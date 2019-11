Hochwasser in Venedig: Salze bedrohen Gemälde und Fresken

Deutsche Welle: Herr Taubert, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen als sie die Bilder des Hochwassers in Venedig gesehen haben?

Sven Taubert: Zunächst hält man ja Hochwasser in Venedig für fast normal. Aber wir müssen zwischen dem normalen und dem besonderen oder extremen Hochwasser unterscheiden.

In Venedig ist Hochwasser ein Dauereffekt, und wenn es dann nochmal getoppt wird, dann vermittelt das jemandem wie mir - der mit Kunstgut- und Denkmalschutz zu tun hat - ein mulmiges Gefühl, denn es ist ein weiterer Schub in die Gebäude hinein, in ihre Ausstattungen. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass sich klimatisch etwas eher zum Schlechteren entwickelt.

Man hofft dann, dass so etwas nicht noch öfter und in kürzeren Abständen passiert. Präventiv ist ein Kunstgutschutz vor Hochwasser kaum möglich und auch sofortiges Eingreifen, etwa bewegliches Kunstgut von dem Ort wegzutragen, ist schwierig. Immobiles Kunstgut wie Fresken, die mit dem Bau verbunden sind, in Sicherheit zu bringen, ist fast unmöglich.

Das letzte so große Hochwasser war 1966, also vor 53 Jahren. Dennoch gibt es in Venedig immer wieder kleinere Hochwasser. Können die Menschen deshalb damit besser umgehen?

Es gibt generell einen erhöhten Feuchtepegel in den Gebäuden. Die Holzpfähle verfaulen nicht so schnell, solange sie von der Luft abgeschlossen im Wasser stehen.

Damit hatte man schon zur Erbauungszeit gerechnet. Aber das Feuchteniveau im Mauerwerk ist durch den kapillaren Sog auch höher. Über lange Zeit stellt sich die Feuchtigkeit auf einen gewissen Pegel ein. Wenn aber der Druck von unten immer höher wird und die Hochwasserereignisse immer öfter kommen, dann müssen wir damit rechnen, dass es zu immer größeren Schäden kommt. Es werden dann Bereiche von der Feuchtigkeit betroffen, die es bisher nicht waren.

Was passiert dann in den Gebäuden?

Die permanenten Feuchtigkeitsschübe mobilisieren im Mauerwerk leicht lösliche bauschädliche Salze. Die werden dann an Stellen getrieben, wo sie eigentlich nicht hingehören. Dort konzentrieren sie sich und kristallisieren aus. Die Salze bilden einen Kristallisationsdruck, der zum Zermürben von Steinen führen kann.

Das gilt sowohl für Natursteine wie Sand- oder Kalkstein als auch für Ziegelsteine, wie Terrakotta, und auch für Mörtel oder Putze. In Venedig gibt es ja besonders hochwertige Bemalungen, die bis in die Renaissance zurückgehen. Und um deren Verlust trauern wir dann ganz besonders.

Wodurch gehen die Gemälde kaputt?

Die Salzlösungen füllen die Porenräume aus, die sich im Mauerwerk befinden. Und wenn die Wände dann trocknen - was eigentlich ein positiver Prozess ist - sind die Salze dann dort in konzentrierter Form vorhanden. Wenn sie auskristallisieren, kommt es gleichzeitig zu einer Volumenvergrößerung.

Je nach Salzgemisch kann es bis zum 300-fachen der Porengröße wachsen. Dann führt der dadurch entstehende Kristallisationsdruck zu mikroskopische Sprengungen. Das passiert über längere Zeiträume hinweg im Kleinen. An der Oberfläche kann man das dann in Form von Mürbzonen sehen und auch spüren.

Die mineralischen Bestandteile der Natursteine oder des Mörtels rieseln herunter: Kalk, Sand, Kies und Staub. Und die Farbe fällt in gleichem Maße herab. Die Farbschichten sind nur Bruchteile eines Millimeters stark. Man kann sich das oft gar nicht vorstellen: Es ist eine sehr verletzbare dünne Haut, die aber als Wandmalerei eine grandiose Wirkung entfaltet - viel grandioser als die zwei bis drei Zentimeter dicke Mörtelschicht, die die Bemalung trägt.

Zehn Gründe für Venedig La Serenissima Die Durchlauchtigste, also die adligste unter den Städten wird Venedig auch genannt. Häufig aber einfach nur Lagunenstadt. Hier gibt es weder Straßen noch Autos. Wassertaxis und Gondeln transportieren Einwohner und Reisende. Die Hauptverkehrsader - der Canale Grande - führt über drei Kilometer quer durch die Stadt.

