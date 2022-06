Das Grauen der Judenverfolgung: Übermaltes Gemälde entdeckt

Im Laufe der Kunstgeschichte gab es sie immer wieder: Künstlerinnen und Künstler, die ihre eigenen Bilder übermalten. Vincent van Gogh tat es aus Geldmangel, Alberto Giacometti aus permanenter Unzufriedenheit. Ein neuer Fund in einer Arbeit des 1904 in Osnabrück geborenen jüdischen Künstler Felix Nussbaum zeigt eindrucksvoll, wie sich die Interpretation eines verstanden geglaubten Werkes wandeln kann, wenn mithilfe modernster Technik ein übermaltes Motiv zum Vorschein kommt.

Im Falle Nussbaums handelt es sich um sein Gemälde "Rue Triste" (dt. "Trostlose Straße"). Vordergründig zeigt es einen Straßenzug mit Häusern, aus dessen Fensterhöhlen schwarze Fahnen hängen. Die Straße scheint verlassen. Nur eine schwarze Katze ist zu sehen.

Weltuntergangsszenario zur Pogromnacht

Doch das Gemälde barg ein Geheimnis, das Forschende der Technischen Hochschule Köln nun gelüftet haben. Mithilfe verschiedener Techniken haben die Mitarbeitenden am Cologne Institute of Conservation Sciences (CICS) das Nussbaum-Gemälde untersucht. Sie fanden heraus, dass unter dem Werk ein anderes Motiv liegt, das vom Künstler nachträglich übermalt wurde. Wie die Komposition aussah, machten sie mittels einer Röntgenaufnahme sichtbar. So konnten sie feststellen, dass Nussbaum ursprünglich eine apokalyptisch anmutende Ruinenlandschaft mit verstörten Gestalten gemalt hatte. Sonne und Mond stehen gleichzeitig am Himmel. Das Bild transportiert Tod, Trauer und Zerstörung.

Lange war nicht klar, was sich unter dem Gemälde "Rue triste" verbirgt

Pogromnacht: deutsche Heimat für immer verloren

"Diese Komposition nimmt Bezug auf die Pogromnacht von 1938", sagt Professor Gunnar Heydenreich, der die kunsttechnologische Untersuchung geleitet hat. Die Reichspogromnacht gehört zu den dunkelsten Kapiteln deutscher Geschichte. Wo das Leben für Jüdinnen und Juden in Deutschland schon vorher schwierig war, wurde es nun unmöglich. In der Pogromnacht vom 9. November 1938 wurden sie gejagt, ihre Geschäfte zerstört, Synagogen in Brand gesetzt. Viele Menschen verloren ihr Leben oder wurden deportiert. "Für Nussbaum bedeutete die Pogromnacht, dass er gänzlich mit seinem Heimatland abschloss. Es war auch der Zeitpunkt, wo seine Eltern aus Deutschland fliehen mussten", so Heydenreich. Ab diesem Zeitpunkt sei eine Rückkehr für Nussbaum immer unwahrscheinlicher geworden. Bereits 1935 war Felix Nussbaum nach Belgien geflohen.

