Hollywood-Star Raquel Welch ist tot

Elegant, professionell und unglaublich glamourös sei Raquel Welch gewesen. Mit diesen Worten bedauert Schauspielkollegin Reese Whiterspoon den Tod von Raquel Welch. Sie habe es geliebt mit ihr zusammenzuarbeiten. Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist am Mittwoch (15.02.2023) im Alter von 82 Jahren gestorben.

Weltweit bekannt wurde Welch durch den Fantasyfilm "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966), bei dem sie als "Loana" in einem knappen fellbesetzen Lederbikini auftrat. Regisseur Don Chaffeys Film spielt in der Steinzeit. "Loana" begleitet den von seinem Stamm verstoßenen "Tomak" auf seiner Heldenreise, stets im Kampf gegen Saurier und andere überlebensgroße Wesen. Die Rolle der leichtbekleideten "Loana" verhalf Raquel Welch nicht nur zum Durchbruch als Schauspielerin, sondern machte sie für viele zum "Sexsymbol" der 1960er und 1970er Jahre.

Prämierte Schönheit

Raquel Welch wurde 1940 in Chicago als Jo Raquel Tejada geboren. Ihr Vater stammte aus Bolivien, ihre Mutter aus den USA. Welch wuchs in Kalifornien auf und gewann bereits als Jugendliche Schönheitswettbewerbe. Ihre erste kleine Nebenrolle bekam sie 1964 im Film "König der heißen Rhythmen" mit Elvis Presley . Aufmerksamkeit erregte Welch dann 1966 mit dem Science-Fiction-Streifen "Die phantastische Reise". Im selben Jahr kam auch "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" in die Kinos.

Loana aus der Steinzeit: In diesem Outfit eroberte Raquel Welch Hollywood

Raquel Welch und der Lederbikini

Raquel Welch war 26 Jahre alt, als sie in den knappen Lederbikini der "Leona" schlüpfte, eine Rolle, die ihr Leben prägte. Im Lederbikini-Outfit prangte sie sogar auf einem überlebensgroßen Poster, das in die Filmgeschichte einging

"Mit der Veröffentlichung dieses berühmten Filmposters hat sich auf einen Streich alles in meinem Leben geändert", schrieb sie 2010 in ihren Memoiren. Alles andere sei durch dadurch in den Hintergrund gedrängt worden. 2018 sagte Welch in einem Interview mit der "Sunday Post", sie habe ihren Frieden damit gemacht. "Ich werde oft gefragt, ob ich es leid bin, über diesen Bikini zu reden, aber die Wahrheit ist, ich bin es nicht. Es war ein wichtiges Ereignis in meinem Leben."

Doch nicht nur als leicht bekleidete "Loana" hatte Raquel Welch Erfolg. Von dem Lederbikini-Image konnte sie sich später emanzipieren. Sie drehte an der Seite von Hollywoodgrößen wie James Stewart (im Western "Bandolero"), Frank Sinatra ("Lady in Cement") John Huston (als Transfrau "Myra Breckinridge - Mann oder Frau") oder Burt Reynolds ("Auf leisen Sohlen kommt der Tod").

Aerobic mit Raquel Welch

Neben ihrem Beruf als Schauspielerin unterrichtete Raquel Welch Aerobic und startete 1984 auch ihr eigenes Fitnessprogramm "Total Beauty and Fitness". Später brachte sie eine Kollektion von Perücken und Haarverlängerungen auf den Markt.

Rachel Welch als "Constance" in "Die drei Musketiere"

Regisseure besetzten Welch gerne in Rollen, die sie als Schönheitsidol hervorhoben. Etwa mit Jean-Paul Belmondo in "Ein irrer Typ" oder in der Komödie "Die nackte Kanone 33 1/3" (1994) und 2001 in der Komödie "Natürlich blond". Für ihr komödiantisches Talent in "Die drei Musketiere" (1973) erhielt Raquel Welch 1975 den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin.

Die bolivianische Herkunft ihres Vaters hatte Raquel Welch lange verheimlicht. Später, in den 2000er Jahren, übernahm sie auch Latino-Rollen, etwa in den Serien "American Family" und "Tortilla Soup".

Welch hinterlässt einen Sohn und eine Tochter. Thanee Welch ist ebenfalls Schauspielerin und Model.