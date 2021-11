Afghanistans Ex-Kriegsfürst Hekmatjar nach Jahrzehnten wieder in Kabul

In den 1990er Jahren - in der Zeit des afghanischen Bürgerkrieges - war der Milizenchef als "Schlächter von Kabul" gefürchtet. Nun kehrte Gulbuddin Hekmatjar mit großem Gefolge in die Hauptstadt zurück.