Zehn Gründe für Venedig Unterwegs mit der Gondel Venedig sehen - und Gondel fahren. Die Fahrt mit einem der traditionellen Boote gehört für die meisten Reisenden dazu. Besonders stimmungsvoll wird’s, wenn der Gondoliere auch noch singt. Im 16. Jahrhundert gab es über 10.000 Gondeln in der Stadt. Die flachen und schmalen Boote eignen sich gut für die engen und vielbefahrenen Kanäle.

Zehn Gründe für Venedig Architektur zwischen Orient und Okzident In Venedigs Architektur treffen unterschiedlichste Epochen und Kulturen aufeinander. Von der eigenwilligen Gotik des Dogenpalast (rechts im Bild) über die Renaissance bis zum Barock. Als mittelalterliche Handelsgroßmacht hat auch die byzantinische Kultur etwa mit dem Osmanischen Palast, dem Fontego dei Turchi, sichtbare Spuren hinterlassen.

Zehn Gründe für Venedig Tempel des Belcanto Dreimal abgebrannt und dreimal wiederaufgebaut, hat das Opernhaus in Venedig eine wechselvolle Geschichte. Im La Fenice (italienisch für Phönix) wurden allein fünf Verdi-Opern uraufgeführt, auch Rossini und Donizetti wurden hier gefeiert. Es gehört neben der Mailänder Scala und dem Teatro San Carlo in Neapel zu den berühmtesten Opernhäusern Italiens.

Zehn Gründe für Venedig Stadt der Masken Sehen und gesehen werden lautet das Credo der phantasievoll Kostümierten, die Anfang des Jahres zehn Tage lang durch die Gassen der Stadt stolzieren. In den 1980er Jahren wiederbelebt, ist der Karneval ein Highlight für Touristen. Auf dem Markusplatz wird jedes Jahr das schönste Kostüm gekürt.

Zehn Gründe für Venedig Kulinarische Spezialitäten Die venezianische Küche ist berühmt für Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten. Sarde in saor etwa sind eingelegte Sardinen mit Zwiebeln, Rosinen und Pinienkernen und stehen in Venedig fast überall auf der Karte. In der Lagune von Venedig wird ein Großteil aller in Italien produzierten Muscheln angebaut.

Zehn Gründe für Venedig Burano Mit dem Wassertaxi kommt man auch zur Insel Burano, die ein Kontrastprogramm zu Venedigs morbidem Charme bietet. Kleine, einfache Häuser in Regenbogenfarben reihen sich dicht aneinander. Angeblich dienten die Farben den Fischern zur Orientierung, damit sie nach durchzechter Nacht wieder nach Hause fanden.

Zehn Gründe für Venedig Lido Der Lido di Venezia ist eine schmale Insel zwischen der venezianischen Lagune und der Adria. Ein berühmtes Seebad seit dem 19. Jahrhundert, ist der Lido in Thomas Manns Roman "Tod in Venedig" auch ein Schauplatz der Weltliteratur. Außerdem finden hier die Internationalen Filmfestspiele von Venedig statt - das älteste Filmfestival der Welt.

Zehn Gründe für Venedig Souvenir aus Glas Venedig gilt auch als Ursprung der mitteleuropäischen Glasherstellung. Eine Kunst, die vor allem auf der benachbarten Insel Murano gepflegt wird. Hierhin wurden die Glasöfen aus Brandschutzgründen und wegen der Geheimhaltung verlagert. Glasbläsern war es im Mittelalter verboten, ihre Geheimnisse zur Glasherstellung weiterzugeben. Auch heutzutage gilt das Muranoglas als begehrtes Sammlerobjekt.

Zehn Gründe für Venedig Venedig im Winter Jedes Jahr kommen 30 Millionen Besucher nach Venedig und manche steigen nur für ein paar Stunden von ihrem Kreuzfahrtschiff. Große Passagierschiffe müssen nach dem Willen der italienischen Regierung künftig einen Bogen um die bei Touristen beliebte Altstadt von Venedig machen. Am besten kommt man in der Nebensaison, im Winter, bevor mit dem Karneval der Trubel wieder von vorne beginnt. Autorin/Autor: Eesha Kheny, Andreas Kirchhoff



Sind Fresken dann überhaupt zu retten?

Wenn die Zermürbung noch nicht soweit fortgeschritten ist, dass sie wirklich von der Wand fallen, oder schon gefallen sind, dann kann man noch eingreifen. Konservatoren können Armierungsschichten mit leicht löslichen - also reversiblen - Bindemitteln und Seidenpapieren auf die Oberflächen aufkleben. Dieses spezielle Japanpapier wird in kleinen, pflasterartigen Stücken aufgebracht und hält die Oberfläche erst einmal am Ort.

