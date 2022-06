Großer Dank an "Eure Majestät, Mami"

"Im Namen von uns allen möchte ich Eurem lebenslangen selbstlosen Dienst meinen eigenen Tribut zollen", sagte Prinz Charles am Samstagabend in London in einer Ansprache an "Eure Majestät, Mami". Die Queen selbst war bei der spektakulären Veranstaltung zu ihrem 70. Thronjubiläum am Buckingham Palast nicht zugegen. Elizabeth II. schaute sich die "Platinum-Party" zu ihren Ehren aber auf Schloss Windsor im Fernsehen an, wie es hieß. Die 96-Jährige hatte zuletzt über "Unwohlsein" und "Mobilitätsprobleme" geklagt.

Prinz Charles mit seiner Gattin Camilla, der Herzogin von Cornwall

Während Charles Rede wurden Bilder der Königin aus den Jahren ihrer Regentschaft an die Fassade des Buckingham Palastes projiziert, die der Thronfolger selbst ausgewählt hatte. Zu sehen war unter anderem die Übergabe des Fußball-Weltmeisterpokals 1966 an die englische Nationalmannschaft.

Raffinierte Lichterspiele im Nachthimmel über London

Die Stärke und das Durchhaltevermögen der Queen würden sehr vermisst bei der Party im Londoner Stadtzentrum, betonte der britische Thronfolger. Er erwähnte auch "meinen Papa", den 2021 gestorbenen Prinz Philip, der den Abend sicherlich sehr genossen hätte. "Wir denken an alles, das Ihr getan habt, um das Commonwealth zu einer solch wichtigen Kraft für das Gute zu machen. Ihr schreibt weiterhin Geschichte", sagte Charles. "Eure Majestät, Ihr wart in schwierigen Zeiten an unserer Seite. Und Ihr bringt uns zusammen, um Momente von Stolz, Glück und Freude zu zelebrieren."

Auftritt von Queen-Sänger Adam Lambert

Auf einer Bühne vor der Residenz der Königin traten zahlreiche Pop-Größen auf, den Anfang machte standesgemäß die legendäre Rockband Queen mit ihren Hits "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now" und "We Are The Champions". Mit dabei waren auch die amerikanische "Motown"-Legende Diana Ross, der britische Sänger Rod Stewart, die US-Sängerin Alicia Keys und der italienische Tenor Andrea Bocelli.

Mehr als 20.000 Zuschauer verfolgten das Konzert am Samstagabend vor Ort

Zum Abschluss der viertägigen Feierlichkeiten finden am Sonntag überall in Großbritannien Festessen unter freiem Himmel statt. Millionen Gäste werden zu den von mehr als 70.000 Gastgebern ausgerichteten Picknicks erwartet.

Höhepunkt ist dann ein großer Festumzug im Zentrum von London. Musiker, Artisten, Tänzer und Schauspieler stellen die zahlreichen historischen Veränderungen dar, die sich seit der Thronbesteigung von Elizabeth II. im Jahr 1952 ereignet haben. Am Ende der Parade soll vor dem Buckingham Palast - angeführt von Popstar Ed Sheeran - die Nationalhymne "God Save the Queen" erklingen.

