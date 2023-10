Halloween auf Burg Frankenstein

Nichts für schwache Nerven! Deutschlands Halloween-Hotspot auf Burg Frankenstein. Außerdem: So wird Klassik zum viralen Hit auf Social Media. Und natürlicher Jungbrunnen: Deswegen ist bulgarischer Joghurt so gesund!

Monster, Hexen, Gänsehaut: Auf der Burg im Westen Deutschlands steigt jedes Jahr eine der größten Halloween-Partys des Landes. Seid ihr bereit, euch euren Ängsten zu stellen? Euromaxx-Reporterin Meggin Leigh war es.

Bild: DW

Esther Abrami: Social-Media-Star und Violinistin

Die international erfolgreiche Musikerin Esther Abrami bringt Klassik über ihre Social-Media-Kanäle einem jungen Publikum näher. Die Französin postet Videos über ihren Alltag als Violinistin – und das kommt an.

Bild: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Deutschlandreise: So tickt der Westen

Die Regionen Deutschlands sind vielfältig und haben so manche Eigenheiten. Euromaxx-Reporterin Rachel Stewart will diese auf einer vierteiligen Reise durchs Land entdecken. Dieses Mal geht es nach Westdeutschland.

Bild: DW

Bulgarischer Joghurt als Jungbrunnen

Was ist das Geheimnis eines langen Lebens? Wenn man die Bewohner des bulgarischen Dorfs Momchilovtsi fragt, ist es: Joghurt! Sie schwören auf ihr traditionelles Milchprodukt als Lebenselixier. Was ist dran am Mythos?

Bild: ROBIN UTRECHT/picture alliance

Wie cool ist Kopenhagen wirklich?

Die dänische Hauptstadt Kopenhagen ist bei jungen Reisenden und auf Social Media sehr beliebt, aber hält die dänische Hauptstadt das, was in den sozialen Medien versprochen wird?

Sendezeiten

DW Deutsch+

SA 28.10.2023 – 03:00 UTC

SA 28.10.2023 – 11:30 UTC

SA 28.10.2023 – 15:03 UTC

SA 28.10.2023 – 19:00 UTC

MO 30.10.2023 – 17:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8