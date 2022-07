Hinter dem Vorhang - Das Geheimnis Vermeer

Ein sensationelles Forschungsergebnis.

Kommt die Veränderung am Bild nicht der Austilgung der 300-jährigen Geschichte des Bildes gleich? Der Film geht den vielen Wendungen nach, die dieses Bild in seiner Geschichte erfuhr. Die Begründung für die Freilegung ist eine Sensation: Der Cupido ist wohl erst nach dem Ableben des Künstlers übermalt worden.

Seit Jahrhunderten faszinieren die rätselhaften Bilder des Jan Vermeer. Wohl kaum ein anderer Künstler hat sich über einen so langen Zeitraum endgültigen Deutungsversuchen seines Oeuvres entzogen. Somit war er immer wieder auch Anlass für kontroverse Diskussionen unter Kunstexpert*innen aus aller Welt.

Nun hat man in Dresden international renommierte Vermeer-Kenner*innen, hochtechnologische Analysemethoden und viel Geld in Stellung gebracht. Ergebnis: Was als Restaurierung eines Bildes begann, ist nun eine radikale Veränderung einer Bildikone.

Wer entscheidet eigentlich über einen solchen Eingriff im Bild? Ein Blick hinter den Vorhang - ein Anlass, über die Deutungshoheit in der Kunst, gestern und heute, nachzudenken. Kann durch die Freilegung des Cupido das Geheimnis Vermeer gelüftet werden.



