Homosexualität: Was kann der Männerfußball von den Frauen lernen?

"Ich glaube, ich war damals etwas naiv", sagt Nilla Fischer der DW und erinnert sich an ein Interview, das sie vor acht Jahren gegeben hat. Der Reporter hatte sie damals gefragt, ob sie gerade in einer Beziehung sei. "Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich die Frage wahrheitsgemäß beantworte, oder nicht. Aber dann dachte ich mir: Okay. Ich bin mit dieser Frau zusammen. Also, warum nicht?"

Das Interesse an Fischers Privatleben stieg ganz plötzlich an. Das Ausmaß überrumpelte sie. "Natürlich stand es dann in jedem Magazin, dass Nilla Fischer sich outet und mit einer Frau zusammenlebt", sagt sie. "Das ist auch der Punkt, an dem ich mir wünsche, dass wir ankommen. Dass es keine große Sache ist. Nicht diese ganze Coming-Out-Geschichte. Aber ich denke, es wird noch sehr viele Jahre dauern, bis wir das erreichen."

Im Frauenfußball längst Normalität

Während Fischers Beziehung in der Presse ein großes Thema war, war diese Geschichte in ihrer Berufswelt nicht von Bedeutung - weder in Schweden noch in Deutschland während ihrer erfolgreichen, sechs Jahre andauernden Zeit beim VfL Wolfsburg. "Im Verein und in der Mannschaft ist es einfach, so zu sein, wie man ist. Ich bin bei jedem Verein, bei dem ich gespielt habe, sehr gut behandelt worden", sagt Fischer.

Während Homosexualität im Männerfußball nach wie vor ein Tabu ist, gehört dieses Thema bei den Frauen längst zum Alltag. "Im Frauenfußball ist das [offener Umgang mit Homosexualität; Anmk. d.Red] völlig normal", sagt Fischers ehemalige Teamkollegin, VfL Wolfsburg-Torhüterin Almuth Schult. "Die Offenheit habe ich in meiner ganzen Karriere erlebt. Ich bin damit aufgewachsen, so wie viele andere Fußballerinnen auch. Also, wir sind schon in dem Vorteil, weil wir es gar nicht anders kennen."

Frauenfußball als Schimpfwort?

Angreiferin Laura Freigang erzielt in vier Länderspielen fünf Treffer

Eintracht Frankfurts Laura Freigang ist der gleichen Meinung. "Es ist bei uns im Frauenfußball, innerhalb der Mannschaft, aber auch innerhalb der Liga so, dass die Akzeptanz einfach riesig ist. Das ist kein Thema", sagt Freigang.

Mit Blick auf den Männerfußball nennen die drei Spielerinnen Begriffe wie "Männlichkeit" und "männlich" als Erklärungen für das anhaltende Schweigen zum Thema Homosexualität.

"Der Fußball ist bis jetzt immer so gewachsen, dass man dieses Männlichkeits-Attribut in den Vordergrund stellt, weswegen der weibliche Fußball auch eher als Schimpfwort genutzt wird", sagt Almuth Schult. "Es gibt den Gedanken, dass wenn man schwul ist, man keinen richtigen Fußball spielen kann. Weil man nicht männlich genug ist."

Schult gehörte zu den mehr als 800 Unterzeichnern eines offenen Briefes, der kürzlich vom Fußball-Magazin "11 Freunde" veröffentlicht wurde. Und in dem jedem schwulen Spieler im Männerfußball Unterstützung zugesagt wird, der die Entscheidung trifft, sich zu outen.

Regenbogenfarben als Bekenntnis

Laura Freigang war Teil der deutschen Nationalmannschaft, die die Kampagne ebenfalls unterstützte. "Gerade im Männerfußball ist die Sexualität ein ziemliches Tabu-Thema. Im Frauenfußball ist es ein bisschen anders, deswegen denke ich, können wir auch zu dieser Aktion und mit unserer Meinung auch zum Diskurs beitragen. Das muss nach wie vor Thema sein. Deswegen finde ich es cool, dass aus den eigenen Reihen etwas gekommen ist an Unterstützung", sagt Freigang.

Während ihrer Zeit in Wolfsburg importierte Nilla Fischer aus Schweden die Symbolik, eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben zu tragen - als Statement für Toleranz. Die 36-Jährige, die nach ihrer Rückkehr nach Schweden zum FC Linköpings im Jahr 2019 die Armbinde nicht mehr trägt, war auch ein Fan der "11 Freunde-Kampagne" - allerdings nicht von dem, was sie über den Zustand des Fußballs aussagt.

"Es ist traurig, dass es etwas ist, das wahrscheinlich gebraucht wird, damit die Spieler das Gefühl haben, dass sie Unterstützung haben", sagte sie der DW. "Es ist wirklich eine gute Sache, dass sie es tun. Es ist nur schade, dass es irgendwie notwendig ist."

Freigang: "Man kann niemanden zwingen"

Torhüterin Almuth Schult spielt seit 2013 für den VfL Wolfsburg

Fischer hofft, dass der Männerfußball etwas von der offenen und toleranten Atmosphäre des Frauenfußballs lernen kann. Aber sie räumt ein, dass es schwierig ist, Werte von einem Kontext auf einen anderen zu übertragen. "Ich habe keine Antwort. Aber ich denke, es ist wichtig, zu versuchen, die jüngeren Spieler über gute Werte zu erziehen, wie man miteinander umgehen sollte", sagt sie der DW. "Von uns könnten sie die Lektion lernen, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist."

Während Initiativen wie die "11 Freunde"-Kampagne helfen können, den Boden für offen schwule Spieler zu bereiten und die Menschen im Fußball für das Thema Sexualität zu sensibilisieren, muss letztlich "jemand der Erste sein", sagt Freigang.

Sie sieht die Schaffung eines toleranten Klimas als eine kollektive Verantwortung an. "Man kann es ja niemandem aufzwingen. Und das will ich auch gar nicht. Die Frage ist, ob man nicht irgendwo anfangen kann, ob irgendjemand nicht den Mut haben wird, den ersten Schritt zu machen. Und ob man dann gucken kann, wie man die Person auffangen, wie man medial arbeiten, wie man die Person nach einem Outing unterstützen kann. So dass immer mehr Leute sich trauen, das anzusprechen oder offener zu leben."

Und für Fischer überwiegen die Vorteile. "Es fühlt sich so viel besser an, so zu sein, wie man ist. Anstatt sich die ganze Zeit zu verstecken oder Angst oder Sorgen zu haben. Also ist es das am Ende total wert", sagt sie der DW.

Adaption: Jörg Strohschein