Hamilton gewinnt auf dem Hungaroring

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen und beim dritten WM-Lauf die Gesamtführung übernommen. Der Mercedes-Pilot aus England verwies bei seinem 86. Grand-Prix-Erfolg den Niederländer Max Verstappen im Red Bull und seinen finnischen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf die Plätze. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel verbuchte mit Rang sechs sein bestes Saisonergebnis.

"Ob ihr es glaubt oder nicht, ich musste trotzdem Gas geben", sagte Hamilton: "Es ist eines meiner Lieblingsrennen, ich habe fast mein eigenes Rennen fahren können. Aber ohne dieses Team und dieses Auto hätte ich es nicht geschafft. Die letzten beiden Rennen war alles fantastisch, auf den Punkt."

Schumacher auf der Spur

Mit seinem achten Sieg auf dem Hungaroring erreichte Hamilton eine weitere Bestmarke von Michael Schumacher: So viele Erfolge auf derselben Strecke waren zuvor nur dem deutschen Rekordweltmeister in Magny-Cours in Frankreich gelungen.

Verstappen, der wegen eines Unfalls auf dem Weg in die Startaufstellung fast nicht hätte starten können, erklärte: "Vielen Dank an das Team. Zweiter zu werden unter diesen Umständen, das ist wie ein Sieg. Wir haben es geschafft, zwischen die Mercedes zu fahren." Bottas hingegen haderte: "Ich habe es beim Start schon verloren. Es war ein schlechtes Rennen."

Rennen verpasst?

Bereits in zwei Wochen geht es weiter mit dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone.

Die Reihenfolge im Ziel: Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Dahinter Lance Stroll, Alex Albon und Sebastian Vettel. Sergio Pérez rangiert sich auf Platz sieben ein. Die Top Ten komplettieren Ricciardo, Magnussen und Sainz.

Zieleinlauf: Start-Ziel-Sieg für Hamilton. Der Brite lässt es auf der letzten Runde noch einmal fliegen und knallt mit 1:16.627 den neuen Streckenrekord hin. Gleichzeitig stellt er auch den Rekord von Schumacher mit acht Siegen auf einer Strecke ein.

Runde 70 von 70: Die letzte Runde läuft! Hamilton hat den Sieg sicher.

Runde 69 von 70: Lewis Hamilton setzt eine neue Rundenbestzeit und sackt damit den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde ab. 1:17.497 Minuten hatte er benötigt.

Runde 69 von 70: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Dahinter Lance Stroll, Alex Albon und Sebastian Vettel.

Runde 67 von 70: Um Vettel ist es geschehen und Alex Albon zieht problemlos an ihm vorbei. Scheint, als würde er so langsam ein Problem mit dem Reifen-Grip zu haben. Jetzt heißt es für ihn zumindest Platz sechs retten, denn von hinten kommt Pérez näher.

Runde 67 von 70: Lewis Hamilton kommt an die Box und holt sich wenige Runden vor Ende des Rennens noch einmal frische Reifen ab, um auf Jagd nach der schnellsten Rennrunde zu gehen.

Runde 64 von 70: Alex Albon hängt inzwischen am Heck von Vettel und vielleicht kommt auch hier noch einmal der Angriff zum Rennende. Weiter vorne hat Bottas sich auf 5,7 Sekunden an Verstappen herangearbeitet.

Runde 62 von 70: Jetzt ist es um Leclerc geschehen. Nachdem Sainz schon mehrere Versuche gemacht hat, sticht er jetzt in Kurve 1 zu und holt sich Position zehn vom Ferrari-Piloten. Auch für Vettel wird es weiter vorne wieder enger. Albon macht wieder ein paar Zehntel gut.

Runde 61 von 70: Bei Lewis Hamilton geht es über Funk derweil darum, ob man noch einmal reinkommt und sich einen Extra-Reifensatz abholt, um dann auf die Jagd nach der schnellen Runde zu gehen. Noch aber bleibt Hamilton draußen.

