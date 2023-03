LSD und Silicon Valley

Einige Gründerväter großer Computer- und IT-Unternehmen haben mit LSD experimentiert. Apple-Gründer Steve Jobs beschrieb in seiner Autobiographie seine LSD-Trips sogar als "eines der drei wichtigsten Dinge in meinem Leben". LSD-Erfinder Hofmann erkundigte sich 2007 deswegen 101-jährig in einem Brief bei Jobs. Heute gilt zumindest LSD-Microdosing in der in der IT-Szene als weit verbreitet .