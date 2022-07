Hitzewelle: Niedrigwasser am Rhein bremst Wirtschaft

Europa leidet unter Hitze und Trockenheit, was sich auch auf die Wasserstände der Flüsse auswirkt. Auch am Rhein, der wichtigsten Binnenwasserstraße Europas, herrscht Niedrigwasser. Es sei ein für die Jahreszeit ungewöhnlich niedriger Stand, sagt Christian Hellbach vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Köln. "Normalerweise fangen die Niedrigwasser-Phasen im Juli an und erreichen ihren tiefsten Punkt in der Zeit September, Oktober."

"Wir haben derzeit schon extremes Kleinwasser, wie das in der Schifffahrt heißt, mit einem Pegelstand von um die zwei Meter in Duisburg", so Okke Hamann, Geschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer. "Das ist relativ wenig Wasser und bedeutet für die Binnenschiffer, dass sie nicht mehr so viel laden können". Der Vorstand der Deutschen Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt, Roberto Spranzi sagt: "Wir dürfen nur noch etwa 50 Prozent der Menge transportieren, die wir transportieren könnten".

Ein modernes Binnenschiff ersetzt 150 Lastwagen

Wassermangel in Europas wichtigster Binnenwasserstraße

Rund 195 Millionen Tonnen an Gütern werden in Deutschland im Jahr per Binnenschiff befördert. Das meiste über den Rhein. Vor allem Massengüter wie Getreide, Kohle, Benzin, Heizöl, chemische Erzeugnisse, Kies, Sand, Baustoffe und Metallprodukte werden per Schiff transportiert. Der Rhein verknüpft so wichtige Industriezentren in Deutschland, Frankreich und der Schweiz mit den Seehäfen in den Niederlanden und Belgien.

Das derzeitige Niedrigwasser kommt zur Unzeit, denn in der Wirtschaft herrscht ohnehin schon eine hohe Nervosität wegen der seit der Pandemie gestörten Lieferketten. Zusätzlich würden viele Unternehmen verstärkt Transportkapazitäten nachfragen, um ihre Lager zu füllen, sagt Hamann. So wollen sie sich vor weiteren Störungen der Lieferketten wappnen und mehr Sicherheit für ihre Produktionsprozesse schaffen. Das alles treibe die Preise für Transport per Lkw, per Bahn, per Überseeschiff und auch per Binnenschiff, so Hamann.

Fehlende Gaslieferungen treffen auch Binnenschifffahrt

Diese Situation, in der bei allen Verkehrsträgern sowieso schon Kapazitäten fehlen, wird nun noch durch das Niedrigwasser verschärft. Wenn die Schiffe nicht mehr voll beladen fahren können, müssten mehr Schiffe fahren, um dieselbe Gütermenge zu transportieren. Schiffe sind aber eh schon Mangelware. "Wir sind ausgebucht", berichtet Spranzi, dessen Genossenschaft mehr als 100 Schiffe hat.

Zusätzlich belastet die Energiekrise aufgrund des Ukraine-Krieges die Binnenschifffahrt. Um die Stromversorgung mit weniger oder ganz ohne russisches Gas zu gewährleisten, sollen wieder vermehrt Steinkohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Damit steigt der Bedarf nach Kohle. "An den meisten Kraftwerksstandorten reicht der Kohlevorrat derzeit nur etwa für eine Woche Volllastbetrieb aus", hieß es in der ersten Juliwoche vom Essener Kraftwerksbetreiber Steag.

Also muss mehr Kohle von den Häfen zu den Kraftwerken transportiert werden. Freie Transportkapazitäten gibt es dafür aber nicht, denn die Branche hatte sich auf den seit 2020 gesetzlich verankerten Kohleausstieg eingestellt und Transportkapazitäten entsprechend heruntergefahren. "Es fehlt derzeit an Binnenschiffen, Güterwaggons, Lokomotiven und Lokführern", beklagt die Steag.

Die nach Deutschland importierte Steinkohle landet in den Häfen und muss dann zu den Kraftwerken weiter transportiert werden. In der Regel per Binnenschiff.

Eine weitere Folge des Ukraine-Krieges: Ein Teil der Binnenschiffe, die üblicherweise auf deutschen Flüssen fahren, transportiert derzeit in Europa ukrainisches Getreide. Das habe die Frachtkapazitäten zusätzlich spürbar verknappt, so Spranzi.

Der Schock von 2018

Vor allem nach demNiedrigwasser vor vier Jahren, hat die Wirtschaft die Rheinpegel derzeit genau im Blick. 2018 war der Schiffsverkehr für 132 Tage wegen Niedrigwasser gestört. Verschiedene Pegel waren auf dem niedrigsten Stand, der je am Rhein gemessen wurde. Damals waren die Mehrheit der Industrieunternehmen aus den Branchen Chemie, Stahl, Papier, Metalle, Baustoffe sowie Agrar- und Mineralölprodukte stark bis sehr stark vom Niedrigwasser betroffen, hieß es ein Jahr später vom Industrieverband BDI.

