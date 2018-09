Hambacher Forst: Verstößt geplante Rodung gegen das Recht?

Eigentlich ist alles ganz einfach und im Genehmigungplan für den Betrieb des Tagebau Hambach steht es auch drin: Wälder und andere Naturräume sind "in ihrer ökologischen Funktion möglichst lange zu erhalten" und Rodungen sind "auf das betrieblich erforderliche Maß zu beschränken".

Erlaubt sind laut dieser Bestimmung deshalb Rodungen auf einer Fläche, die dem Vorlauf der Bagger von gut zwei Jahren entsprechen. Da sich die riesigen Bagger in der letzten Jahren mit einer Geschwindigkeit von weniger als 120 Meter pro Jahr Richtung Wald bewegten, kann eine Rodung von Waldflächen im Abstand von bis zu 300 Metern vom heutigen Grubenrand unter bestimmten Umständen als rechtmäßig angesehen werden, wenn dies für den Betrieb des Tagebaus erforderlich und unerlässlich ist.

Satellitenbilder zeigen indes, dass der Abstand zwischen Grubenkante und Waldkante im mittleren Bereich aber zwischen 450 und 600 Meter liegt. Nur im westlichen Ende des Hambacher Waldes beträgt er etwa 370 Meter und im östlichen Bereich rund 330 Meter.

Wie ist dann unter diesen Umständen die umstrittene Rodung des Waldes bis zu einer Tiefe von über einem Kilometer überhaupt rechtlich legitim und möglich? Hat RWE wirklich alle Möglichkeiten des optimierten Tagebaus ausgeschöpft, um wie vorgeschrieben die ökologischen Funktion des Altwaldes möglichst lange zu erhalten?

Die DW ging dieser Frage nach. Viele offene Fragen blieben bei den Recherchen unbeantwortet und nähren den Verdacht, dass die geplante Rodung im sogenannten Hambacher Forst möglicherweise gar nicht rechtlich zulässig ist.

Ein am Montag veröffentlichtes Rechtsgutachten im Auftrag von Greenpeace bekräftigt diese Befürchtung. Wäre die geplante Rodung durch RWE, unterstützt durch die Landesregierung von NRW, ein Verstoß gegen das geltende Recht und der große Polizeieinsatz gar nicht nötig?

Ist die geplante Rodung von RWE im Herbst wirklich zulässig?

Laut RWE-Chef Rolf Martin Schmitz sollen in diesem Herbst rund 100 Hektar Wald im sogenannten Hambacher Forst gerodet werden. Die DW wollte von RWE wissen, warum diese Rodungsabsicht betrieblich erforderlich ist und damit auch rechtlich zulässig. Die DW bat um entsprechende Belege. Doch RWE beantwortete die Fragen in der gesetzten Frist trotz mehrfacher Nachfragen nicht.

Rechtsanwältin Cornelie Ziehm, die sich im Auftrag von Greenpeace in einem Gutachten zur geplanten Rodung befasst, ist die Rechtslage inzwischen klar: Der Energiekonzern RWE verstößt gegen geltendes Recht, wenn er wie geplant ab Oktober den Hambacher Forst roden lässt. "Es gibt kein geltendes Recht von RWE, den Hambacher Forst in jedem Fall, zu jeder Zeit oder in jedem Umfang zu roden", sagt Ziehm.

Die Zweifel an der Aufrichtigkeit von RWE mehren sich. Ist die Rodung des Waldes für diesen Betrieb wirklich unerlässlich?

Die Zulässigkeit konkreter Rodungsmaßnahmen hänge vom konkreten Nachweis ab, dass die Inanspruchnahme der konkreten Flächen des Hambacher Forsts "auch in zeitlicher Hinsicht erforderlich beziehungsweise unerlässlich sei".

Laut Ziehm fehle diese Erforderlichkeit bzw. Unerlässlichkeit für einen Rodungsbeginn im Oktober 2018 sogar nach eigenen Konzernangaben, da RWE selbst für den betrieblich notwendigen Rodungsbeginn den 15. Dezember 2018 in einer Pressemitteilung angibt. Eine Rodung vor dem 15. Dezember 2018 wäre auch deshalb schon rechtlich unzulässig, so Ziehm. Ziehm empfiehlt den klageberichtigten Umweltverbänden notfalls jetzt auch in diesem Punkt vor Gericht zu ziehen, sollte die zuständige Aufsichtsbehörde von NRW kein Rodungsverbot für Oktober anordnen.

Potenzial durch optimierten Tagebau

Zweifel an der betrieblich notwendigen Rodung gibt es inzwischen auch von fachlicher Seite. Das auf Bergbau spezialisierte Beratungsunternehmen Plejades kam in einer Analyse zum Tagebau Hambach im Auftrag von Greenpeace zu dem Ergebnis, dass die Tagebaukante durch Modifizierung länger als angegeben bestehen bleiben könnte. So könnten zusätzliche zeitliche "Reserven vor der Beräumung des Hambacher Forstes geschaffen werden". Die Experten sehen drei Varianten für einen optimierten Tagebau, mit denen sich bis zu 415 Hektar Fläche einsparen ließen, die dann vorerst nicht angetastet werden müssten.

Wer zahlt für teuren Polizeieinsatz und ist verantwortlich für Eskalation?