Runde 59 von 70: Valtteri Bottas arbeitet sich derweil weiter in Richtung Max Verstappen vor. Noch 9,9 Sekunden liegt er hinter dem Niederländer. Es könnten also spannende, finale Runden auf uns warten.

Runde 58 von 70: Was für eine Dominanz von Mercedes! Lewis Hamilton hat mit Sebastian Vettel gerade den Fünftplatzierten in diesem Rennen überrundet und auch Stroll wird wohl noch dran glauben müssen.

Runde 58 von 70: Bottas holt weiterhin deutlich über eine Sekunde pro Runde auf den Zweitplatzierten Verstappen auf. Sein Rückstand beträgt noch knapp 11 Sekunden.

Runde 56 von 70: Sebastian Vettel liegt weiter auf Platz fünf, weiter nach vorne wird es aber auch wohl nicht gehen, dafür sind die Reifen zu alt, um Stroll noch mal anzugreifen. Nach hinten muss er aber aufpassen, denn da hat Albon sich mit guten Runden näher an Vettel herangearbeitet.

Runde 54 von 70: Lance Stroll kommt an die Box und wechselt auf Hard. Der Racing Point hält seine Position und bleibt beim Rausfahren knapp vor Vettel.

Runde 53 von 70: Der Kampf um Platz zwei hinter Hamilton ist noch nicht vorbei und Valtteri Bottas fährt eine schnelle Runde nach der anderen. Der Vorsprung von Verstappen ist auf 17,4 Sekunden geschrumpft.

Runde 50 von 70: Valtteri Bottas kommt noch einmal an die Box und wechselt von dem gebrauchten Medium auf den Hard. Den dritten Platz behält er, der Rückstand zu Verstappen wächst dadurch aber auf 22,3 Sekunden an.

Runde 49 von 70: Beim Überrunden hat sich Verstappen wieder ein wenig Luft verschaffen können und der Abstand zu Bottas ist wieder auf 1,8 Sekunden angewachsen.

Runde 48 von 70: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Dahinter Lance Stroll, Sebastian Vettel und Alex Albon.

Runde 46 von 70: Hamilton dominiert weiterhin das Rennen von der Spitze und hat einen souveränen Vorsprung von 21,5 Sekunden.

Runde 45 von 70: Daniel Ricciardo biegt nun ab und kommt zum Reifenwechsel. Er kommt auf Platz neun vor Leclerc und Sainz wieder auf die Strecke.

Runde 44 von 70: Für Vettel könnte es heute endlich die ersten Punkte in der Saison geben. Momentan fährt er auf Rang sechs, aber bald dürfte vor ihm Ricciardo an die Box kommen. Der Renault-Fahrer ist noch auf seinem ersten Reifensatz.

Runde 43 von 70: Nach seinem guten Qualifying läuft das Rennen einfach nicht für Nicholas Latifi. Der Rookie kam beim Einlenken auf's Gras und hatte dann sein Heck verloren.

Runde 42 von 70: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Dahinter Lance Stroll, Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel.

Runde 39 von 70: Valtteri Bottas setzt unterdessen eine neue Rundenbestzeit und holt derzeit mit großen Schritten in Richtung Verstappen auf. 5,5 Sekunden fehlen dem Finnen noch zum Konkurrenten im Red Bull.

Runde 38 von 70: Jetzt kommt auch Hamilton zu seinem Stopp an die Box. Anders als beim Großteil der Konkurrenz bekommt auch er den Mediumreifen ans Auto geschraubt. Seine Spitzenposition ist nicht in Gefahr und er bleibt locker vor Verstappen.

Runde 37 von 70: Lance Stroll kommt an die Box und holt sich einen neuen Satz der Mediums ab. Er fällt hinter Bottas zurück. Bei Red Bull geht man davon aus, dass der Regen nicht heftiger wird und holt jetzt auch Verstappen an die Box, um frische Hard draufzuziehen. Vor ein paar Runden war bereits Albon drin.

