber weiterhin von Bedeutung, besonders bei basisorganisierten Umweltbewegungen, sagt der bekannte indische Umweltaktivist Ashish Kothari.

"[Swaraj] wird etwas vage als Selbstregierung definiert. Aber eigentlich gibt es eine viel tiefere Bedeutung," erklärt Kothari. "Es bedeutet Autonomie, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit - als Individuum und als Gemeinschaft. Aber Swaraj unterscheidet sich stark vom amerikanischen Individualismus, dass jeder tun kann, was er will."

"Eco-Swaraj" hat seine Ursprünge in der Swaraj-Philosophie, über die Ghandi in seinem Werk “Hind Swaraj” schrieb

"Eco- Swaraj": radikale Demokratie

Es handelt sich um eine Art kollektives Streben nach Autonomie, das anerkennt, dass man Teil einer Gemeinschaft, auf andere Menschen und die Natur angewiesen ist, sagt Kothari.

"Man muss respektvoll mit der Natur umgehen und verstehen, dass andere Arten und unsere Erde ein eigenes Recht auf Leben haben. Sie sind nicht nur da, um dem Menschen zu dienen."

"Eco-Swaraj" ist keine eigene Bewegung. Kothari nutzt das Wort aber, um Strukturen zu beschreiben, die er bei Hunderten Initiativen in Indien beobachtet hat, die gegen zerstörerische Projekte vorgehen - zum Beispiel Staudämme oder Bergbauprojekte - aber auch nachhaltige Alternativen entwickeln. Die Bürger sind auf jeden Fall die treibende Kraft hinter diesen "Bottom-Up"-Ansätzen.

"Eines der Grundprinzipien der „Eco-Swaraj"-Philosophie ist die radikale Demokratie. Das bedeutet: Die Macht des kleinen Mannes," sagt Kothari. "Es geht nicht darum, dass eine Regierung einfach Gesetze erlässt. Jede einzelne Person — egal in welchem indischen Dorf — soll im Mittelpunkt von Entscheidungsprozessen stehen."

Ernährungssicherheit in Telangana

In dem zentralindischen Bundesstaat Telangana haben sich Tausende von Frauen dieses Prinzip zu eigen gemacht. Sie sind von Nahrungssuchenden zu Nahrungslieferantinnen geworden.

Bevor die Nichtregierungsorganisation Deccan Development Society (DDS) im Jahr 1983 gegründet wurde, hatten viele Familien im Distrikt Sangareddy nicht genug zu essen. Männer und Frauen arbeiteten als schlecht bezahlte Landarbeiter auf fremden Feldern. Ihre eigenen Äcker lagen derweil brach.

Mitglieder der Sangham-Gruppen spendeten 20.0000 Kilogramm Getreide. Daraus wurde während des Corona-Lockdowns Hirsebrei für Krisenhelfer gekocht

Grassroots Initiativen sind besser an lokale Gegebenheiten und Traditionen angepasst

DDS ermutigte die Frauen sogenannte Sanghams zu gründen — Selbsthilfegruppen, die über das Thema Ernährungssicherheit diskutieren und Lösungen finden sollten. Sie holten sich Saatgut aus Nachbardörfern und nutzten wieder alte Sorten, die bereits dem Boden und dem trockenen Klima angepasst waren.

3000 Frauen, die einer der Sangham-Gruppen angehören, sind inzwischen Biobäuerinnen, die über 35 verschiedene Getreide- und Gemüsesorten anbauen sowie Hirse, Hülsenfrüchte, Ölsaaten und Wildpflanzen. Zudem verfügen sie über eine Samenbank mit 80 verschiedenen Sorten.

Während des Corona-Lockdowns spendete jedes Mitglied 10 Kilogramm Hirse. Daraus entstand Brei für Hunderte von Mitarbeitern aus dem Gesundheitsbereich.

"Bevor sie sich der Sangham-Gruppe anschlossen, waren sie auf sich allein gestellt," sagt Jayasri Cherukuri, stellvertretender Geschäftsführer von DDS. "Jetzt, wo sie gemeinsam arbeiten, haben sie mehr Mut, anstehende Probleme anzusprechen."

Cherukuri sagt, dass Frauen, die früher Angst davor hatten, sich mit den Landbesitzern, für die sie arbeiteten, auseinanderzusetzen nun Sitze in den lokalen Regierungsgremien fordern. Es sind aber nicht nur ländliche Gemeinden, die sich gegen Umweltentscheidungen wehren.

Die Wiederentdeckung traditioneller Techniken

In der Stadt Bhui im westlichen Bundesstaat Gujarat entwickeln Bürgerinitiativen ihre eigenen Pläne für den Umgang mit Müll und Trinkwasser, die sie staatlichen Stellen zur Finanzierung vorlegen. Durch Brunnenbohrungen wurde das Grundwasser in Bhui nahezu aufgebraucht. Die Stadt leidet regelmäßig unter Wasserknappheit oder Überschwemmungen. Die Projekte der Anwohner sind hingegen nachhaltig. Sie haben das traditionelle System der Stadt wieder eingeführt und füllen Brunnen mit Grundwasser auf. Die Bewohner säubern Seen, sammeln Regenwasser an Schulen und Universitäten.

Bewohner des Slums Shivram Mandap betreiben gemeinsam ein System, das Wasser von einem Brunnen zu einem Tank leitet und die gesamte informelle Siedlung versorgt

Die Bürgerinitiativen werden von der Nichtregierungsorganisation Homes in the City koordiniert. Die NGO arbeitet seit zehn Jahren mit Slumbewohnern in Bhui zusammen. "Vorher waren die Bürger auf einige wenige Amtsträger angewiesen, die Entscheidungen für sie trafen," sagt Aseem Mishra, Programmdirektorin bei Homes in the City.

"Jetzt versuchen wir, die Mentalität der Bürger zu verändern. Sie sollen wissen, dass sie ein Mitspracherecht bei der Stadtentwicklung haben."

Ein Vorteil von Grassroots-Bewegungen ist, dass sie sich an den Traditionen und den Umweltbedingungen vor Ort orientieren.

"Jede Region und jede Kultur hat ihre eigenen Traditionen und ein eigenes Naturverständnis," sagt Brototi Roy. Die Doktorandin forscht an der Autonomen Universität Barcelona zu Bewegungen, die sich für Umweltgerechtigkeit einsetzen. "Eco-Swaraj" lässt sich auf die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten ein und erkennt an, dass es nicht eine einzige Lösung für alle gibt."