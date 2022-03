Gut, besser, Lewandowski - Bayern München besiegt Salzburg

Er grinste, ließ sich auf seine Knie fallen und stieß seine beiden Fäuste zusammen. Robert Lewandowski zelebrierte seinen dritten Treffer beim deutlichen 7:1 (4:0)-Erfolg gegen Red Bull Salzburg in gewohnter Manier. Durch die Gala-Vorstellung zog das Team von Trainer Julian Nagelsmann problemlos ins Viertelfinale der Champions League ein. "Das war ein Statement, ein Ausrufezeichen", analysierte Rückkehrer Manuel Neuer bei Amazon Prime. Ähnlich sah das der zweifache Torschütze Thomas Müller: "Wir haben eine gute Partie gemacht. Heute hatten wir das Spielglück, das wir im Hinspiel nicht hatten."

Drei Wochen nach dem mageren 1:1 in Salzburg präsentierten sich die Bayern wieder in Europa-Form. Und besonders ein Spieler stand in der Anfangsphase im Fokus: Lewandowski. Nach einer "Durststrecke" von zwei Spielen ohne Torbeteiligung hatte der 33-Jährige beim Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale seinen Torriecher wiedergefunden und gegen die Gäste aus Österreich in den ersten 23 Minuten schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Mit zwei erfolgreich verwandelten Elfmetern und einen weiteren Treffer sicherte sich Lewandowski wieder einmal einen Rekord. Noch nie hatte ein Spieler in der Königsklasse schneller einen Hattrick in der Anfangsphase eines Spiels erzielen können.

Bayern begeistert von Beginn an

Der polnische Angreifer hat nun zwölf 12 Tore in acht Spielen in der Königsklasse erzielt. Da dürften andere Superstars wie Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé oder aber auch Lionel Messi momentan nur neidisch nach München schauen - besser als Lewandowski ist momentan nämlich niemand.

Erzielte einen Doppelpack gegen Salzburg: Thomas Müller

Doch nicht nur Lewandowski glänzte an diesem Abend in München. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an nach Belieben und ließen Salzburg kaum eine Chance. Kingsley Coman wirbelte auf der linken Seite und spielte seine Gegner regelmäßig schwindelig, Serge Gnabry traf zum 4:0, Thomas Müller erzielte einen Doppelpack und Niklas Süle bestätigte seine gute Form in der Münchener Abwehr. Den Schlusspunkt setzte Leroy Sané mit seinem sechsten Champions-League-Treffer in dieser Saison.

Einziger Wehrmutstropfen dürfte der Salzburger Ehrentreffer durch Maurits Kjaergaard sein, auch wenn es das einzige Gegentor für Rückkehrer Manuel Neuer war. Der Torwart war nach vier-wöchiger Verletzungspause ins Team des deutschen Rekordmeisters zurückgekehrt. Sieben Siege und 30:5 Tore nach acht Königsklassen-Partien wecken Titelträume bei den Münchenern, die bei weiter steigender Formkurve sicher zu den heißesten Anwärtern auf die begehrte Champions-League-Trophäe sein dürften.

Liverpool ohne Probleme weiter

Neben dem FC Bayern schaffte auch der FC Liverpool den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp hatte beim 2:0-Sieg im Hinspiel gegen Inter Mailand fast alles klar gemacht, musste im Rückspiel dann aber doch wieder zittern. Doch trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Mailand schaffte die Klopp-Elf den Einzug in die nächste Runde.

Lautaro Martínez erzielte an der Anfield Road den Treffer für die Gäste, die unmittelbar danach jedoch in Unterzahl gerieten. Alexis Sanchez sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Anschließend drängte Liverpool auf den Ausgleich, konnte die Überlegenheit jedoch nicht in Form eines Treffers ausnutzen. Für die Reds war es die erste Champions-League-Niederlage in dieser Saison.