Happy Birthday, Tivoli!

Das Tivoli Kopenhagen feiert das ganze Jahr 2018 eine einzige rauschende Geburtstagsparty, mit zahlreichen Events, Konzerten und Paraden. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten markiert jedoch der 15. August. Ab 22:45 Uhr wird es romantisch, dann wird das Tivoli festlich illuminiert und gegen Mitternacht gibt es ein großes Feuerwerkspektakel.

Das Tivoli mit seiner Kombination aus Gärten, Kulturangeboten, Fahrgeschäften und Restaurants ist in Kopenhagen eine Institution, die aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken ist. Im Park erwachen exotische Länder und fantasievolle Märchen zum Leben, Gärten laden zum Verweilen ein. Dazu kommen 23 Fahrgeschäfte, vom modernen Starflyer bis zur historischen Holzachterbahn sowie 37 Restaurants und zahlreiche Bühnen. Währende der Saison - von April bis September - finden Konzerte, Veranstaltungen sowie an Wochenenden Feuerwerke statt. Saisonaler Höhepunkt ist der romantische Lichterzauber des Tivoli in der Adventszeit, wenn dort der Weihnachtsmarkt stattfindet.

In der Adventszeit wird das Tivoli zum Lichtermeer

Vorbild aus dem 2. Jahrhundert

Das Tivoli ist ein Vergnügungspark mit Retro-Charme. Sein nostalgisches Ambiente verzaubert auch nach 175 Jahren das Publikum. Gründer des Tivoli ist der Unternehmer Georg Carstensen. In Zeiten politischer Unruhen in Europa kann er den damals 31-jährigen König Christian VIII. für seine Geschäftsidee gewinnen und argumentiert: "Es wird nicht politisiert, wenn sich das Volk amüsiert." Der König überlässt ihm das ehemalige Militärgelände entlang der Stadtmauer mit der Genehmigung, dort einen Vergnügungspark zu bauen. Am 15. August 1843 wird das Tivoli eröffnet.

Nostalgisches Vergnügen - eine Runde mit dem Kettenkarussell

Der Name bezieht sich auf die italienische Stadt Tivoli, etwa 30 Kilometer vor Rom. Kaiser Hadrian hatte sich dort um 120 nach Christi Geburt eine Sommerresidenz bauen lassen, die "Villa Adriana". Er ließ Miniaturen der Landschaften und Gebäude nachbauen, die er auf seinen Reisen nach Griechenland und Ägypten gesehen hatte. Es gab schon damals Musik- und Theateraufführungen, in späteren Jahrhunderten kam die Gartenkunst mit Wasserspielen und Brunnen hinzu. Der Däne Carstensen erkannte darin ein geniales Konzept und setzte es in Kopenhagen um.

Walt Disney ist begeistert

Mitte der 1950er Jahre besuchte Walt Disney desöfteren das Tivoli in Kopenhagen. Die besondere Atmosphäre faszinierte den Gründer der Disney-Freizeitparks. Er nahm viele Anregungen mit, bevor er schließlich 1955 das erste Disneyland im US-amerikanischen Anaheim eröffnete. Disney beeindruckte der Mix aus Blumen, Beleuchtung, Nostalgie und Romantik, den er in seinem eigenen Park nachempfinden wollte.

Der Retro-Charme des Tivoli hat viele Fans: Hier eine Vintage Gartenparty

Zu Ehren des 175-jährigen Jubiläums von Tivoli Kopenhagen 2018 steuert Walt Disney World einen eigenen Paradewagen für die große Jubiläums-Parade im dänischen Freizeitpark bei. Die Parade ist mehr als 100 Meter lang. Noch bis September zieht sie täglich außer freitags durch den Park.

In das Tivoli strömen jedes Jahr rund viereinhalb Millionen Besucher. Der meist besuchte Vergnügungspark Europas ist Disneyland Paris mit gut 10 Millionen Gästen jährlich, gefolgt vom Europa-Park Rust (Deutschland) mit etwa fünf Millionen Besuchern im Jahr.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Disneyland Paris, Frankreich Glückwunsch zum 25. Geburtstag !!! Am 12. April 1992 wurden hier die Figuren und Welten der Disneyfilme zum Leben erweckt. Wer immer schon einmal Minnie und Mickey Mouse die Hand schütteln wollte, hat in der französischen Hauptstadt die Gelegenheit dazu. Jedes Jahr strömen rund 15 Millionen Besucher in den Park. Er ist riesig: rund 2000 Hektar - ein Fünftel der Fläche von Paris!

