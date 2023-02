Harry Styles: Paradiesvogel im Pop-Himmel

Harry Styles ist 28 Jahre jung und mehr als erfolgreich. Seine Songs können viele aus der Generation Z (und auch schon einige aus der Generation Alpha) auswendig. Und mit seinen drei Single-Auskopplungen seines jüngsten Albums "Harry's House" (2022) knüpft der Brite an Erfolge der Beatles in den US-Charts an.

Gleichzeitig ist Styles, ehemaliges Band-Mitglied von "One Direction", auch für seine auffälligen Outfits bekannt. Der Name scheint bei ihm Programm zu sein. Styles war der erste Mann auf der US-Vogue - in einem Kleid. Und er scheut sich auch nicht, bei seinen Auftritten gelegentlich den Paradiesvogel zu geben - mit Federboa, Glitzergürtel und pinkfarbener Hose in Glanzoptik.

Harry Styles bei den Grammy Awards 2021 - sein Outfit: ein Hingucker

Styles bei der Grammy Show 2023

Nun steht Harrys nächster großer Auftritt bevor. Wie diese Woche bekannt wurde, singt er am Sonntag (5.2.2023) bei der Grammy-Gala in Los Angeles. Spannend ist nicht nur, in welchem Outfit er auf der Bühne stehen wird, sondern ob er sich auch selbst zu den Gewinnern der begehrten Musikpreise der Recording Academy zählen darf. Styles ist in sechs Grammy-Kategorien nominiert, unter anderem für das beste Album des Jahres ("Harry's House") und für den besten Song des Jahres ("As It Was").

Zuvor schon angekündigt waren neben Auftritten von Stars wie Mary J. Blige, die für ebenso viele Grammys nominiert ist wie Styles, auch solche von Musikgrößen aus der queeren Community: Lizzo, Kim Petras und Sam Smith.

Harry Styles gilt als Ikone der queeren Szene

Harry Styles trägt zwar häufiger Outfits, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen lassen - als queer geoutet hat er sich aber bisher nicht.

Ist Harry Styles queer oder tut er nur so?

Dies werfen ihm kritische Stimmen auch vor. Einerseits repräsentiere er mit seiner Kleidung Queerness, was die Community ihm auch anrechnet, andererseits bliebe er dabei so oberflächlich, dass er auch sein nicht queeres Publikum nicht abschreckt. Styles besteht allerdings darauf, dass seine sexuellen Präferenzen Privatsache bleiben.

Er ist im Übrigen nicht der erste männliche Pop-Superstar, der sich mit Farben, Federn, Strass und lackierten Nägeln schmückt - denken wir an Elton John (sein großes Vorbild), Marc Bolan, David Bowie und all die anderen androgynen Pop- und Rockstars, die Geschichte geschrieben haben.

So zeigt sich Harry Styles auf seinem Instagram-Account "hshq" gelegentlich mit bunten Perlenketten, in eng anliegender Retro-Unterwäsche, in schwarzem Federmantel oder als Pin Up-Boy auf einem Motorrad.

Erster Mann auf dem Vogue-Cover

Harry Styles war der erste Mann, der es in der fast 130-jährigen Geschichte der "US-Vogue" solo auf das Cover der Modezeitschrift schaffte. Das Foto zeigt ihn in einem eleganten, hellgrauen Gucci-Kleid, darüber ein schwarzes Jäckchen. Zwischen den Fingern, die Ringe mit seinen Initialen "S" und "H" zieren, hält er einen babyblauen Luftballon, der auch die Blase eines Kaugummis sein könnte. In dem Vogue-Interview sagte er: "Wenn man dieses 'Es gibt Kleidung für Männer und es gibt Kleidung für Frauen' einmal weglässt, öffnet man den Raum, in dem man sich ausprobieren kann. Manchmal gehe ich shoppen und stelle fest, dass ich mir Frauenkleidung ansehe und denke, dass sie super aussieht. Kleider sind dazu da, um mit ihnen zu experimentieren."

Die Dezemberausgabe 2020 der Vogue

Das Gesicht der Kampagne "Gucci HA HA HA"

Mit Guccis ehemaligen Kreativdirektor Alessandro Michele verbindet Harry Styles eine Freundschaft. Die beiden haben sich im vergangenen Jahr ausgiebig ausgetobt und präsentierten kurz vor Micheles Abschied von Gucci im November 2022 eine Kollektion mit dem Titel "Gucci HA HA HA".

Der Zeitpunkt war nicht allzu glücklich gewählt: Gucci hatte mit dem High Fashion Label Balenciaga zusammengearbeitet. Doch Balenciaga hatte sich quasi zeitgleich mit der Präsentation von "Gucci HA HA HA" zu einer äußerst unglücklichen Werbekampagne hinreißen lassen: Das Label hatte Kinder mit Teddybären im Sado-Maso-Look fotografiert, was weltweit auf Abscheu und Empörung stieß. Und so bekam Harry Styles auch jede Menge Gegenwind, als er sich auf Insta in Gucci präsentierte.

Die großen Designerlabels sind Harry Styles' Leidenschaft. So zeigt er sich auch in Louis Vuitton oder Yves Saint Laurent. Ob mit gewagten Schnitten, wildem Mustermix, mit Rüschen, Glitzer oder Federboa, ob orange oder pink, ob queer oder nicht - Harry Styles setzt modische Marker, die die Grenzen zwischen männlich und weiblich sprengen - und definitiv in die Garderobe eines modernen erfolgreichen Popstars gehören.