Diese Erkenntnisse tragen zu einem neuen Blick auf die Werkgenese des Bildes "Rue Triste" bei. Denn bisher wurde das Gemälde auf das Jahr 1928 datiert, also zehn Jahre vor die Pogromnacht. Zu diesem Zeitpunkt studierte Felix Nussbaum Malerei in Berlin. Ab Anfang der 1930er Jahre feierte er große Ausstellungserfolge und avancierte zum Shootingstar einer jungen Künstlergeneration.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Nächtliche Gewaltorgien Antisemitische Gruppen, angeführt von der paramilitärischen SA, wüteten in ganz Nazi-Deutschland. Sie zerstörten Synagogen wie diese in Chemnitz und andere jüdische Gebäude oder Geschäfte. Juden wurden öffentlich erniedrigt und festgenommen, mindestens 91 von ihnen wurden bei der nächtlichen Gewaltorgie getötet.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Zerbrochenes Glas Angesichts der vielen zerbrochenen Fenster und Kristallleuchter von Synagogen und Geschäfte sprach man früher von der "Reichskristallnacht". Gegen Ende der 1980er-Jahre wurde dieser Ausdruck zunehmend problematisiert. Heute bezeichnet man die Übergriffe als Pogromnacht oder als November-Pogrome.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Attentat als Vorwand Die Nazis begründeten ihre antijüdischen Pogrome mit dem tödlichen Attentat auf einen deutschen Diplomaten in Paris am 7. November. Täter war der 17-jährige polnische Jude Herschel Grynszpan. Dieser hatte wenige Tage zuvor von der gewaltsamen Vertreibung seiner Familie erfahren. Es ist nicht bekannt, ob Grynszpan das Dritte Reich überlebte oder in einem Konzentrationslager ums Leben kam.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Erlaubnis von Hitler Nach dem Attentat in Paris erteilte Hitler Propagandaminister Goebbels die mündliche Erlaubnis, mit den Gewaltmaßnahmen gegen Juden zu beginnen. Bei dem von Goebbels initiierten Pogrom waren nur solche Maßnahmen zugelassen, "die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen". Juden wurden von den Nazis - fälschlicherweise - als "nicht-deutsch" diffamiert.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Beteiligung an Gewalt Die Nationalsozialistische Partei bestritt jede Beteiligung an dem Pogrom, aber Hinweise in Dokumenten, in denen von "Operationen" und "Maßnahmen" die Rede ist, bewiesen die Verwicklung von Partei und Staatsapparat. Die meisten nichtjüdischen Deutschen wahrten Distanz zum Pogrom. Es gab aber auch Bürger, die die Ausschreitungen begrüßten oder sich sogar an Gewalt und Plünderungen beteiligten.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Rassismus und Geld Ihrer rassistischen Ideologie entsprechend wollten die Nazis die Juden einschüchtern, damit sie Deutschland freiwillig verlassen. Zu diesem Zweck wurden Juden oft auf demütigende Weise durch die Straßen geführt. Die Nazis handelten dabei auch aus wirtschaftlichem Interesse. Juden, die aus dem Dritten Reich flohen, wurden mit hohen "Auswanderungsabgaben" belastet, ihr Eigentum wurde konfisziert.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Scheu vor Presseecho Spätestens nach der Pogromnacht war der Weltöffentlichkeit die judenfeindliche Einstellung der Nationalsozialisten bekannt. Aber das Dritte Reich unter Hitler scheute das schlechte internationale Presseecho. Daher beschloss die NSDAP zunächst antijüdische Maßnahmen, die nicht offen gewaltsam waren. Unter anderem wurden die Juden gezwungen, einen gelben Davidsstern auf ihrer Kleidung zu tragen.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Zynische Forderung Die Nazi-Führung startete eine ganze Reihe weiterer antijüdischer Maßnahmen. Voller Zynismus forderte sie von ihnen eine Abgabe zur Begleichung der Schäden, die während der Nacht vom 9. auf den 10. November 1939 entstanden waren. Der zweitmächtigste Mann im Dritten Reich, Hermann Göring, sagte den berühmt-berüchtigten Satz: "Ich möchte nicht in Deutschland Jude sein."

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder "Vorspiel zum Völkermord" Im Jahr 1938 lag der Beginn des Holocaust noch zwei Jahre entfernt. Aber von der Pogromnacht bis zum Massenmord an den Juden in Europa gab es eine kontinuierliche Entwicklung, in der die NS-Führung ihre antisemitischen Maßnahmen schrittweise verstärkte. In den Worten eines zeitgenössischen Historikers war das Pogrom ein "Vorspiel zum Völkermord". Autorin/Autor: Jefferson Chase (rb)



Flucht und Tod in Auschwitz

Der Maler gewann ein prestigereiches Stipendium und reiste 1932 für einen Studienaufenthalt nach Rom. Nach einem handgreiflichen Streit wurde ihm das Stipendium aberkannt, aber Nussbaum kehrte nicht nach Deutschland zurück. Hitler und die Nationalsozialisten hatten inzwischen die Macht ergriffen. Ab diesem Zeitpunkt begann für Nussbaum und seine Frau, die Künstlerin Felka Platek, die Flucht vor den Nazis: erst nach Italien, dann nach Frankreich, schließlich nach Belgien. Ab 1940 lebten die beiden ohne jedes Einkommen in einem Versteck in Brüssel. Belgische Freunde sorgten für das Nötigste und beschafften Felix Nussbaum sogar ein Atelier und Künstlerzubehör. Die Themen, die der Künstler in jener Zeit in seinen Werken verarbeitete, waren Furcht und Verfolgung. Am 20. Juni 1944 wurden Nussbaum und seine Frau denunziert und verhaftet - und im August desselben Jahres in Auschwitz ermordet.

