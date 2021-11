Hannelore Elsner ist eine der bekanntesten deutschen Film- und Theaterschauspielerin. Unter der Regie von Edgar Reitz und István Szabó machte sie sich einen Namen als Charakter-Darstellerin.

Elsner hat seit Ende der 1950er Jahre in mehr als 200 TV- und Kinoproduktionen mitgewirkt. Zunächst spielte sie vor allem in leichten Unterhaltungsfilmen wie "Die Lümmel von der ersten Bank". In den 1990er Jahren wurde sie als TV-Kommissarin populär. Für ihre Hauptrollen in "Die Unberührbare" (2000) und "Mein letzter Film" (2002) erhielt sie jeweils den deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin.