Niklas Süle (FC Bayern → BVB)

Die Dortmunder Defensive erhält mit Niklas Süle eine prominente Verstärkung - und das auch noch ablösefrei. Der Nationalspieler verlässt die Bayern wegen Mangel an Vertrauen und Wertschätzung. In Dortmund will er dafür sorgen, "dass Bayern nicht ein elftes Mal Meister wird". Bayern-Keeper Manuel Neuer ist enttäuscht: "Uns alle nervt, dass der Niklas geht, er wird uns fehlen."