Kim Petras und Sam Smith: erste trans- und nichtbinäre Personen auf Platz 1 der US-Charts

Es ist für jede Musikerin und jeden Musiker ein Traum, doch dies ist eine doppelte Premiere: Wie billboard.com berichtete, kletterte der Song "Unholy" von Sam Smith und Kim Petras in den US-Billboard-Charts auf Platz eins und wurde zu einer doppelten Premiere: Petras ist damit die erste transgender Künstlerin und Sam Smith die erste nichtbinäre Person, die die Spitze der US-Charts und damit den Olymp für viele Pop-Schaffende erreicht haben

Der Erfolg kommt nicht ganz unerwartet: "Unholy" war bereits im Vorfeld auf der Videoplattform TikTok viral gegangen und zog immer mehr Fans an. Das aufwendig produzierte und choreographierte Video zu dem Song hat auf YouTube bereits knapp 29 Millionen Views (Stand 26.10.2022). Auch in Kanada, Australien und Großbritannien hat "Unholy" Platz 1 erreicht, in Deutschland bisher "nur" die Top Ten.

Jahrelange gemeinsame Zusammenarbeit

In einem Instagram-Post bedankte sich Kim Petras bei Sam Smith für die gemeinsame Zusammenarbeit, die schon länger andauert: "Sam, ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du seit Jahren an meiner Seite bist. Ich bin so geehrt, Teil deiner ersten Nummer 1 in den USA zu sein (…) Ich liebe dich für immer, Engel Sam."

Für Kim Petras, die 1992 in Köln als Junge geboren wurde und in Los Angeles lebt, ist es die erste US-Chartsplatzierung überhaupt. In einem Interview mit der DW aus dem Jahr 2018 beschrieb sie ihre Art des Songwritings so: "Im Grunde geht es immer quasi um irgendetwas Persönliches: eine Beziehung, die nicht klappt oder wenn ich mit Freunden über Sachen rede oder feiern gehe, Filme schaue. Es sind Themen, die mich interessieren und die mir was bedeuten. Darüber schreibe ich dann einen strukturierten Popsong. Und ich schreibe auch ganz viel über Dinge, die ich mir erträume: Ich wünschte mein Leben wäre so oder so."

Kim Petras auf der Bühne in New York beim "Pride Island" Festival

Musikalischer Schritt aus der Komfortzone

Sam Smith ist eher für ruhige, gefühlvolle Songs bekannt. Doch "Unholy" geht in eine ganz andere Richtung. Der etwas verrucht klingende Track mit seinem bedrohlich schleppendem Beat und Chören erzählt die Geschichte von einem Ehemann, der seine Frau betrügt, während sie mit den Kindern zu Hause auf ihn wartet. Petras und Smith möchten damit auf toxische Verhaltensweisen aufmerksam machen und animieren dazu, solche Menschen aus dem Leben zu verbannen.

Sam Smith wurde mit dem Song "Latch" bekannt, hatte sich 2014 als homosexuell geoutet und 2017 in einem Interview mit der Londoner "The Times" erklärt, sich weder als männlich noch weiblich zu identifizieren. In einem Instagram-Post im Jahr 2019 schrieb Smith, nicht mehr mit männlichen Pronomen angesprochen zu werden, sondern das genderneutrale "they/them" zu bevorzugen.