Runde 37 von 70: Und nun sind die ersten Regentropfen auf den Visieren zu sehen …

Runde 35 von 70: Valtteri Bottas ist der nächste Fahrer im Feld, der sich für einen Stopp entscheidet. Er erhält einen gebrauchten Medium-Reifen. Eine Position verliert er dadurch nicht. Er bleibt Vierter.

Runde 33 von 70: Nach einem rundenlangen Kampf ist Leclerc nun an Norris vorbeigekommen. Es ging um Platz 13.

Runde 32 von 70: Sergio Pérez ist der nächste Fahrer, der sich Grosjean schnappt. Weiter hinten im Feld hat Leclerc hingegen alle Hände voll zu tun, denn Norris lässt ihn so leicht nicht passieren. Leclerc versucht es immer wieder, doch bisher ohne Erfolg.

Runde 31 von 70: Auch bei Vettel wartet Ferrari nicht länger ab, ob der Regen noch kommt und holt Vettel jetzt schon zu seinem Stopp rein. Er bekommt den härtesten Reifen und rutscht auf Platz zwölf hinter Räikkönen zurück.

Runde 30 von 70: Alex Albon lässt sich nicht lange aufhalten und überholt den Haas von Grosjean. So ganz ohne Berührung ist das aber nicht vonstatten gegangen. Groß passiert ist dabei aber nichts.

Runde 29 von 70: Die Distanz zwischen Hamilton und Verstappen an der Spitze beträgt mittlerweile 13 Sekunden. Stroll und Bottas liegen weitere 17 Sekunden dahinter.

Runde 28 von 70: Das große Thema ist weiterhin das Wetter. Alles wartet auf den angekündigten Regen. Doch kommt der wirklich?

Runde 26 von 70: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Lance Stroll. Dahinter Valtteri Bottas, Kevin Magnussen und Romain Grosjean.

Runde 24 von 70: Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird Valtteri Bottas zum Racing Point von Lance Stroll aufschließen. Zwischen den beiden Piloten geht es um Platz drei.

Runde 22 von 70: Charles Leclerc darf an die Box kommen. Er bekommt den Hard ans Auto geschraubt. Damit ist man nun doppelt abgesichert auch für den Fall, dass es nicht noch einmal regnet.

Runde 20 von 70: Vettel überholt Leclerc, nach einer Teamorder sah das Ganze allerdings nicht wirklich aus. Wenig später fragt ein sichtlich genervter Leclerc über Funk nach, ob man denn sicher ist, dass es bald wieder regnen soll. Er würde gerne den Soft loswerden.

Runde 19 von 70: Endlich wird sich Alex Albon denken! Der Thailänder kann sich in Runde 19 den Ferrari von Leclerc schnappen. Wenn Ferrari schlau ist, lässt sie jetzt auch Vettel vorbeiziehen, denn die Reifen von Leclercs Reifen haben nicht mehr viel zu bieten und Vettel wird aufgehalten.

Runde 18 von 70: Lance Stroll und Valtteri Bottas haben sich den Haas von Kevin Magnussen geschnappt und übernehmen die Plätze drei und vier. Doch wie viel ist nach vorne noch möglich? Verstappen liegt 15 Sekunden davor, Hamilton schon 27 Sekunden.

Runde 17 von 70: Defekt bei Pierre Gasly! Ein Wochenende zum Vergessen für Pierre Gasly. Schon seit Freitag kämpft der AlphaTauri-Fahrer mit Mortorenproblemen. Jetzt kommt er mit qualmendem Heck an die Box und muss frühzeitig abstellen.

Runde 16 von 70: Hinter Leclerc beginnt sich so langsam eine Kampfgruppe zu bilden. Vettel schließt auf und auch Pérez ist nicht mehr weit zurück. Alex Albon versucht es außen rum, muss aber zurückstecken. Fast wäre dann auch noch Vettel reingerutscht. Die Gruppe rutscht immer näher zusammen!