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Europa-Park in Rust, Deutschland Der Europa-Park bei Freiburg, 2016 zum weltweit besten Freizeitpark gekürt, ist Deutschlands größter Freizeitpark. Er bietet Besuchern mehr als 100 Attraktionen, die auf 14 europäische Themenbereiche verteilt sind. Der Star unter den Achterbahnen ist die Blue fire. Sie beschleunigt innerhalb von 2,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Wiener Prater, Österreich 2016 feierte er 250-jähriges Jubiläum: Der Prater, ein grünes Areal mitten in Wien. Hier befindet sich der weltweit älteste Freizeitpark, Wurstelprater genannt, der zum Vorbild vieler nachfolgender Parks wurde. Über 4 Millionen Besucher strömen jedes Jahr zu den Schaustellbuden und Fahrgeschäften des Praters. Ein Highlight ist das 65 Meter hohe Riesenrad, Wahrzeichen von Wien.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Gardaland in Castelnuovo del Garda, Italien Das Gardaland ist sehr detailreich gestaltet, im Mittelpunkt der Fantasiewelt steht der magische Baum. Hier wohnt das Parkmaskottchen, der Drache Prezzemolo, zu deutsch Petersilie. Rund 2,75 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in den Park am Gardasee. Er hat über 40 Attraktionen, die in vier Themenbereiche gegliedert sind: Adrenaline, Adventure, Fantasy und Show.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa PortAventura in Salou, Spanien Auch der größte Freizeitpark Spaniens, PortAventura im Süden von Barcelona, ist in verschiedene Themenbereiche eingeteilt, darunter Mediterrània oder Polynesia. Der Park ist sowohl bei Touristen als auch Einheimischen beliebt, rund 3,5 Millionen Besucher werden jedes Jahr gezählt. Seit 2007 gibt es hier eine der schnellsten Achterbahnen Europas: Die Furios Baco erreicht 135 Stundenkilometer.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Zoomarine Algarve in Guia, Portugal Die Stars von Zoomarine im portugiesischen Guia sind nicht etwa Achterbahnen, sondern Meerestiere: Delfine, Robben, Seehunde und Seelöwen, die ihre Kunststücke in verschiedenen Shows vorführen. Auch Papageien leben im Park und wagen sich auf die Bühne. In einem großen Schwimmbad mit Wellenbad und Wasserrutschen können auch Zweibeiner ins Wasser springen.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Alton Towers in Farley, Großbritannien Der Park versteckt sich im Hinterland Englands, im Norden von Birmingham. Mittendrin eine gotische Burgruine namens Alton Towers, nach der der Park benannt wurde. Im Gebäude befindet sich die Attraktion Hex, bei der Besucher einen alten Bann brechen müssen. Neben verschiedenen Themenbereichen gibt es einen botanischen Garten. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Burg.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Efteling in Kaatsheuvel, Niederlande Drachen, Trolle, Elfen: In Efteling dreht sich alles um Märchen. Es gibt über 30 Attraktionen, darunter ein 4D-Kino, Wasserbahnen, eine Licht-und Wassershow und ein Märchenwald. Neu ist die Achterbahn Baron 1898. Hier werden die Fahrgäste Teil einer Geschichte: Als Kumpel eines reichen Barons, der in einem alten Kohlebergwerk Gold gefunden hat, stürzen sie in die Tiefe.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Legoland in Billund, Dänemark Legosteine in allen erdenklichen Farben und Formen. Und davon 60 Millionen. Die gibt es im Legoland Billund in Dänemark. Der Park, nur wenige Kilometer von den wirklichen Lego-Fabriken entfernt, wurde 1968 eröffnet und ist das erste von sechs Legoländern weltweit. Fahrgeschäfte findet man auch hier, im Mittelpunkt stehen aber die aus Lego gebauten Häuser, Schiffe und Autos.

Zehn spektakuläre Freizeitparks in Europa Liseberg in Göteborg, Schweden Liseberg, inmitten der schwedischen Stadt Göteborg, ist Skandinaviens größter Freizeitpark. Knapp 3 Millionen Besucher kommen jährlich auf das Areal. Zu den Highlights gehört der Freefall-Tower AtmosFear, der Besucher 90 Meter in die Tiefe fallen lässt. Wer es ruhiger mag, kann im Riesenrad die Aussicht auf die Stadt genießen. Autorin/Autor: Elisabeth Yorck von Wartenburg



at/ks (dpa, tivoligardens.com)