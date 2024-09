Eine alte Frau steht in einer überfluteten Wohnung in Lewin Brzeski und begutachtet das Chaos, das die Wassermassen in ihrer Küche hinterlassen haben. In dieser Region haben die Fluten einen Großteil der Infrastruktur zerstört. Ganze Häuser wurden vom Wasser weggerissen. Lokale Behörden warnen, dass die Stadt möglicherweise noch wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten bleiben könnte.