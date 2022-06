Golden State Warriors gewinnen NBA-Finale

Die Golden State Warriors haben zum siebten Mal die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen und alle Titel-Träume von Basketball-Nationalspieler Daniel Theis beendet. Im sechsten Spiel gewannen die Warriors gegen die Boston Celtics mit 103:90 (54:39) und entschieden damit die Best-of-Seven-Finalserie mit 4:2-Siegen vorzeitig für sich. Für das Team um Superstar Stephen Curry ist es die erste Meisterschaft seit 2018, aber schon die vierte in den vergangenen acht Jahren.

Curry als wertvollster Spieler ausgezeichnet

Curry war mit 34 Punkten erneut bester Werfer seines Teams und wurde erstmals in seiner Karriere als wertvollster Spieler der Finals ausgezeichnet. "Wir haben einen Weg gefunden, es zu schaffen", sagte der 34-Jährige mit der weißen Sieger-Kappe auf dem Kopf. "Ich stehe jetzt hier mit zwei Pokalen, und das bedeutet eine Menge." In den beiden vergangenen Jahren hatten die Warriors die Playoffs gar nicht erst erreicht. "Es ist surreal", sagte Curry. "Wir waren so weit weg."

Für Warriors-Coach Steve Kerr war es bereits der neunte Titel seiner Karriere: fünf holte der 57-Jährie einst als NBA-Profis und nun vier als Trainer des Teams aus San Francisco.

Theis geht leer aus

Der deutsche Profi Daniel Theis verpasste es, als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki den Titel in der NBA zu gewinnen. Der 30-Jährige verfolgte das entscheidende sechste Spiel der Finalserie von der Bank aus und wurde erneut nicht eingewechselt. Lediglich in den ersten beiden Partien war Theis bei den Bostonern eingesetzt worden. Die Celtics müssen sich die Bezeichnung Rekordmeister mit jeweils 17 Titeln weiter mit den Los Angeles Lakers teilen und weiter auf die nächste Meisterschaft nach der von 2008 warten.

