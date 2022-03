Hertha: Nicht nur Bobic ist in Not

Fredi Bobic hat im Fußball schöne Zeiten erlebt. 37 Länderspiele hat er für Deutschland gemacht, mit dem VfB Stuttgart gewann er den DFB-Pokal. 1996 dann der Höhepunkt: die Europameisterschaft 1996 in England. Schöne Zeiten waren das.

Auch die Hertha hat Bobic schon einmal erlebt, von 2003 bis 2005, im Herbst seiner Spielerkarriere. Doch jetzt als Geschäftsführer ist dort für ihn, wenn man im Bild mit den Jahreszeiten bleiben möchte, der tiefe Winter angebrochen.

Die Millionen des Lars Windhorst

Trotz der mehr als 200 Millionen Euro, die der Unternehmer Lars Windhorst vor der Saison 2019/2020 in den Klub investiert und sich damit 49,9 Prozent der Anteile gesichert hat, kommt die Hertha nicht aus dem Quark. Auch an diesem25. Spieltag nicht, in dessen Vorfeld sich Bobic schon einmal fragen lassen musste, wie eigentlich sein Verhältnis zu Windhorst sei. "Ich muss mich um die Mannschaft und den Sport kümmern", antwortete Bobic im "Doppelpass" von Sport1. Erfolge zeitigt dieses Kümmern im Moment nicht.

Unterlegen: die blau-weiß gekleideten Hertha-Spieler gegen Eintracht Frankfurt

Nach dem enttäuschenden 1:4 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt flogen den Spielern am Samstag Bierbecher entgegen. Das Team hörte sich die Wut der eigenen Fans erst aus der Ferne an und suchte dann kurz den Dialog. Auch Hertha-Trainer Tayfun Korkut war unzufrieden mit dem Spiel. "Enttäuscht bin ich, sauer bin ich." Er müsse das Spiel erst einmal sacken lassen.

Überfordert

Der Abstiegskandidat bleibt nach der nächsten heftigen Heim-Niederlage in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr weiter sieglos. Die Berliner stehen nach dem 25. Spieltag auf dem Relegationsrang und haben zwei Punkte Rückstand auf Platz 15. Ausgerechnet im Spiel gegen den Ex-Club von Geschäftsführer Bobic wirkte das Berliner Team über weite Strecken überfordert.

Welche Richtung? Trainer Tayfun Korkut

"Im Vergleich zu den letzten Spielen, in denen wir auch nicht gepunktet haben, war unsere Leistung heute einfach nicht gut genug", sagte Korkut, dem es als Nachfolger von Vereinsikone Pal Dardai nicht gelingt, das Ruder herumzureißen. Windhorst würde, so hört man, sein Investment inzwischen bereuen. Bobic und die Hertha blicken, nach turbulenten Jahren, auch in eine ungewisse Zukunft. Sie dürften sich wahrscheinlich jetzt schon auf den nächsten Abstiegskampf einstellen.