Für die Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung macht die geplante Rodung auch energiewirtschaftlich keinen Sinn mehr. "Man braucht die Braunkohle nicht zur Versorgungssicherheit. Der Konzern könnte bis nächstes Jahr auch ohne den Tagebau im Hambacher Forst auskommen." Zudem würde ein schneller Kohleausstieg die Rodung "komplett hinfällig machen". Kemfert vermutet, dass RWE auf maximale Eskalation setzt, "um einerseits die Kohlekommission zum Platzen zu bringen und andererseits eventuell hohe Entschädigungszahlungen erpressen zu können".

Trauer um Tod im Hambacher Wald Tiefe Betroffenheit Der Journalist Steffen Heyn kam im Hambacher Wald bei der Arbeit ums Leben. "Nachdem die Presse in den letzten Tagen oft in ihrer Arbeit eingeschränkt wurde, bin ich nun in 25 Metern Höhe, um die Räumungsarbeiten zu dokumentieren", twittert er am Tag vor seinem Tod. Am nächsten Tag stürzt Heyn (27) von einer Brücke zwischen den Baumhäusern ab. Ein Brett gab nach, er wollte sich gerade absichern.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Räumung in riskanter Höhe Am 13. September begann die Räumung des Waldes durch die Polizei. Klimaschützer hatten in den letzten sechs Jahren rund 60 Baumhäuser gebaut und sich so gegen die Rodung des alten Waldes gewehrt. Der Energiekonzern RWE will hier weiter Braunkohle fördern und wird von der NRW-Landesregierung unterstützt. Begründet wurde die Räumung mit fehlenden Brandschutzvorschriften in den Baumhäusern.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Ein Leben für das Ende von Braunkohle Die Klimaaktivisten sind jung. Clumsy ist einer von ihnen und lebt seit fünf Jahren im Hambacher Wald. Vor ein paar Tagen wurde dieses Baumhaus von der Polizei zerstört. Clumsy fordert Verantwortung für nachfolgende Generationen und sieht sich in der Tradition von anderen Menschrechtsbewegungen. Sein gewaltfreier Widerstand wurde auch vom verunglückten Journalisten dokumentiert.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Kein Rodungstopp trotz aller Appelle Die Räumung der Aktivisten aus den Baumhäusern ist riskant, aufwendig und dauert Stunden. Die Bewohner ketten sich an, spezielle Kletterer der Polizei versuchen in der Höhe den Widerstand zu brechen - für alle Beteiligten eine sehr gefährliche Situation. Doch trotz allen Warnungen vor den Gefahren halten NRW-Landesregierung und der Energiekonzern RWE an der Rodung fest.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Absurder Einsatz? Die Polizisten machen ihren Job, räumen die Baumhäuser, führen die Waldbewohner ab. Auch viele Polizisten halten den aufwendigen und gefährlichen Einsatz für überflüssig, da eine Kohlekommission im Auftrag der Bundesregierung eingesetzt wurde. Diese soll bis Dezember einen Plan für den Kohleausstieg vorlegen. Es ist deshalb gut möglich, dass die Braunkohle unter dem Wald nie gefördert werden wird.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Der Widerstand wächst Rund 100 bis 200 junge Menschen leben derzeit im Hambacher Wald oder in dem angrenzenden Camp. Kleine Dörfer mit Baumhäusern sind in den vergangen Jahren entstanden. Bisher wurden 39 Häuser laut Polizeiangaben zerstört. Die Bewohner werden festgenommen und müssen mit Anklagen rechnen. Bei den sonntäglichen Waldführungen machen sich viele Menschen ein Bild über die aktuelle Situation.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Massenprotest gegen RWE Die ersten Baumhäuser wurden am Donnerstag (13.9.) zerstört, drei Tage später wird der Sonntagsspaziergang zum Massenprotest. Mehr als 6000 Bürger zeigen sich solidarisch mit den Waldbewohnern. Sie fordern ein Innehalten von RWE und der NRW-Landesregierung, eine Eskalation des Konflikts müsse vermieden werden. Bis die Kohlekommission im Dezember ihren Plan vorlegt dürfe keine Rodung erfolgen.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Kohle oder Zukunft Für die Demonstranten ist der Konflikt klar: RWE will aus Profitgründen noch möglichst lange weiter Braunkohle verstromen, zeigt sich trotz Klimawandel unnachgiebig und wird dabei von der NRW Landesregierung unter Ministerpräsident Laschet (CDU) unterstützt. Auch Familien sind unter den Demonstranten und werben für eine klimafreundliche Zukunft.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Spielt RWE mit falschen Zahlen? Die Abbaukante am Tagebau Hambach. RWE behauptet, dass die Rodung dieses alten Waldes jetzt im Oktober unumgänglich sei, da sonst bereits kurzfristig die Versorgung der Kraftwerke mit Braunkohle gefährdet sei. Laut DW-Recherchen stimmt die Behauptung jedoch nicht und ohne Rodung gäbe es noch genügend Kohle für mindestens drei Jahre.

Trauer um Tod im Hambacher Wald Unklare legale Situation Braunkohleexperte Dirk Jansen (BUND) erklärt Mitgliedern der Kohlekommission die Lage vor Ort. Nach Auffassung des Umweltverbandes verstößt die Rodung gegen geltendes Recht. Auch die zuständigen Aufsichtsbehörden in NRW hätten versagt. Neue Klagen wurden deshalb eingereicht. Möglicherweise wird in den nächsten Wochen deshalb die Justiz entscheiden, ob der Wald noch gerodet werden darf. Autorin/Autor: Gero Rueter