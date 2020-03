Great Barrier Reef droht das nächste große Korallensterben

Great Barrier Reef: Meeresschildkröten leiden unter Männermangel

200 Schildkrötenbabys in einem Nest

Weibliche Meeresschildkröten kehren immer wieder an ihren Geburtsstrand zurück, um dort ihre Eier abzulegen. Am Strand von Raine Island, dem größten Legeplatz für Suppenschildkröten im Pazifik, können sich in der Hochsaison bis zu 18.000 Tiere tummeln. Nur von der Sonne ausgebrütet, wackeln die Jungtiere nach ihrer Geburt ins Meer und kehren erst zum Nisten wieder an den Strand zurück.