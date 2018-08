Hetze gegen Rohingya in den Sozialen Medien

Seit letztem Sommer sind fast 700.000 Rohingya aus Myanmar geflohen. Das Militär Myanmars hatte auf den Überfall der "Arakan Rohingya Salvation Army" (ARSA) am 25. August mit massiven Militäroperationen reagiert. Dabei wurden nach Schätzungen der Organisation Ärzte ohne Grenzen 6700 Rohingya getötet. Die Vereinten Nationen sprachen von "ethnischen Säuberungen". In Bangladesch befinden sich derzeit das größte Flüchtlingslager der Welt. Zwischen Bangladesch und Myanmar wurde zwar ein Rückführungsabkommen geschlossen, aber wann und wie eine Rückkehr beginnen könnte, ist völlig offen.

Begleitet wurde die Krise von Anfang an in den internationalen Medien und in den sozialen Medien. In Myanmar ist Facebook (FB) so dominant, dass manche sagen, für viele Birmanen sei FB das Internet. Selbst die Regierung veröffentlicht wichtige Entscheidungen, wie etwa den Rücktritt des Präsidenten im März 2018, zuerst auf FB.

Hassbotschaften und Verschwörungstheorien

Hetze und Verschwörungstheorien, die auf die Rohingya und Muslime im Land zielen, sind auf FB weit verbreitet, wie Steve Stecklow in einem ausführlichen Bericht für Reuters gezeigt hat. Rohingyas werden als Hunde, Maden und Vergewaltiger diffamiert, die erschossen gehören und deren Überreste an Schweine verfüttert werden sollen. Angeblich bekämen Muslime zehnmal mehr Kinder als Buddhisten; es existierten geheime Pläne, um Myanmar, das zu fast 90 Prozent von Buddhisten bevölkert wird, zu islamisieren.

Anti-Rohingya Demonstration in Yangon im Mai 2015

Als der Dauerkonflikt im Rakhine-Staat im August 2017 erneut gewaltsam ausbrach (bereits 1978 und 1991/92 gab es Massenfluchten), warnte die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Myanmar, Yanghee Lee, dass die Hetze gegen Rohingya in dem sozialen Netzwerk massiv zugenommen habe und damit den Konflikt befeuere. "Facebook ist eine Bestie", sagte Lee. Der Datenanalytiker Raymond Serrato von der Berliner NGO "Democracy Reporting International", der FB-Postings im Umfeld der Krise untersucht hat, ist überzeugt, dass FB die Stimmung im Land angeheizt hat. Und der Historiker Jacques Leider vom französischen Institut für Asien-Studien in Bangkok sagt im Gespräch mit der Deutschen Welle: "Bezüglich der Hasskommentare auf Facebook hätte die Regierung aktiv werden müssen. Das wurde sie aber nicht."

Facebook unternimmt zu wenig

FB selbst habe im letzten Jahr ebenfalls wenig gegen Hasskommentare unternommen, wie Stecklow schreibt. Nach wie vor finden sich auf FB Hunderte Posts, die Hass schüren und zum Mord an Rohingya aufrufen. Das Unternehmen räumt gegenüber Reuters ein, dass es Schwierigkeiten hat, die birmanische Sprache technisch so in den Griff zu bekommen, dass Hetze blockiert wird. David Madden, ein Tech-Unternehmer, der in Myanmar gearbeitet hat, sagte Reuters: "Das zentrale Problem ist, dass die Mechanismen, die Facebook hat, um Hetze zu blockieren, bevor sie Schaden anrichtet, schlicht nicht funktionieren."

Zugleich behauptet das Militär beharrlich, dass es das Land vor Terroristen schütze und dass die Berichte von übermäßiger Gewalt und massenhaften Vergewaltigungen "fake news" seien. U Zaw Htay, ein Regierungssprecher, erklärte im Oktober 2017, dass die Massenflucht der Rohingya inszeniert sei, um die internationale Gemeinschaft in die irre zu führen. Die Botschaft fand in den Sozialen Medien innerhalb Myanmars weite Verbreitung.

Begrenzte Informationsmöglichkeiten für Flüchtlinge

Auf der anderen Seite sind auch die Rohingya in den Flüchtlingslagern von vielen Informationen abgeschnitten. Das liegt unter anderem daran, dass etwa 70 Prozent der Rohingya Analphabeten sind, aber auch daran, dass Smartphones in den Flüchtlingslagern offiziell verboten sind. Natürlich gibt es trotzdem Smartphones und es werden auch Nachrichten und Videos, etwa über WhatsApp, geteilt. Dabei interessieren sich viele Rohingya für Nachrichten über die Region, die sie verlassen mussten und praktische Informationen rund um das Leben im Lager. Über das Leben im Lager und in der Umgebung berichten unter anderem das Bürgerradio Naf mit Unterstützung des staatlichen Senders Bangladesh Betar, der BBC Media Action und der DW Akademie.

