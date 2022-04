Happy - Die Diktatur der Perfektion

Aber das ständige Streben nach Anerkennung in den sozialen Netzwerken kann zur Sucht werden und gerade in der Psyche junger Menschen schwerwiegende Schäden anrichten.

Wir verbringen viele Stunden mit "Sozialen Medien” - auf Facebook, Instagram und Snapchat - verführt von deren Verheißung, unsere Ansichten, ja unser Leben mit der ganzen Welt zu teilen. In dieser virtuellen Welt ist jeder glücklich. Jeder besitzt einen perfekten Körper, lebt in schicken Häusern und ist umgeben von schönen Menschen.

Jeder macht sich wichtig und jeder gibt sein Urteil ab. Aber dieses ständige Streben nach Anerkennung kann schnell zur Sucht werden und in unserer Psyche verheerende Folgen haben. Und gerade Jugendliche sind am anfälligsten dafür. Die Dokumentation zeigt die echten Gefahren dieser "Diktatur des Glücks” in den sozialen Netzwerken - und sie stellt einige ihrer jungen Opfer vor.

Danny war 14, als er sein erstes Selfie auf Facebook postete. Doch viele Likes bekam er nicht - und so postete er immer mehr in seinem verzweifelten Streben, von anderen Anerkennung zu bekommen. Bald verschickte er täglich Hunderte von Selfies. Er aß nicht mehr, um seinen Körper zu ”optimieren” und verlor 12 kg Gewicht. Dann ging er nicht mehr zur Schule und verließ sechs Monate lang das Haus nicht mehr. Denn er glaubte, er sei so hässlich, dass die Leute vor ihm Angst haben würden. In seiner Verzweiflung versuchte er sogar, sich umzubringen.

Erst als Danny mit den "Social Media” Schluss machte, erholte er sich langsam wieder. Seine Geschichte mag extrem klingen. Doch mit der Erfindung der "Likes” und dem Konzept der Selbstvermarktung, wonach alles von anderen bestätigt werden müsse, um als real zu gelten, verändern die Schöpfer der sozialen Netzwerke unser Verhalten.

Marie, 22, hat 4922 Followers und ihre größte Sorge ist, ihre Subscriber zu enttäuschen. Und so verbringt sie einen Tag pro Woche damit, das Bild ihres perfekten Pariser Lebens noch zu optimieren. Stundenlang ist sie mit ihrem Make-up beschäftigt und macht Hunderte von Fotos, um das eine Bild zu finden, das sie posten will. Vor der Kamera bricht sie zusammen und bekennt, wie verletzlich sie sich fühlt - und wie verzweifelt sie gemocht werden will.



