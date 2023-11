Haniya, Sinwar & Co.: Wer sind die Köpfe der Hamas?

Bei der Militäroffensive in Gaza ist die Zerschlagung der Hamas eines der obersten Ziele Israels. Meistgesuchter Mann: Jihia al-Sinwar, der Chef der Hamas in Gaza. Doch er ist nicht deren einzige Führungsfigur.

Als am 7. Oktober 2023 unzählige Hamas-Kämpfer die israelischen Grenzanlagen am Gazastreifen überwanden, mehr als 1200 Israelis töteten und rund 240 Menschen als Geiseln nahmen, da galt er als wichtigster Drahtzieher im Hintergrund. Jihia al-Sinwar, der Kommandeur der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen, ist Israels derzeit meistgesuchter Mann. Ein erklärtes Ziel der israelischen Armee ist es, ihn auszuschalten. Dabei ist er nur eine von mehreren Führungsfiguren der palästinensischen Terrororganisation. Ein Überblick:

Der "Schlächter von Chan Yunis": Jihia al-Sinwar

Er gilt als charismatisch und hochintelligent, dabei aber brutal und skrupellos: Der 61-jährige Sinwar führt die Hamas in Gaza mit eiserner Hand. Geboren 1962 im Flüchtlingslager von Chan Junis im Süden des Gazastreifens, war er Ende der 1980er Jahre eines der Gründungsmitglieder der Hamas. So war Sinwar am Aufbau ihres militärischen Arms, der Kassam-Brigaden, beteiligt, die zahlreiche Selbstmordanschläge in Israel begingen. Außerdem ging er gegen mutmaßliche Israel-Kollaborateure in den eigenen Reihen vor - so brutal, dass er als "Schlächter von Chan Junis" bekannt wurde.

Eine Frau kocht Essen in einem Zelt im Flüchtlingscamp von Chan Yunis in Zentralgaza - hier kam auch Jihia al-Sinwar zur Welt. Bild: Middle East Images/ABACA/picture alliance

1988 verurteilte ihn ein israelisches Gericht wegen Mordes an mehreren mutmaßlichen Kollaborateuren und zwei israelischen Soldaten zu einer vierfach lebenslänglichen Haftstrafe. Im Gefängnis lernte Sinwar Hebräisch und studierte die Denkweise des "Feindes", indem er Bücher berühmter israelischer Persönlichkeiten las. Wegen eines Hirnabszesses schwebte er zeitweise in Lebensgefahr - israelische Ärzte sollen ihm mit einer Operation das Leben gerettet haben.

Nach 22 Jahren Haft kam Sinwar 2011 zusammen mit mehr als 1000 weiteren palästinensischen Häftlingen frei - im Austausch gegen den israelischen Soldaten Gilad Schalit. Er kehrte nach Gaza zurück und war fortan zuständig für die Verbindung zwischen militärischem und politischem Arm der Hamas. 2017 wurde er dann Chef der Terrororganisation im Gazastreifen.

Dass Sinwar für den Kampf gegen Israel auch bereitwillig palästinensische Zivilisten opfere, unterstellte ihm unlängst Benjamin Netanjahu. Sinwar, so der israelische Premier, interessiere sich nicht für das Schicksal seines Volkes und verhalte sich "wie ein kleiner Hitler in seinem Bunker" .

Will mit aller Härte gegen die Hamas in Gaza vorgehen: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu Bild: Chad J. McNeeley/AA/picture alliance

Zumindest einen dieser Bunker soll Sinwar aber mittlerweile verlassen haben: Israelischen Medienberichten zufolge soll er vor den Kämpfen in Nord-Gaza geflohen sein und sich nun weiter südlich in der Gegend seiner Geburtsstadt Chan Yunis aufhalten.

Die "Katze mit den neun Leben": Mohammed Deif

Seit 2002 leitet Mohammed Deif die Kassam-Brigaden, den militärischen Flügel der Hamas in Gaza. Israel macht ihn für zahlreiche Selbstmordattentate und die Tötung dutzender israelischer Soldaten und Zivilisten verantwortlich. Auch sei er mitverantwortlich für das weitverzweigte Hamas-Tunnelsystem in Gaza. Den verheerenden Angriff der Hamas am 7. Oktober soll Deif zu großen Teilen mitgeplant und kommandiert haben; auch ihn hofft die israelische Armee bei ihrem Militäreinsatz ausschalten zu können.