Unterstützer der Rohingya in Indonesisens Hauptstadt Jakarta im Jahr 2017

Auf die Lage der Rohingya machen international vor allem Exil-Rohingya und Aktivisten aufmerksam. "Rohingya Vision" mit Hauptsitz in Saudi-Arabien etwa berichtet in vier Sprachen (Rohingya, Birmanisch, Englisch und Arabisch). Der YouTube Kanal hat 115.000 Abonnenten. Manche Videos zeigen minutenlang brennende Dörfer, Rohingya auf der Flucht und blutüberströmte Leichen, untermalt von spirituellem Gesang. Die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus ist hier fließend. Der Selbstbeschreibung zufolge ist "Rohingya Vision" der erste Satelliten-Sender, der "die Sache der Rohingya vertritt und auf den Schmerz der am meisten verfolgten Minderheit der Welt aufmerksam macht."

Die Rolle der selbsternannten Sprecher der Rohingya sieht Myanmar-Experte Leider kritisch. "Die Rohingya sind, auch wenn sie in der Frage der Menschenrechte und im Kampf gegen die Verfolgung einig sind, politisch zersplittert. Diejenigen, die im Internet sagen, sie vertreten die Sache der Rohingya, sind natürlich nicht demokratisch gewählt oder anderweitig legitimiert." Dass die Rohingya keine institutionalisierten Vertreter haben, ist auch eine Folge ihrer Staatenlosigkeit.

NGOs und UN unter Druck

Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch haben seit Beginn der Massenflucht, aber auch schon davor, über antimuslimische Gewalt in Myanmar und die Diskriminierung der Rohingya berichtet. Dabei stießen und stoßen sie an Grenzen. Die Regierung in Myanmar verwehrt Journalisten und unabhängigen Organisationen die Einreise. Die Berichte stützen sich demnach in erster Linie auf Berichte von Geflüchteten in Bangladesch, auf die Auswertung von Satellitenfotos, die belegen, dass Hunderte Dörfer zerstört wurden, und vereinzelte Einlassungen von nicht-muslimischen Bewohnern des Rakhine-Staats und seltene anonyme Aussagen von Angehörigen der Sicherheitskräfte Myanmars.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Staubig, heiß, eng – und fast so groß wie Köln Schon vor Jahrzehnten sind Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch geflüchtet. Neben dem Ort Kutupalong entstand ein Flüchtlingslager. Durch die Massenflucht seit August 2017 ist dort die Einwohnerzahl stark gestiegen, weitere Camps sind entstanden. Insgesamt leben jetzt fast eine Million Menschen dort – eine Stadt fast von der Größe Kölns, aber ohne die Infrastruktur.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Fußballfieber im Flüchtlingscamp Am Eingang zum Flüchtlingscamp Kutupalong wehen internationale Flaggen. Während der Fußball-WM war oft die brasilianische oder die argentinische, vereinzelt auch die deutsche Flagge zu sehen. Fußballfieber machte sich auch im Camp und in den Dörfern der Umgebung bemerkbar. Die Bürgerreporter haben darüber berichtet. Auch in der schwierigen Situation gibt es Lebensfreude.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Monsunfluten und Erdrutsche Meist geht es darum, teils extreme Härten zu bewältigen. Im Frühjahr drohten Wirbelstürme, in der Monsun-Saison gefährden sintflutartige Regenfälle das Camp. In der Sendung „Palonga Hota“ verbreiten die Bürgerreporter teils überlebenswichtige Informationen: Wo gibt es Bambusstangen zur Verstärkung der Unterkünfte? Welche Wohnbereiche sollten evakuiert werden, weil Schlammlawinen drohen?

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Keiner bleibt trockenen Fußes Ziel der Sendung ist auch, die Identität der Menschen zu stärken, indem ihre Alltagserfahrungen ernstgenommen werden. So fragte das Reporterteam, das aus jungen Rohingya und einheimischen Bangladeschern besteht: Was macht es mit dem Familienleben, wenn man witterungsbedingt über viele Stunden in einer engen Hütte zusammensitzen muss?

