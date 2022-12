Großeinsatz der Feuerwehr

Großaquarium in Berlin-Mitte geplatzt

Das 16 Meter hohe Aquarium in einem Hotel am Alexanderplatz war eine echte Touristenattraktion. Am frühen Morgen ist es geplatzt und hat dabei große Zerstörung angerichtet. Die Lage ist unübersichtlich.

Trümmer auf der Straße vor dem Hotel