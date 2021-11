Henry David Thoreau war ein amerikanischer Schriftsteller und Philosoph. Er war ein Verfechter des Einfachen Lebens und prägte den Begriff des "zivilen Ungehorsam".

Thoreau wurde 1817 geboren. Im Rahmen seines "Walden"-Experiments lebte er zwei Jahre lang alleine und selbstständig in einer selbstgebauten Blockhütte in der Natur. Seine Werke über das einfache Leben dienen Aussteigern bis heute als Inspiration. 1849 veröffentlichte Thoreau seinen Essay "Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat", in dem er zum gewissenhaften, gewaltfreien Widerstand gegen die Obrigkeit aufruft. Damit prägte er den Begriff des "zivilen Ungehorsam", der unter anderem große Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King inspirierte.