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Konstruktive Ideen sammeln Wichtiges Anliegen der Bürgerreporter ist es, konstruktive Ideen zu finden und die Hörer zu inspirieren. Reporterin Sajeda berichtete über „hängende Gemüsegärten“, in denen Bohnen angepflanzt werden – eine Möglichkeit, trotz des beengten Raums die Lebensmittelversorgung aufzubessern. Auch über Hausmittel gegen Krankheiten, die sich in der Regenzeit aus hygienischen Gründen häufen, wird berichtet.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Bildung statt „Lost Generation“ Wie merken sich Kinder den Weg nach Hause? Was können sie tun, um im riesigen Flüchtlingscamp nicht verloren zu gehen? Was sind die Herausforderungen der „Learning Centers“ im Camp? Reporter Iqbal ist die Bildung der Flüchtlingskinder ein besonderes Anliegen. Echte Schulen gibt es für sie nicht.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Elefanten-Alarm neu für Rohingya Das Flüchtlingscamp liegt auf der Migrationsroute der asiatischen Elefanten. Anfang des Jahres gab es mehrere Tote, nachdem Menschen im Camp versuchten, die Tiere zu verjagen. Die Vereinten Nationen organisierten Schulungen zum richtigen Umgang mit Elefanten, „Palonga Hota“-Reporter berichteten darüber.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Einheimische wissen Rat Wenn sich ein Elefant nähert, wissen die Einheimischen aus langer Erfahrung, was zu tun ist, während solche Situationen für die neu angekommenen Rohingya zunächst unbekannt waren: ruhig bleiben, still halten. Dann entfernt sich der Dickhäuter von selbst. Das lernten auch Trainerin Andrea Marshall und Dolmetscherin Romana Akther Shanta auf dem Weg zur Produktion der 12. Radiosendung im Juli.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Grüne Hügel abgeholzt Bangladescher aus der Umgebung finden teils Arbeit im Zusammenhang mit dem Flüchtlingscamp. Sie beklagen aber auch, dass durch hunderttausende neu angekommene Rohingya die Lebensmittelpreise in der Region gestiegen seien. Die grünen Hügel wurden abgeholzt, weil die Flüchtlinge Platz und Brennholz brauchten. Deshalb ist es wichtig, im Bürgerradio die Perspektive der Einheimischen einzubeziehen.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Konfliktsensibles Vorgehen Mit potenziell heiklen Themen geht das „Palonga Hota“ Team um den lokalen Trainer Mainul Khan verantwortungsvoll um. Politik ist nicht Gegenstand der Sendung. Dagegen wird über die „Smart Card“ des UNHCR, die einmal die (freiwillige) Rückkehr nach Myanmar erleichtern soll, die aber vielen Flüchtlingen suspekt ist, sehr wohl berichtet.

Rohingya in Bangladesh: Jahrestag des Exodus Trauma überwinden Zum Jahrestag des Beginns der Massenflucht am 25. August kommen auch traumatische Erfahrungen zur Sprache. Aber zugleich erzählen Menschen, wie sie das Trauma in kleinen Schritten angehen. Autorin/Autor: Andrea Marshall



Als Amnesty International auf Grundlage von Interviews und der Auswertung von Fotos im Mai 2018 publik machte, dass es Hinweise darauf gebe, dass ARSA bis zu 99 Hindus ermordet haben könnte, führte das bei manchen Rohingya-Aktivisten zu einem Aufschrei der Empörung. Der Bericht sei unlogisch und unterstütze das Militär Myanmars, so die Aktivisten.

Es ist fast unmöglich, sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen. Jedes Bemühen neutral und objektiv zu berichten, geht schnell in einem Sturm der Entrüstung unter.

Neue Ansätze nötig

Jacques Leider, der die Berichterstattung in und über Myanmar seit Jahren verfolgt, kommt zu dem Schluss, dass eine Einengung der Debatte auf Menschenrechte und Staatsbürgerschaft, die auf beiden Seiten mit Maximalforderungen verbunden werde, auf die Dauer nicht hilfreich ist. "Natürlich sind die Menschenrechte und die Frage der Staatsbürgerschaft wichtig. Aber wenn man Ansätze für eine Lösung finden will, dann muss man auch andere Wege in Erwägung ziehen." Um den Konflikt zu lösen, müsse man Probleme identifizieren, mit denen Buddhisten und Muslime in der Region gleichermaßen konfrontiert sind, etwa Arbeitslosigkeit. Über eine Anstrengung zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aller Menschen in der Region könne man dann vielleicht Erfolge erzielen. Aber: "In den Diskussionen im Internet, da geht es nie um Fragen der Wirtschaft, sondern immer nur um Politik."

Dennoch ist Leider nicht nur skeptisch. "Es findet in Myanmar eine Art intellektueller Gärungsprozess statt." Es gäbe durchaus Akademiker und Journalisten in der jüngeren Generation, die sich in Myanmar kritisch mit der Lage der Rohingya befassten. Und zwar nicht nur die beiden Reuters-Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe Oe, die 2017 zur Ermordung von zehn Rohingya recherchierten. "Es bewegt sich etwas. Der Prozess ist langsam, aber ich bin optimistisch, dass sich da auf lange Sicht etwas ändert", sagt Leider. Wie schwierig das ist, belegt der Fall der Reuters-Journalisten. Inzwischen hat die Regierung die Ermordung der zehn Rohingya auf Facebook bestätigt. Die Täter wurden bestraft. Den Journalisten droht am kommenden Montag allerdings ebenfalls eine Verurteilung wegen Geheimnisverrats.