Die einzige bekannte Aufnahme von Mohammed Deif stammt aus dem Jahr 2000 Bild: HO/AFP

Deif gehört bereits seit 1995 zu den meistgesuchten Männern Israels. 2000 war er zwischenzeitlich in israelischer Haft, konnte jedoch in den Wirren der zweiten Intifada, des bewaffneten Palästinenseraufstandes von 2000 bis 2005, entkommen. Seitdem hat er kaum Spuren hinterlassen. Sieben Attentatsversuche soll er bereits überlebt haben, allerdings zum Teil schwer verletzt: er habe ein Auge, einen Fuß und einen Teil seines Armes verloren, heißt es. Mehrere Mitglieder seiner Familie wurden bei den Anschlägen getötet. Deif tritt nie öffentlich auf, das einzig bekannte Foto von ihm stammt aus dem Jahr 2000. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er seit Jahren jede Nacht in einem anderen Haus übernachten soll, um sich vor israelischen Angriffen zu schützen.

Der Stellvertreter im Schatten: Marwan Issa

Wie Jihia al-Sinwar wurde auch Issa in einem Flüchtlingslager in Gaza geboren. Über seine Jugend ist nur bekannt, dass er zunächst den islamistischen Muslimbrüdern angehörte, aus denen sich die Hamas später als eine Tochterorganisation entwickelte. In Israel verbüßte er während der ersten Intifada (1987-1993) eine fünfjährige Haftstrafe. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde verhaftete Issa im Jahr 1997, er wurde jedoch nach Ausbruch der zweiten Intifada im Jahr 2000 wieder freigelassen. Heute ist er ist der stellvertretende Oberbefehlshaber der Kassam-Brigaden und als solcher die rechte Hand Mohammed Deifs.

Raketenangriff der Hamas aus Gaza auf Israel im Oktober 2023 Bild: MAHMUD HAMS/AFP

Issa überlebte bereits mehrere gezielte Tötungsversuche durch Israel; auch jetzt steht er wieder auf der israelischen Fahndungsliste weit oben. Man geht davon aus, dass auch Issa eine wichtige Rolle bei der Planung und Durchführung des terroristischen Angriffs vom 7. Oktober gespielt hat.

Die Köpfe in Katar: Ismail Hanija und Chalid Maschaal

Eine komplette Zerschlagung der Hamas könnte sich für Israel schwierig gestalten, denn zwei ihrer wichtigsten Führungsfiguren befinden sich gar nicht in Gaza, sondern im Golfemirat Katar. Dies ist zum einen Ismail Hanija, der allgemein als der oberste Anführer der Organisation gilt. Auch er wurde in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen geboren. Hanija besuchte zunächst eine Schule der Vereinten Nationen und studierte danach an der Islamischen Universität von Gaza, wo er in Berührung mit radikalen Unabhängigkeitsbewegungen kam. 1993 wurde er dort zum Dekan der Philosophischen Fakultät ernannt, 1997 Büroleiter des geistlichen Führers der Hamas.

Im Juli 2023 redeten sie miteinander: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas (li.) und Hamas-Chef Ismail Hanija (re.) im Büro des türkischen Präsidenten Erdogan Bild: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via REUTERS

Nach dem Wahlsieg der Hamas 2006 wurde er von Präsident Mahmud Abbas zum palästinensischen Premierminister ernannt, nur ein Jahr später jedoch wieder entlassen, nachdem die Hamas in einer Welle tödlicher Gewalt die Fatah-Partei des Präsidenten aus dem Gazastreifen verdrängt hatte. Hanija hat diese Entlassung jedoch nicht akzeptiert, weshalb die palästinensischen Gebiete bis heute faktisch zweigeteilt sind: Im Westjordanland regiert die Fatah, im Gazastreifen die Hamas, zu deren Leiter des Politbüros Hanija im Jahr 2017 gewählt wurde - als Nachfolger von Chalid Maschaal.

Reden gerne miteinander: Chalid Maschal und der russische Außenminister Sergej Lawrow Bild: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/dpa/picture alliance

Maschaal wurde 1956 im Westjordanland geboren und studierte Physik an der Universität Kuwait. Auch Maschaal radikalisierte sich an der Universität; er lebte später in Syrien und Jordanien, von wo aus er Gründungsmitglied der Hamas und 1996 deren Vorsitzender wurde. Immer wieder rief er zum Terror gegen Israel auf. 1997 überlebte er ein Attentat des israelischen Geheimdienstes Mossad. Als Maschaal 2012 zum 25-jährigen Bestehen der Hamas über Ägypten nach Gaza reiste, betrat er zum ersten Mal nach 45 Jahren wieder kurzzeitig eines der Palästinensergebiete. 2017 räumte er seinen Posten als Hamas-Chef für Hanija, ist aber heute Leiter des Auslandsbüros der Terrororganisation.