Runde 14 von 70: Charles Leclerc bekommt mächtig Druck von Alex Albon. Der Ferrari-Pilot ist auf einem gebrauchten Soft und der scheint inzwischen verheerend in die Knie zu gehen.

Runde 13 von 70: Ganz vorne also hat sich Hamilton ein Polster von zehn Sekunden zu Max Verstappen verschafft. Weitere zwölf Sekunden dahinter dreht Kevin Magnussen seine Kreise.

Runde 11 von 70: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Kevin Magnussen. Dahinter Lance Stroll, Valtteri Bottas und Romain Grosjean.

Runde 10 von 70: Valtteri Bottas ringt den Ferrari von Leclerc nieder und geht in Kurve 1 mit Hilfe von DRS schließlich vorbei. Leclerc ist nun Siebter, Vettel Achter.

Runde 7 von 70: Kimi Räikkönen wird von der Rennleitung bestraft, da er am Start seine Startposition nicht ordnungsgemäß eingenommen hatte. Er erhält eine 5-Sekunden-Strafe.

Runde 6 von 70: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Kevin Magnussen. Dahinter Romain Grosjean, Lance Stroll und Charles Leclerc.

Runde 5 von 70: Bei Vettel dauerte der Stopp richtig lange und die tolle Position aus Runde eins ist schon wieder dahin! Schuld ist der Verkehr durch die vielen Boxenstopps, weshalb Ferrari da lange warten musste, ehe sie Vettel losfahren lassen haben.

Runde 4 von 70: Jetzt herrscht Hochbetrieb in der Box und gleich zahlreiche Fahrer kommen zu ihrem Reifenwechsel. Der neue Führende ist dadurch Verstappen vor Ricciardo. Auch Vettel geht jetzt raus.

Runde 4 von 70: Hamilton ist derweil schon Meilenweit weg und liegt über sieben Sekunden vor seinem ersten Verfolger. Da wird abzuwarten sein, ob ihn da überhaupt noch jemand gefährlich wird. Jetzt geht auch der Brite an die Box.

Runde 3 von 70: Einige Fahrer gehen schon an die Box, um die Reifen zu wechseln. Auch Daniil Kvyat kommt an die Box und holt sich jetzt die Slickreifen ab. Mal sehen, ob sich das schon auszahlt für den Russen im AlphaTauri.

Runde 2 von 70: Lewis Hamilton eilt davon und nach der ersten Runde liegt er schon drei Sekunden vor Lance Stroll. Dahinter dann Verstappen vor Vettel und Leclerc. Gewinner des Starts war auch Latifi, der nun Zehnter ist.

Runde 1 von 70: Beim Start ist alles gut gegangen, es gab keinen Unfall. Lewis Hamilton kann seine Position behaupten, dahinter aber kommt es zu vielen Veränderungen! Die Ferrari kommen gut weg und schnappen sich gleich Pérez und Bottas. Kurz darauf mischt dann auch Verstappen mit und zieht seinerseits an den Ferrari vorbei. Der Niederländer kämpft sich direkt von Platz sieben auf Rang drei.

START: Das war der Start - das Rennen läuft!

15:13 Uhr: Alle stehen an den Ampeln. Gleich geht es los.

15:10 Uhr: Es ist angerichtet, die Einführungsrunde läuft. Die Spannung steigt.

15:09 Uhr: Vor den Fahrern liegen 70 Runden à 4,381 Kilometer. Das bedeutet, dass das Rennen in Budapest über insgesamt 306,630 Kilometer geht. Übrigens auch für Max Verstappen. Die Techniker sind mit dem beschädigten Boliden fertig geworden, der Niederländer kann starten.