Sind die Oberflächen gesichert, kann man dann an die darunterliegenden Mürbzonen gelangen und über Kanülen wieder Festigungsmittel zuführen. Die binden dann wieder die Putze. Das sind alles sehr spezielle Prozesse und Methoden und sehr abhängig vom Einzelfall. Ein Problem ist, dass man auch die darin eingelagerten Salze mitfestigt. Darauf muss man dann fallabhängig eingehen.

Kommen auch Kunststoffe beim Festigen der Putze und Mörtel zum Einsatz?

Das ist eine Möglichkeit. Es sind dann meist sehr dünne niedrigprozentige Lösungen. Darin spielen Kunststoffmoleküle eine Rolle. Sie bilden kleine Brücken und Filme im Porenraum und stabilisieren das mineralische Gefüge. Es wird punktuell als Dispersion oder Lösung eingesetzt. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, als ob das Fresko in Epoxidharz eingegossen wird.

Epoxidharze oder etwa Kieselgeele kommen dafür in stärkeren Konzentrationen durchaus in der Steinkonservierung zum Einsatz - etwa bei der Bauwerksabdichtung gegen aufsteigendes oder eindringendes Wasser. Da sind ganz unterschiedliche Materialien im Einsatz auch mit unterschiedlichem Erfolg.

So kann ein neuer Stoff zwar eine Festigung herbeiführen, aber es kann auch zu einer Überfestigung kommen. Dann löst sich der behandelte Bereich möglicherweise durch Schalenbildung vom nicht behandelten Bereich ab. Diese Schäden können auch erst nach Jahren oder Jahrzehnten sichtbar werden.

Sven Taubert ist nach einem Neiße-Hochwasser an der Restaurierung des Zisterzienserinnenklosters St. Marienthal beteiligt

Lassen sich denn Fresken auch komplett retten - also Abbauen und an einen sicheren Ort verpflanzen, weit weg vom Wasser? Man könnte sie ja durch eine Kopie ersetzen, bei der es nicht so schlimm ist, wenn sie mal unter Wasser steht.

Die Translozierung, also Abnahme und Umsetzung von Wandmalerei, ist ein riesiges Diskussionsfeld. Als Prozess ist es problematisch, weil man immer entscheiden muss, ob man nur das oberste Malschicht-Paket ohne Putz abnimmt oder die Malschicht mit der Putzschicht oder sogar einen ganzen Wandbereich.

Die Traslozierung bedeutet immer Stress und Verlust. An irgendwelchen Stellen muss man Abschnitte bilden und sägen. Man kriegt nie ein ganzes Bild von 30 Quadratmetern Fläche in Gänze von der Wand genommen. Die Abwägung ist zwischen dem Risiko für den Patienten und der sonstigen Überlebenschance. Je höherwertiger die Wandmalerei umso kritischer wird man da auch hinschauen und das diskutieren müssen. Aber es sind Optionen wenn etwa in Venedig der Hochwasserzyklus dichter wird.

Was kann man denn noch tun, um Fresken zu schützen, die immer wieder überflutet werden?

Man kann mit Kompressenmaterial arbeiten. Damit kann man erreichen, dass die gelösten Salze aus dem Mauerwerk nicht an der Bildoberfläche auskristallisieren, sondern erst im Zellstoffmaterial, das die Feuchtigkeit aufnimmt. Wir verlegen also die Verdunstungsoberfläche und den Kristallisationspunkt nach außen – weg vom Wandgemälde. Dann kann man hinterher mit den Kompressen auch die Salze abnehmen. Wir haben das recht erfolgreich schon nach Hochwasserschäden eingesetzt.

Ganz wichtig für eine erfolgreiche Restaurierung ist das Bewusstsein für die bauchemischen und bauphysikalischen Prozesse. Daraus muss man dann einen Therapievorschlag ableiten der genau auf diese Situation eingeht, würde ein Mediziner sagen.

Das Interview führte Fabian Schmidt.

Sven Taubert ist Diplom Restaurator und Sprecher der Fachgruppe Wandmalerei und Architekturoberflächen des Verbandes der Restauratoren. Er widmet sich seit fünfzehn Jahren vorwiegend der Restaurierungsplanung bei Baudenkmälern und war in den letzten neun Jahren intensiv mit Flutschadensbeseitigung in dem Zisterzienserkloster Sankt Marienthal an der Neiße beschäftigt.

