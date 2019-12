Hochklassiges Unentschieden zwischen Dortmund und Leipzig

Erst sehenswerter Zauberfußball, dann unerklärlicher Leichtsinn: Borussia Dortmund hat einen Sieg im Titelrennen der Bundesliga gegen Tabellenführer RB Leipzig in unglücklicher Manier zu einem 3:3 (2:0) verspielt. Nach dominanter erster Halbzeit sowie Toren von Julian Weigl (23.) und Julian Brandt (34.) brachte sich der BVB mit katastrophalen Fehlern vor 80 200 Zuschauern um den Lohn. Nationalspieler Timo Werner (47. und 53.) mit seinen Saisontoren 17 und 18 führte die Gäste zum Ausgleich, die erneute Dortmunder Führung durch Jadon Sancho (55.) egalisierte der eingewechselte Patrik Schick (78.).

Interessiert wie die Partie im Einzelnen lief? Hier können Sie den Spielverlauf nachlesen:

---

ENDE! Das Spitzenspiel endet Unentschieden 3:3 (2:0)

90.+3 Minute: Nochmal Ecke für den BVB. Stieler pfeift den Eckstoß wegen eines Remplers von Hummels ab. Etwas schmeichelhaft.

90.+1 Minute: Schulz von links! Der Ball setzt auf und geht am langen Pfosten vorbei. Die Ecke bringt aber nichts ein.

90. Minute: Es gibt drei Minuten obendrauf.

88. Minute: Dortmund nochmal im Vorwärtsgang. Sie kommen mit direktem Spiel und Tempo an die Grundlinie, aber Leipzig kann es bisher immer noch verteidigen.

86. Minute: Werner bleibt nach einem Zweikampf in der Spitze liegen. Das Spiel wird unterbrochen. Der Leipziger erntet gellende Pfiffe.

84. Minute: WECHSEL beim BVB. SCHULZ für GUERREIRO.

78. Minute: TOOOOOOOOOR für Leipzig. Der erneute Ausgleich! SCHICK trifft, nachdem sich Guerreiro verschätzt und Bürki ausgespielt ist.

76. Minute: Guerreiro geht mit gestrecktem Bein rein. Es gibt Freistoß für Leipzig. Torentfernung 25 Meter. Doch der Ball von Halstenberg landet in der Mauer.

71. Minute: WECHSEL beim BVB. SANCHO humpelt mit einer Oberschenkel-/Knieblessur runter. Für ihn kommt PISZCZEK.

70. Minute: WECHSEL bei Leipzig. CUNHA für SABITZER.

69. Minute: Reus fällt im Strafraum. Die Pfeife von Stieler bleibt aber stumm. Das geht in Ordnung.

68. Minute: Reus ist im Sechzehner. Sein Schuss streicht knapp am rechten Pfosten vorbei. Gute Chance.

64. Minute: Hakimi stürmt von rechts in die Box. Als er schiesst ist aber Laimer zur Stelle und blockt ab.

62. Minute: WECHSEL bei Leipzig: POULSEN raus, SCHICK ist neu auf der Wiese.

55. Minute: TOOOOOOOOOR für den BVB. SANCHO behält in der Box die Nerven. Er stoppt die Hereingabe von Reus und knallt ihn rein. Die Dortmunder haben eine direkte Antwort auf den Ausgleich parat. Tolles Spiel jetzt von beiden Teams.

Bleibt Top-Torjäger Lewandowksi auf den Fersen: Leipzigs Werner

53. Minute: TOOOOOOOR für Leipzig. Wieder trifft WERNER. 18. Saisontor. Wow, die Leipziger machen seit der Halbzeit richtig Dampf. Dieser Treffer wird wie das erste Gegentor durch einen Patzer der Dortmunder eingeleitet. Brandt spielt einen kapitalen Fehlpass.

52. Minute: Bürki! Der BVB-Keeper pariert einen Kopfball per Reflex.

50. Minute: Der Ball zappelt im Dortmunder Netz. Aber Halstenberg stand im Abseits. Richtige Entscheidung.

47. Minute: TOOOOOOOOOOOOORR für Leipzig! Bürki verschätzt sich beim rauslaufen und köpft den Ball in den Lauf von WERNER. Der trifft mühelos ins leere Tor. Für Werner ist es Saisontreffer Nummer 17.

46. Minute: WECHSEL bei Leipzig. NKUNKU kommt für FORSBERG.

ANPFIFF 2. Halbzeit!

HALBZEIT in Dortmund! Der BVB führt verdient mit 2:0 gegen beeindruckte Leipziger. War der erste Treffer von Weigl noch von etwas Glück (und Gulacsi) begünstigt, war der Zweite zum Zunge schnalzen. Brandt drehte sich einmal um die eigene Achse und traf.

45.+1 Minute: Doch noch mal etwas von Leipzig: erst pariert Bürki einen Kopfball vom heranstürmenden Poulsen. Dann köpft Werner nach einer Ecke. Auch diesen Ball kann Bürki abwehren. Es waren die besten Chancen für die Gäste bis zu diesem Zeitpunkt.

