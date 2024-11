Seit mittlerweile 23 Jahren veranstaltet Heidi Klum in New York alljährlich legendäre Halloween-Partys - den Titel "Queen of Halloween" verdiente sich das Topmodel mit ihren extravaganten Kostümen. Dieses Jahr verwandelten sie und Gatte Tom Kaulitz sich in den Außerirdischen ET - die Kostüme waren so aufwendig und kompliziert auszuziehen, dass Klum darunter eine Windel trug.