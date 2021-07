Hochwasser: Diese Rolle spielen Jetstream und Mondumlaufbahn

Mehr als 100 Menschen sind in den Fluten gestorben, die diese Woche ganze Straßenzüge im Westen Deutschlands weggerissen haben. Weitaus mehr werden noch vermisst. Der Schock sitzt bei vielen Menschen, die Angehörige oder ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, immer noch tief, auch weil Hochwasser diesen Ausmaßes in Deutschland bisher nur alle paar Jahrzehnte einmal vorkamen. Aber mit dem Klimawandel, so warnen Meteorologen, können Extremwetterereignisse in Zukunft öfter auftreten.

"Extreme Regen werden in der wärmeren Welt häufiger" werden, sagt Klimaforscher Andreas Fink vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie im DW-Interview.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Reißende Flüsse Die Kyll ist in normalen Zeiten ein kleiner Nebenfluss der Mosel. Sie fließt aus der belgischen Region Wallonien in die deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im besonders vom Unwetter betroffenen Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Kyll bei Erdorf über die Ufer getreten und hat Teile des Dorfes geflutet.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Auch Millionenstadt betroffen Auch Köln, mit rund einer Million Einwohnern Deutschlands viertgrößte Stadt, ist von der Hochwasserkatastrophe betroffen - so wie in dieser Bahnunterführung, bei der nur noch das Dach eines Autos aus dem Wasser ragt.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Ganzes Dorf verwüstet Im kleinen Ort Schuld in der Eifel, rund 50 Kilometer südlich von Köln, sind ganze Häuser von den Wassermassen weggerissen worden. Straßen sind unterspült. Die Drohnenaufnahme zeigt das Ausmaß der Zerstörung.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Historisches Hochwasser der Ahr Im Ahrtal haben die Regenfälle ein Jahrhundert-Hochwasser ausgelöst. Bei Ausfall des Pegelmelders am Mittwochabend war die Ahr bereits zwei Meter über dem alten Rekord. Die Straßen von Esch (Kreis Ahrweiler) haben sich in reißende Ströme verwandelt. Zahlreiche Dörfer und Städte in der Region sind vollständig geflutet.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Mindestens 43 Tote und rund Dutzende Vermisste in Deutschland Das erste Todesopfer des Unwetters wurde aus dem Sauerland gemeldet. Ein Feuerwehrmann fiel in Altena nach einem Hilfseinsatz beim Wiedereinstieg ins Einsatzfahrzeug ins Wasser und wurde abgetrieben. "Er konnte kurze Zeit später nur noch tot geborgen werden“, teilte die Polizei später mit. Die Kleinstadt ist weitgehend überflutet - auch Erdrutsche hat es gegeben.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Bundeswehr hilft In vielen Regionen im Westen Deutschlands wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Das erleichtert die Koordination zwischen den Behörden - und die Kooperaiton mit der Bundeswehr. Mit einem Bergepanzer und schwerem Räumgerät rücken die Soldaten an, um die Schäden, die die Überflutung der Nahma in der Großstadt Hagen verursacht hat, zu beseitigen.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Evakuierung von Stadtteilen In Leichlingen halfen sich Anwohner durch die Fluten der Wupper. Durch den starken Regenfall war der Pegel des Flusses so stark angestiegen, dass Teile der Stadt evakuiert werden mussten. Besonders betroffen war der Bereich unterhalb der Diepentalsperre. Dort drohte ein Damm zu brechen.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Schäden in Millionenhöhe Ein Auto ist vom Schutt bedeckt, den die Überflutung der Nahma in Hagen am Vorabend mit sich gebracht hat. Durch die heftigen Regenfälle war das Flüsschen am Rande des Ruhrgebiets zu einem reißenden Fluss geworden.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Auf verlorenem Posten Am Mittwoch haben Feuerwehrleute im Katastrophengebiet versucht, das Schlimmste zu verhindern. Eine Sperrwand aus Holz sollte Mayschoss im Ahrtal vor den Wassermassen sichern. Am Ende waren viele Bemühungen vergeblich - die Naturgewalten haben sich ihren Weg gebahnt.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Verkehrsverbindungen unterbrochen Ein Zug steht in der Nacht am Bahnhof in Kordel im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz. Ein Teil des Ortes wurde von den Wassermassen der Kyll überflutet. In weiten Teil Westdeutschlands ist der Nah- und Fernverkehr unterbrochen - auch die Stromversorgung ist in mehreren besonders betroffenen Gebieten unterbrochen.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Starkregen sorgt auch in Belgien für Tote In Belgien sind Medienberichten zufolge zwei Menschen im Zusammenhang mit Starkregen in der Provinz Lüttich ums Leben gekommen. Viele Orte in den Ardennen hat es besonders getroffen. Die Stadt Spa liegt gut 35 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das Zentrum wurde durch den andauernden Starkregen zum Teil überflutet.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Schäden an der Infrastruktur Die Aufräumarbeiten werden auch in Belgien noch lange Zeit in Anspruch nehmen. Der Starkregen hat die Infrastruktur in den betroffenen Gebieten massiv beschädigt. Hier wurde ein Auto von den Wassermassen auf einer überfluteten Straße durch einen Zaun mitgerissen.