Rund ein Drittel der Unternehmen hätten zumindest teilweise die Produktion reduzieren müssen. Etwa jedes dritte betroffene Unternehmen hätte über 50 Prozent höhere Transportkosten stemmen müssen und zwei Drittel der Unternehmen hätten nur sehr unzureichend ihre Transportanforderungen über andere Verkehrsträger wie Schiene und Straße abwickeln können.

Einer der Leidtragenden war beispielsweise das Stammwerk des weltgrößten Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Rund 40 Prozent der Lieferungen an den Chemiekonzern kommen normalerweise über den Rhein. Fünf bis zehn Frachtschiffe hatten das Unternehmen vor dem Niedrigwasser 2018 täglich mit Rohstoffen versorgt. Als das Wasser dann sankt, hat das Unternehmen nur etwa ein Drittel der Schiffskapazitäten durch Verlagerung auf Pipelines, Lkws und Schiene kompensieren können. Eine Verlagerung aller Rohstoffe vom Schiff auf die Straße würde pro Tag zusätzlich 1600 Lkws erfordern – und sei damit keine Option, hieß es damals vom Chemiekonzern.

Der Chemiekonzern BASF nutzt den Rhein beispielsweise für den Transport von brennbaren Flüssigkeiten wie Naphtha oder Methanol

Welche Lehren aus dem Niedrigwasser 2018 gezogen wurden

Nach der schmerzhaften Erfahrung 2018 wurde ein Aktionsplan Niedrigwasser Rheininitiiert. Er sieht vor, dass unter anderem bessere Prognosen zum Wasserstand erstellt werden sollen, damit sich Unternehmen auf solche Extremwetter vorbereiten können.

Auch die Entwicklung von Schiffen, die weniger Tiefgang haben, also auch bei niedrigerem Wasser fahren können, stand auf dem Plan. Da Binnenschiffe in der Regel sehr lange genutzt würden, brauche es aber Innovationsimpulse für die Schiffsbetreiber, sagt Hamann. Nach 2018 hat BASF begonnen vermehrt moderne für Niedrigwasser geeignete Schiffe zu chartern, heißt es von dem Unternehmen. Außerdem sei ein Schiff mit hoher Tragfähigkeit bei geringem Tiefgang entwickelt worden. Allerdings nützt das derzeit nicht viel, denn das Schiff befindet sich noch im Bau.

Der Stahlhersteller Thyssen Krupp nutzt den Rhein für Kohletransporte. Ein Arbeitsstab "Niedrigwasser" beobachtet die Lage auf dem Rhein kontinuierlich. "Im Zuge der aktuellen Niedrigwasserlage haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen. Unsere Rohstoffbedarfe sind auf dieser Basis derzeit gesichert", heißt es vom Konzern.

Neben den Schiffen sollte aber auch in die Infrastruktur am Rhein investiert werden, sagt Hamann. Etwa in die Stabilisierung des Flussbettes oder in Schleusen. Auch das ist eigentlich Teil des Aktionsplans Niedrigwasser. "Im aktuellen Bundeshaushalt sind die Mittel für die Binnenschifffahrt in 2023 aber um 350 Millionen gekürzt worden", beklagt er. "Damit stehen nur noch 1,3 Milliarden Euro für die Binnenschifffahrt zur Verfügung." Dabei stehe im Koalitionsvertrag konkret drin, dass der Verkehr weg von der Straße auf Schiene und Schiff verlagert werden soll.

Und das Potential für mehr Binnenschifffahrt sei da, meint Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. "Bei den Bundeswasserstraßen gibt es deutlich freie Kapazitäten für weitere Schiffe", so Witte. Die Binnenschifffahrt leiste "einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele". Immerhin ersetzt ein modernes Binnenschiff etwa 150 Lastwagen.

Aber wurden nach 2018 Maßnahmen ergriffen, die wirklich helfen? "Etwas Konkretes, was der Schifffahrt wirklich hilft und was jetzt bei einer möglicherweise weiteren Verschärfung des Niedrigwassers nützt, das sehe ich nicht", so Hamann.

Klimawandel treibt Extremereignisse

Ob es diesmal so weit kommt wie 2018, ist noch nicht absehbar. Aber: "Für die nächsten sechs Wochen werden sich die Wasserstände auch weiter in Niedrigwasser-Bereich befinden", sagt Hellbach vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Köln.

Selbst wenn ist in den kommenden Wochen ausreichend regnen sollte, heißt das nicht, dass man sich entspannt zurücklegen kann. Niedrigwasser wie 2018 würden den Prognosen zufolge zum Ende des Jahrhunderts der Regelfall sein, sagt Christoph Heinzelmann von der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Sein Plädoyer: "Wir müssen schnell Lösungen ausprobieren."