Projekt Zukunft

Höhlenfund: Spuren von prähistorischen Vorfahren

3000 Jahre alt sind die Knochen, die vor einigen Jahren in einer Höhle in Deutschland gefunden wurden. Das Erstaunliche: Analysen zeigen, dass die Nachfahren der dort bestatteten Menschen noch heute leben. Und so entstand der wohl älteste Stammbaum der Welt.