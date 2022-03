Harry Belafonte wird 95

Harry Belafonte - Entertainer und Friedensbotschafter

Der "King of Calypso"

1956 schreibt Belafonte mit seinem Album "Calypso" Popgeschichte. Kritiker werfen Belafonte vor, er verrühre Calypso-Musik mit Jazz- und Folk-Elementen zu einem verkaufsfördernden Einheitsbrei. Doch dies grinst er stets weg und lädt seine Kritiker stattdessen gerne zum Streitgespräch ein: "Anyonoe who tries to stop me with nonsense about what is or isn't commercial is in for a fight."