Guillermo del Toro ist ein mexikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent. 2018 erhielt sein Film "Shape of Water" vier Oscars und zwei Golden Globes.

Del Toro wurde am 9. Oktober 1964 in Guadalajara, Mexiko, geboren. Zunächst arbeitete er als Maskenbildner und drehte Kurzfilme. 1993 gelang ihm mit dem Horrorfilm "Cronos" ein erfolgreiches Kinodebüt. Seitdem feierte del Toro im Science-Fiction-/Fantasygenre zahlreiche Kassenhits, mit Filmen wie "Hellboy", "Pans Labyrinth" und zuletzt "The Shape of Water". Als Drehbuchautor wirkte er an der "Hobbit"-Trilogie mit.