15:08 Uhr: Es ist wohl die einzige Hoffnung, die manche haben können, um irgendwie doch noch weiter vorn zu landen. Ein chaotisches Regenrennen. Max Verstappen zum Beispiel, nur Siebter im Qualifying. Vor knapp einem Jahr in Budapest noch hocherfreut über seine erste Karriere-Pole und immerhin Zweiter im Rennen hinter Hamilton, durchlebt bisher schwere Tage in Ungarn. Der Red Bull, dem die Strecke in den Jahren vorher immer lag, entwickelt sich nach Ferrari zum nächsten Problem-Auto. Die Wolken hängen zwar im Moment über der Strecke, Regen ist also möglich.

15:06 Uhr: Lewis Hamilton kann übrigens den nächsten Rekord von Michael Schumacher einstellen. Siebenmal gewann der 35 Jahre alte Brite schon das Ungarn-Rennen auf dem knapp 4,4 Kilometer langen Kurs. Gelingt ihm der achte Sieg, egalisiert er diese Zahl an Siegen beim selben Rennen auf demselben Kurs von Schumacher (Großer Preis von Frankreich in Magny Cours). Mit seiner siebten Pole am Samstag erreichte er schon die sieben Schumacher-Poles in Ungarn. Mit einem Sieg wäre er nur noch fünf Erfolge von den insgesamt 91 des Rekordchampions entfernt.

15:03 Uhr: Vettel und Leclerc sind eng nebeneinander, beide mit der Absicht, schnell an den vor ihnen platzierten Autos vorbeizukommen - das birgt beim Duo auch einige Gefahr. Zuletzt in Spielberg kollidierten beide in der ersten Runde, für beide war das Rennen vorzeitig beendet. Eine weitere solche Blamage werden sie tunlichst verhindern wollen - und müssen. Für den bislang wenig souveränen und überzeugenden Ferrari-Teamchef Mattia Binotto eine gewaltige Nervenprobe.

15:02 Uhr: Das Rennen ist noch gar nicht gestartet und schon gab es den ersten Paukenschlag. Max Verstappen crashte seinen Boliden auf der Sighting Lap. Red Bull hatte 20 Minuten Zeit den Wagen zu reparieren. Das Team ist aber auf einem guten Weg. Der Niederländer scheint von Platz sieben aus starten zu können.

14:59 Uhr: Wenn Vettel und Leclerc eine Chance haben wollen, sich zu verbessern, dürfte das nur gleich zu Beginn klappen. Dass beide ihre Bestzeiten im zweiten Quali-Abschnitt auf den weicheren Reifen schafften, könnte sich auszahlen, wenn die Roten Ampeln ausgehen. Die Gummis haben mehr Grip als die härtere Mischung der vier Autos vor dem Ferrari-Duo. Allerdings dürften sie auch schneller abbauen, Vierfach-Weltmeister Vettel und Leclerc daher früher in die Box müssen. Das könnte beide wiederum zurückwerfen.

14:56 Uhr: Auch rein optisch machen die ersten Startreihen durchaus etwas her. Ganz vorn Lewis Hamilton, daneben Valtteri Bottas. Die noch immer schwarz lackiertem Silberpfeile scheinen auf dem Kurs unschlagbar. Dahinter stehen Lawrence Stroll und Sergio Perez. Pikantes in der Puszta, möchte man fast sagen, denn ihre Wagen sind weiterhin dem Vorwurf der Illegalität ausgesetzt. Eine Klärung steht noch aus, ob sich das Team bei einem Bauteil bei Partner Mercedes zu sehr bedient hat. Hinter den pinken Racing Points postieren sich Sebastian Vettel und Charles Leclerc in ihren Ferraris. Bemerkenswert: Platz fünf und sechs für die Scuderia in der Qualifikation kann als Erfolg angesehen werden - erstmals starten beide roten Rennwagen von einem Top-Ten-Platz.

14:53 Uhr: Los geht es in Budapest um ganz genau 15.10 MESZ. Überholen ist nicht gerade das Einfachste auf dem Hungaroring. Umso wichtiger die Startaufstellung beim Großen Preis von Ungarn: Die wiederum bestätigt einige Trends und Tendenzen, ein Team schwächelt besonders. Und das überrascht.

14:50 Uhr: Herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker der DW!