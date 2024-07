Hamas-Politbüro-Chef Hanija bei Angriff in Teheran getötet

Doppelschlag gegen Israels ärgste Feinde: Binnen weniger Stunden sind in Teheran der Hamas-Auslandschef Ismail Hanija und in Beirut der Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr bei gezielten Angriffen getötet worden.

Der Hamas-Anführer Ismail Hanija ist nach Angaben der militant-islamistischen Palästinenserorganisation am Mittwochmorgen in der iranischen Hauptstadt Teheran gezielt getötet worden. Die Hamas sprach von einem "verräterischen zionistischen Angriff" auf Hanijas Haus in Teheran. Sie machte Israel dafür verantwortlich und sprach von einer "schweren Eskalation". Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten den Tod Hanijas. Bei der Attacke sei auch ein Leibwächter ums Leben gekommen.

Hanija war am Dienstag in Teheran angekommen und hatte sich mit dem neuen Präsidenten Massud Peseschkian und dem geistlichen Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, getroffen. Eine Stellungnahme Israels zu dem Angriff gab es zunächst nicht. Hanija wäre der ranghöchste Hamas-Anführer, der seit Beginn des Israel-Hamas-Krieges vor rund zehn Monaten getötet wurde.

Der neue iranische Präsident Massud Peseschkian (rechts) begrüßte am Dienstag in Teheran den Hamas-Politbüro-Chef Ismail Hanija Bild: Iranian Presidency/ZUMA/picture alliance/dpa

Hanija wurde 2017 der Nachfolger von Chaled Meschaal als Chef des Hamas-Politbüros. Drei seiner Söhne wurden im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff getötet. Hanija galt das Gesicht der internationalen Diplomatie der Hamas. Er lebte in Katar im Exil und pendelte häufig zwischen der Türkei und der katarischen Hauptstadt Doha. Dadurch entging er den Reisebeschränkungen im abgeriegelten Gazastreifen und konnte als Unterhändler bei Waffenstillstandsgesprächen auftreten oder mit dem Hamas-Verbündeten Iran verhandeln.

Hanija galt als eher gemäßigt

Trotz seiner harten Rhetorik in der Öffentlichkeit wurde Hanija im Vergleich zu den Hardlinern der Hamas im Gazastreifen als gemäßigt angesehen. Bei arabischen Diplomaten und Politikern wurde er als relativ pragmatisch eingeschätzt.

Während er dem israelischen Militär sagte, dass es "im Sand des Gazastreifens ertrinken" würde, reisten er und sein Vorgänger als Hamas-Führer, Chaled Meschaal, durch die Region, um über einen von Katar vermittelten Waffenruhevertrag mit Israel zu verhandeln, der den Austausch von Geiseln gegen in israelischen Gefängnissen sitzende Palästinenser sowie mehr Hilfe für den Gazastreifen vorsieht.

Israel betrachtet die gesamte Führung der Hamas als Terroristen und beschuldigt unter anderem Hanija, "die Fäden der Terrororganisation Hamas zu ziehen". Es ist jedoch unklar, wie viel Hanija im Vorfeld über den Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober wusste.

Tödliche Militäraktion in Beirut

Am Dienstagabend hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben einen "gezielten Schlag in Beirut durchgeführt", bei dem der "ranghöchste militärische Befehlshaber und Leiter der strategischen Einheit" der libanesischen Terrororganisation Hisbollah, Fuad Schukr, getötet wurde. Schukr gilt als rechte Hand von Hisbollahführer Hassan Nasrallah. Inzwischen bestätigte die Hisbollah, dass Schukr sich in dem bombardierten Gebäude aufgehalten hat. Über sein Schicksal machte sie jedoch keine Angaben.

Ein schwer beschädigtes Gebäude in Beirut nach einem israelischen Luftangriff Bild: Hussein Malla/AP/dpa/picture alliance

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums starben bei dem israelischen Luftangriff auf einen südlichen Vorort der Hauptstadt eine Frau und zwei Kinder, 74 Menschen wurden verletzt. Augenzeugen berichteten, dass das Obergeschoss eines achtstöckigen Gebäudes getroffen worden sei.

Israel macht Schukr verantwortlich für den tödlichen Raketenangriff auf Majdal Schams, bei dem am Samstag auf den israelisch besetzten syrischen Golanhöhen zwölf drusische Minderjährige getötet wurden. Die Hisbollah wies eine Beteiligung an dem Angriff mehrmals zurück. Auch der Iran wies die Vorwürfe einer Beteiligung der Schiitenmiliz zurück.

Angekündigter Vergeltungsschlag

Fuad Schukr habe "das Blut vieler Israelis an seinen Händen" gehabt, schrieb Außenminister Joan Gallant in der Nacht zu Mittwoch auf der Plattform X. Der Schlag gegen Schukr zeige, dass israelisches Blut einen Preis habe und kein Ort außerhalb der Reichweite der israelischen Kräfte liege. Man ziehe es zwar vor, "Feindseligkeiten ohne einen größeren Krieg zu lösen", Israels Militär sei aber "auf jedes Szenario vorbereitet", sagte Armeesprecher Daniel Hagari.

Die Hisbollah ist mit der Hamas in Gaza verbündet, beide sind wiederum Verbündete des Irans. Beide gehören auch der sogenannten Achse des Widerstandes an, die von Teheran gesteuert wird. Beobachter befürchten nach den jüngsten Gewaltakten eine Eskalation des Nahost-Konfliktes.

Nach US-Angaben spielte Schukr eine zentrale Rolle bei einem Bombenanschlag in Beirut, bei dem im Jahr 1983 mehr als 200 US-Marinesoldaten getötet worden waren. Die Regierung in Washington setzte 2017 ein Kopfgeld in Höhe von fünf Millionen Dollar (4,62 Millionen Euro) auf Schukr sowie einen weiteren Hisbollah-Kommandeur aus.

Regierung in Beirut protestiert

Der geschäftsführende libanesische Ministerpräsident Nadschib Mikado verurteilte laut Medien den israelischen Angriff und bezeichnete ihn als "kriminellen Akt" in einer "Reihe von aggressiven Operationen, bei denen Zivilisten in klarer und eindeutiger Verletzung des Völkerrechts getötet werden".

Seit dem Terrorüberfall der Hamas und anderer Gruppen auf Israel am 7. Oktober greift die Hisbollah aus Solidarität mit der Hamas Ziele im Norden Israels an. Ihre Angriffe will sie erst einstellen, wenn es in Gaza zu einem Waffenstillstand kommt. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah werden von den USA und der EU als Terrororganisationen eingestuft.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat erklärt, die Hamas vernichten und alle Geiseln, die während des Angriffs vom 7. Oktober verschleppt wurden, zurückholen zu wollen. Durch den Angriff der Hamas auf den Süden Israels wurden israelischen Angaben zufolge 1197 Menschen getötet. Zudem wurden 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 111 Geiseln werden immer noch dort festgehalten, 39 von ihnen sind offiziellen Angaben zufolge tot. Der Angriff auf Israel löste den Krieg im Gazastreifen aus, bei dem nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums bislang mehr als 39.400 Menschen getötet wurden.

