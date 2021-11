Die Schweizer Jacques Herzog und Pierre de Meuron gehören zu den Stars der internationalen Architektenszene.

Herzog & de Meuron ist ein Schweizer Architektenbüro, das 1978 von Jacques Herzog und Pierre de Meuron gegründet wurde. International bekannt wurden sie mit ihrem Entwurf für den Umbau eines ehemaligen Kraftwerks in London zur Tate Modern, der im Jahr 2000 eröffnet wurde. Weitere Bauten von Herzog & de Meuron sind die Allianz Arena in München, das Nationalstadion in Peking anlässlich der Olympischen Spiele 2008 sowie die Elbphilharmonie in Hamburg.