"Selbstbildnis mit Judenpass" von Felix Nussbaum (1943)

Schon länger Zweifel an Datierung von "Rue Triste"

"Nussbaum ist ein Vertreter der Holocaust-Kunst, der sowohl Zeugnis über die Geschehnisse ablegt, als auch eigenständige Kunstwerke geschaffen hat", sagt Jürgen Kaumkötter. Er ist Direktor des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen, wo "Rue Triste" seit 2008 als Dauerleihgabe präsentiert wird.

Schon länger habe Zweifel an der Datierung des Gemäldes bestanden, so Kaumkötter. Etwa hätten die Schornsteine auf dem Bild so ausgesehen, wie die in Brüssel - wo Nussbaum aber erst seit 1935 lebte. Außerdem habe man aufgrund der seitlich angebrachten Signatur geahnt, dass das Bild etwas verberge. Deswegen habe man es zur Untersuchung nach Köln gegeben. "Als wir die erste Nachricht bekommen haben, dass ein anderes Bild gefunden wurde, bin ich förmlich ausgerastet", berichtet Kaumkötter. Etwas Besonderes sei, dass es zu der darunterliegenden Komposition eine passende Zeichnung gibt. Diese befindet sich heute in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem.

Das Motiv des bisher unbekannten Gemäldes Felix Nussbaums ist auf dieser Zeichnung wiederzufinden

Abrechnung mit Deutschland?

Was die kunsttechnologischen Untersuchungen nicht klären konnten, ist, warum Felix Nussbaum das Weltuntergangsszenario zur Pogromnacht übermalte. Im Februar 1939 stellte er die "Rue Triste" in seiner heutigen Form in Brüssel aus. Eine mögliche Interpretation ist, dass das neu entdeckte Pogromgemälde eine Abrechnung mit seinem Geburtsort und Deutschland sei. Denn die "Trostlose Straße" erinnert städtebaulich an die Osnabrücker Johannisstraße, die unweit von Nussbaums Elternhaus lag. So habe Nussbaum möglicherweise von einer Darstellung des Grauens zu einer stillen Anklage wechseln wollen, sagt Gunnar Heydenreich von der TH Köln. Aber auch Materialmangel könne ein Grund gewesen sein.

Infrarotaufnahmen zeigten, dass die Katze vor einem Schutthaufen zurückschreckt

So oder so zeige auch die "Rue Triste" klare Bezüge zur Pogromnacht. Mithilfe einer Infrarotreflektografie konnte vor der schwarzen Katze ein Schutthaufen sichtbar gemacht werden, berichtet Heydenreich. "Auf der Infrarotaufnahme lässt sich erahnen, dass der Schutthaufen aus Fensterkreuzen und Glasscherben besteht und ein Symbol für die Pogromnacht sein könnte, die von der nationalsozialistischen Presse als Kristallnacht verharmlost wurde", so Heydenreich weiter.

Nussbaum war Teil einer vergessenen Künstlergeneration

Die Forschungsergebnisse und das Bild "Rue Triste" werden im Rahmen einer aktuellen Ausstellung des Zentrums für verfolgte Künste gezeigt, die den Titel "1929/1955. Die erste documenta und das Vergessen einer Künstler:innengeneration" trägt und zusammen mit dem documenta archiv Kassel gestaltet wurde. Fokus ist Kurator Arnold Bode, der 1929 in Kassel eine Ausstellung mit jungen Künstlerinnen und Künstlern organisiert hatte und 1955 schließlich die erste documenta. "In der Ausstellung geht es darum, welche Künstlergeneration 1955 nicht gezeigt wurde", so Kaumkötter. Darunter seien viele gewesen, die vom NS-Regime verfolgt, ausgegrenzt, verhaftet und ermordet wurden.

Schonungslos und drastisch stellte Felix Nussbaum die Realität der Kriegsjahre dar, wie hier in "Triumph des Todes (Die Gerippe spielen zum Tanz)" (ca. 1941)

"Die documenta wollte ausdrücklich an die Kunst aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus anknüpfen, der Brückenschlag führte aber nicht in das Jahr 1929, sondern eher in das Jahr 1910 zu der etablierten Avantgarde der klassischen Moderne." Die Ausstellung wolle sichtbar machen, wie die junge Künstlergeneration der Weimarer Zeit - darunter Felix Nussbaum - unberücksichtigt blieb. Zudem geht sie der Frage nach, welchen Einfluss die Jahre des Nationalsozialismus auf die Kunstwelt hatten.

Die Ausstellung "1929/1955. Die erste documenta und das Vergessen einer Künstler:innengeneration" ist noch bis zum 11. September im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen zu sehen. Im Herbst wird die Schau weiter nach Krakau ins Museum für Gegenwartskunst (MOCAK) wandern.