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa Angst vor Jahrhunderthochwasser in Schweiz Auch in der Schweiz ist die Gefahr eines Jahrhunderthochwassers noch nicht gebannt. Die Schifffahrt wurde vielerorts eingestellt. Überschwemmungen, Erdrutsche und Murgänge werden aus mehreren Regionen gemeldet. Diese Luftaufnahme zeigt den Fluss Allaine, der nach starken Regenfällen in den letzten Tagen über die Ufer getreten ist. Autorin/Autor: Kevin Mertens, Andreas Noll



Wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen

Ein Grund dafür: Mit der Erderwärmung verändert sich auch die Atmosphäre. "Pro ein Grad Celsius Temperaturerhöhung kann die Atmosphäre etwa sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen", sagt Dr. Sebastian Sippel vom Institut für Klima und Atmosphäre an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in einem Pressestatement. "Diese durch Erwärmung zusätzliche Feuchte führt daher in der langfristigen Tendenz zu höheren Niederschlagsmengen, insbesondere bei Starkregen."

Und daran, dass der menschengemachte Klimawandel unsere Atmosphäre aufheizt, haben die Experten keinen Zweifel. "Im Jahre 2021 stellt sich nicht mehr die Frage, ob der Klimawandel dazu beigetragen hat", sagt Dr. Carl-Friedrich Schleussner, Forschungsgruppenleiter am Geographischen Institut der Humboldt-Universität in Berlin über die aktuelle Hochwasserlage in Deutschland in einem Statement. "Die Frage ist nur noch, wieviel."

Schwächerer Jetstream

Über die thermodynamische Veränderung, also die immer wärmere Atmosphäre und ihre erhöhte Kapazität für Feuchtigkeit, herrscht Konsens in der Wissenschaft. Ein weiterer Aspekt, der vermutlich bei Extremwettereignissen wie den Hochwassern in Deutschland und den Nachbarländern, sowie bei der Hitzewelle an der Westküste der USA und Kanadas eine Rolle spielt, ist noch nicht abschließend geklärt, gilt bei Experten aber als höchstwahrscheinlich.





Es handelt sich um die Luftströmungen, die eigentlich dafür sorgen, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete in unseren gemäßigten Breiten immer schnell weiterziehen. Klimaforscher wie Andreas Fink gehen davon aus, dass der Jetstream, ein in Höhe von etwa neun Kilometern um den Nordpol wehender Westwind, in den letzten Jahren an Schwung verloren hat und es so zu Wellen in dem ehemals stetigen Luftstrom kommt.

"Diese Wellen bleiben dann an Ort und Stelle stehen und können, je nachdem, wo sie sind, extreme Hitzewellen, wie wir sie in Nordamerika gesehen haben, oder Überflutungen verursachen", erklärt Fink.

Hochs und Tiefs werden also nicht mehr so kräftig vorangetrieben. "Bei Tiefdruckgebiet Bernd [das mit starken Regenfällen die aktuellen Hochwasser auslöste, die Red.] hatten wir jetzt genau diese Situation, dass es über einem Ort verharrte."

Experten gehen davon aus, dass der Jetstream ins Stocken kommt, weil er durch den Temperaturunterschied zwischen der Arktis und den Tropen angefacht wird. In der Arktis steigen jedoch die Temperaturen, der Temperaturunterschied wird kleiner ― und damit die Luftströmung schwächer.

Schlimmere Hochwasser wegen des Monds?

Ein letzter Punkt, der mit Blick auf Hochwasser beunruhigend ist: In der kommenden Dekade werden die Wasserstände Ebbe und Flut extremer ausfallen als normal. Grund dafür ist eine Unregelmäßigkeit in der Mondumlaufbahn. Die taucht zwar gut alle 18 Jahre einmal auf. Aber wenn es das nächste Mal so weit sein wird, in den 2030ern, wird der Meeresspiegel aufgrund der Klimaerwärmung genug angestiegen sein, dass es Grund zur Besorgnis gibt.

"In der Hälfte des 18,6-Jahre langen Mondzyklus werden Ebbe und Flut auf der Erde unterdrückt: Die Flut fällt niedriger als sonst aus, die Ebbe höher", erklärt die US-Raumfahrtagentur NASA auf ihrer Website. "In der anderen Hälfte des Zyklus werden die Wasserstände extremer: Die Flut wird höher, bei Ebbe wird der Wasserstand noch niedriger."

Forschende gehen von lang andauernden Überflutungen aus, die katastrophale Folgen haben können. In Kombination mit der wachsenden Anzahl an Extremwetterereignissen, die der Klimawandel mit sich bringt, sind das besonders beunruhigende Neuigkeiten.