Harry Belafonte ist ein US-amerikanischer Entertainer, Sänger und Schauspieler. Darüber hinaus ist er für sein politisches und humanitäres Engagement bekannt.

Harry Belafonte wurde 1927 in New York geboren. In den 1950er Jahren erfolgte sein weltweiter Durchbruch als Sänger und Schauspieler. Neben seiner Karriere engagierte er sich vielfach politisch und sozial und sprach sich immer wieder gegen Rassismus, Unterdrückung und Kriege aus. 1985 war er Mitinitiator der Benefizsingle "We Are The World". Belafonte wurde mit dem Grammy (2000) und Ehrenoscar (2014) für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mit rund 150 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten.