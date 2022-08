Hoffenheims Georginio Rutter mit Traumtor und viel Potential

Ist das die schöne neue Fußballwelt? Nach seinem sehenswerten Tor und kurzem Jubel lief Georginio Rutter kurzerhand zur Bande, wo der Social-Media-Beauftrage der TSG Hoffenheim stand. Rutter nahm ihm das Handy aus der Hand, hinterließ eine Nachricht an die Fans und spielte weiter.

Es war aber auch wirklich ein Traumtor, dass den 3:0 (0:2)-Erfolg der Hoffenheimer gegen das weiterhin rätselhaft enttäuschende Team von Bayer Leverkusenin der 78. Minute besiegelte. "Das war ein fantastisches Tor von einem sehr, sehr gutem Spieler", meinte Teamkollege Christoph Baumgartner nach dem Spiel gegenüber Sky.

Nach einem Diagonalball stand Rutter auf der rechten Strafraumseite Mitchel Bakker gegenüber. Da dieser nicht eingriff, zog Rutter plötzlich einen Schritt nach links und dann ab. Wie ein Strahl flog der Ball in den rechten Winkel - nicht zu halten für Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky.

Leverkusen macht das Spiel, Hoffenheim die Tore

Das galt auch für das ebenfalls sehenswerte Hackentor von Baumgartner (9. Minute) und dem Kopfball von Andrej Kramaric (35.). Die TSG zeigten beim zweiten Saisonsieg an diesem dritten Spieltag eine sehr effiziente und starke Mannschaftsleistung und dabei einen Fußball, der Spaß macht.

Spaß macht vor allem die Entwicklung des mittlerweile 20-jährigen Rutter - der, wie der Direktor Profifußball der TSG, Alexander Rosen, meint, eines der "vielversprechendsten Talente im europäischen Fußball" sei. "Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über eine unglaubliche Kombination aus Athletik, Technik, Speed und Torgefährlichkeit."

Physisch stark, schnell und mit Zug zum Tor: Georginio Rutter

Der Mittelstürmer, der als Sohn einer Mutter aus Réunion und eines Vaters von Martinique in Frankreich aufgewachsen ist, kam im Februar 2021 für 500.000 Euro von Stade Rennes nach Hoffenheim. In der vergangenen Saison erzielte er acht Tore für die TSG. Und obwohl er einen Vertrag bis 2025 hatte, verlängerte Hoffenheim diesen Anfang des Jahres um ein weiteres Jahr, das Gehalt wurde entsprechend angepasst.

Rutter, der für die französische U20-Nationalmannschaft spielt, ist physisch robust, sehr schnell und sucht fast immer den direkten Weg zum Tor. Er zeigt gerne mal den ein oder anderen Trick und scheut nicht den Zweikampf mit dem Gegenspieler, meist zieht er mit großem Tempo an ihnen vorbei. Da er dabei mit- und vorausdenkt, setzt er auch die Mitspieler mit klugen Pässen in Szene.

Georginio Rutters Marktwert: 16 Millionen

"Georgi hat im vergangenen Jahr bei uns eine atemberaubende Entwicklung genommen", so Rosen. Derzeit liegt sein Marktwert bei rund 16 Millionen Euro. "Für junge Spieler wie mich ist Hoffenheim ein guter Klub", so Rutter.

Trotzdem reichte es in den ersten beiden Saisonspielen nicht für einen Einsatz in der Startelf: "Von Anfang an fehlt ihm noch etwas Struktur, weil wir Abläufe haben und er halt einfach ein Freigeist ist, der diese Räume benötigt", erklärte Trainer André Breitenreiter nach dem 3:2-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Bochum. "Das fällt ihm von der Bank heraus etwas leichter."

Offenbar änderte Breitenreiter seine Meinung unter der Woche und ließ Rutter in Leverkusen von Anfang an auflaufen. Und der bedankte sich für das Vertrauen mit seinem ersten Saisontor - eines, das in Erinnerung bleibt.