44. Minute: Leipzig versucht Werner steil zu schicken. Doch Bürki kommt raus und drischt das Leder weg.

40. Minute: Die Gastgeber haben die Partie jetzt fest im Griff. Von Leipzig kommt nichts. Sichtlich mitgenommen sind die Gäste von RB.

35. Minute: TOOOOOOORRRR für den BVB. BRANDT dreht sich durch die Abwehr wie beim Walzer und schließt eiskalt ins rechte Eck ab. Wahnsinnsbewegung!

30. Minute: Es ist ein enges Spiel mit Vorteilen für Dortmund. Die Gastgeber hatten mehr Chancen. Das Führungstor entstand auf etwas krumme Art, ist aber verdient. Leipzig war noch nicht gefährlich in der Box.

Treffer aus der Distanz: Dortmunds Torschütze Weigl jubelt

23. Minute: TOOOOOOOOOOOORRR für Dortmund. WEIGL trifft! Erst verpasst Sancho eine Riesenchance. Aus zentraler Position scheitert er an Gulasci. Doch das Leder kommt über den Flügel zu Weigl, der vom Strafraumeck abzieht. Der Ball setzt auf, Gulasci verschätzt sich. Von seinem Schienbein geht die Kugel ins Tor.

21. Minute: Gulasci ist da! Der Torhüter macht das kurze Eck zu und lenkt das Leder zur Ecke. Hakimi hatte es versucht. Schön in Szene gesetzt von Brandt. Die Ecke verpufft.

20. Minute: Hummels macht bisher auch hinten eine gute Figur. Schon mehrmals pflückte er den Leipzigern die Kugel vom Fuß.

15. Minute: Hummels! Der Innenverteidiger köpft aus acht Metern. Seine gefährliche Bogenlampe lenkt RB-Keeper Gulacsi mit einer Hand über die Latte. Gefährlich!

14. Minute: Der bisher stark agierende Hakimi tankt sich auf rechts durch. Seine Hereingabe wird zur Ecke geklärt.

10. Minute: Auch die Leipziger stören früh und versuchen den Ball im Spielaufbau zu erobern. Gerade spielt Akanji hinten einen flachen 25 Meter Querpass durch den eigenen Sechzehner. Das Publikum raunt. Aber der Ball kommt bei seinem Dortmunder Mitspieler an.

8. Minute: Beide Teams bemühen sich um mehr Kontrolle im Mittelfeld. Nach vorne passiert bei beiden wenig.

4. Minute: Dortmund geht mit drei Angreifern früh drauf. Druck auf den Spielaufbau der Leipziger.

2. Minute: Die Gastgeber nehmen erstmals Tempo auf, über Hakimi. Doch Leipizg kommt in der letzten Reihe noch dazwischen.

ANPFIFF! Der Ball rollt!

20:29 Uhr: Die Teams sind auf dem Rasen. Erst wird gewinkt. Gleich folgt die Seitenwahl.

20:23 Uhr: Das Stadion singt. "You'll never walk alone".... die Hütte ist natürlich voll. Was auch sonst?

20:18 Uhr: Eine Fanfreundschaft zwischen den Anhängern beider Teams wird es wohl eher nicht geben:

20:15 Uhr: Kleines Jubiläum für Favre in Dortmund. Es ist seine 50. Partie als Coach bei den Schwarz-Gelben.

19:58 Uhr: Der BVB ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Diese Heimstärke wollen die Dortmunder natürlich ausspielen. Allerdings ist RB Leipzig zuletzt richtig gut drauf. Nach dem Patzer der Gladbacher übernahmen die Sachsen am Wochenende die Tabellenführung. RB hat 33 Punkte auf dem Konto, die Dortmunder liegen mit 29 Zählern auf Rang drei.

19:56 Uhr: Beim BVB ist die Mannschaft fast die gleiche wie in Mainz. Nur Guerreiro ersetzt Schulz. Etwas mehr durchgewechselt hat Nagelsmann bei den Leipzigern: RB hat sich auf drei Positionen verändert: Anstelle von Ilsanker, Nkunku und Schick (Bank) beginnen Mukiele, Forsberg und Poulsen.

19:42 Uhr: Sein Gegenüber, RBL-Trainer Julian Nagelsmann, ließ verbal vor der Partie gleich mal viel Luft aus dem Spitzenspiel-Meister-Mantra: "Es ist nicht zwangsläufig richtungsweisend. Wenn wir nicht gewinnen, ist unsere Saison nicht kaputt."

19:41 Uhr: BVB-Coach Lucien Favre hat viel Respekt vor Leipzig: . "Sie sind sehr gefährlich nach der Balleroberung, sie spielen schnell, mit einem Kontakt nach vorne. Sie haben viele Läufe in die Tiefe", sagte er. Favre hat diese Startelf aufgestellt:

19:36 Uhr: Ein knappe Stunde noch bis zum Anpfiff in Dortmund. Die Spannung ist hoch.

Wilkommen zum DW-Liveticker!