Gehen oder bleiben? Afrikanische Künstler am Scheideweg

Gehen oder bleiben? Lange Zeit hat sich die südsudanesische Schriftstellerin Stella Gaitano diese Frage gestellt. Irgendwann hat sie es nicht mehr ausgehalten - die Drohanrufe, die Anfeindungen, die ständig lauernde Furcht vor einer Verhaftung. Als selbst ihre drei Kinder sie baten, lieber nicht nach Hause zu kommen und sich zu verstecken, stand ihr Entschluss fest: Sie musste ihr Heimatland ver- und ihre Kinder im Sudan zurücklassen.

"Es war so hart, alles aufzugeben", erzählt Gaitano im Interview mit der DW. "Ich vermisse alles! Vor allem die Menschen. Aber ich war dort nicht mehr sicher." Gaitano stammt aus einer der konfliktsreichsten Regionen dieser Welt. Seit der Unabhängigkeit der Republik Sudan im Jahr 1956 beherrschen gewaltvolle Kämpfe zwischen Regierung und Rebellen, zwischen religiösen und ethnischen Gruppen den Alltag der Menschen. Millionen sind auf der Flucht.

Der Südsudan ist der jüngste Staat Afrikas

Auch Stella Gaitano zog es zwischenzeitlich weg aus dem islamisch-arabisch geprägten Norden in den Süden des Landes, wo sie sich mehr Freiheit erhoffte. Doch als der Süden nach jahrelangen Kämpfen 2011 die Unabhängigkeit erreichte, währte die Freude nur kurz. Von 2013 bis 2018 herrschte Bürgerkrieg und auch nach Kriegsende werden der Regierung immer wieder Menschenrechtsverletzungen, Zensur und Korruption vorgeworfen. Heute gilt der Staat als gescheitert.

Während des Bürgerkriegs im Südsudan sammelte Stella Gaitano Spenden für Geflohene und Vertriebene. Hier übergibt sie eine Bücherspende

2015 zog Gaitano mit ihrer Familie zurück in die sudanesische Hauptstadt Khartum. Ihre eigenen Erlebnisse fließen in ihre Texte ein: "In den meisten meiner Geschichten geht es darum, die Situation von Menschen zu beleuchten, die vom Krieg betroffen sind, und wie sich Krieg und Korruption auf die Menschen auswirkt (...), alle meine Figuren sind Opfer unserer Führung", so Gaitano. Aber nicht nur mit ihren Texten kämpft die gelernte Pharmazeutin für Freiheit und Demokratie - auch als Aktivistin lehnt sie sich seit Jahren gegen die repressiven Regimes im Sudan und Südsudan auf, beteiligte sich an Protesten und rief Initiativen ins Leben, um die Menschen in Krisensituationen mit Lebensmitteln, aber auch mit Büchern zu versorgen. Denn Stella Gaitano ist überzeugt: Wer die richtigen Worte hat, um sich zu verteidigen, braucht keine Waffen.

Ihr Engagement hat sie zur Zielscheibe werden lassen. Mithilfe der Schriftstellervereinigung PEN gelingt Stella Gaitano Anfang März 2022 die Flucht nach Kamen, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie selbst ist nun in Sicherheit, aber aufatmen kann sie erst, wenn sie ihre drei Söhne wieder in die Arme schließen kann. Derzeit läuft der Visa-Prozess für die Teenager.

Leben zwischen zwei Welten

Gaitano hatte keine Wahl: Sie musste ihr Land verlassen. Angèle Etoundi Essamba hingegen spricht vom selbstgewählten Exil. Die kamerunische Fotografin kam als Kind mit ihren Eltern nach Frankreich und studierte später in den Niederlanden, wo sie noch heute lebt. Bis sie 20 Jahre alt war, kam es ihr nicht in den Sinn, nach Afrika zurückzugehen, aber dann sei ihr klar geworden, dass sie zurückkehren müsse, so Essamba gegenüber der DW. "Meine Hauptinspiration kommt von meinem afrikanischen Erbe. Aber wenn ich in Afrika bin, vermisse ich Amsterdam, und andersherum." Essamba lebt seit Jahren erfolgreich zwischen zwei Welten. Ihre Arbeiten, die sich vor allem mit der Rolle und der Identität von Frauen in Afrika beschäftigen, sind derzeit Teil des kamerunischen Ausstellungspavillons der Biennale in Venedig und werden ab diesem Jahr auch in die ständige Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) aufgenommen.

Kunstbiennale: Afrika in Venedig Kamerun: Angèle Etoundi Essamba In den letzten Jahren präsentieren sich immer mehr afrikanische Künstler auf internationalen Kunstschauen. So auch in Venedig. 2007 gab es nur einen afrikanischen Pavillon, diesmal sind es acht. Angèle Etoundi Essamba steuert einen Beitrag zum Pavillon Kameruns bei. Ihr Hauptmotiv: Frauen. Essamba bricht mit stereotypen Darstellungen: Ihre Frauen strahlen Stärke, Stolz und Selbstbewusstsein aus.

Kunstbiennale: Afrika in Venedig Uganda: Collin Sekajugo Neben Kamerun und Namibia ist auch Uganda zum ersten Mal in Venedig dabei. Der Multimediakünstler Collin Sekajugo befasst sich in seinen Werken vornehmlich mit dem Thema Identität. Oft setzt er sich selbst als zentrale Figur in seinen Bildcollagen ein, als Metapher für seine multiethnische - seine Mutter stammt aus Ruanda, sein Vater aus Uganda - Zugehörigkeit.

Kunstbiennale: Afrika in Venedig Namibia: "RENN" Um den Beitrag aus Namibia ist eine Kontroverse entbrannt: In einer Petition kritisierten einheimische Künstler, das Projekt von "RENN", einem 64-jährigen weißen Künstler, zeige eine rassistische und kolonialistische Sicht auf indigene Völker. Daraufhin zogen sich die Hauptsponsoren zurück. Das Projekt "The Lone Stone Men of the Desert" wurde abgesagt.

Kunstbiennale: Afrika in Venedig Ghana: Afroscope 2019 feierte Ghana auf der Biennale sein vielbeachtetes Debüt. 2022 kuratiert Nana Oforiatta Ayim erneut Ghanas Pavillon. Für die Gruppenschau "Black Star-The Museum as Freedom" steuert unter anderem Afroscope Werke bei: Der Künstler schafft in seinen Arbeiten Traumlandschaften, die häufig von Mythen beeinflusst sind. Für ihn ist Kunst ein Weg, alternative Realitäten abzubilden.

Kunstbiennale: Afrika in Venedig Elfenbeinküste: Laetitia Ky Die Feministin und Künstlerin Laetitia Ky ist dank ihrer Haare, die sie zu allerlei Symbolen und Figuren formt, via Instagram berühmt geworden. In ihrer Kunst macht sie auf koloniale Strukturen aufmerksam, die auf dem afrikanischen Kontinent immer noch zu spüren sind. Unter anderem orientierten sich die Frauen oftmals an westlichen Schönheitsidealen, vor allem bei ihrem Haarstyling, so Ky.

Kunstbiennale: Afrika in Venedig Kenia: Kaloki Nyamai Für den kenianischen Pavillon steuert Kaloki Nyamai Arbeiten bei, die sich unter anderem mit der Geschichte der Kamba-Gemeinschaften, einer Volksgruppe im Osten Kenias, auseinandersetzen. Dabei beschäftigt er sich mit den mündlichen, nicht aufgezeichneten Erzählungen seiner Gemeinschaft und seiner eigenen fragmentierten Erinnerung. Sein Werk bewegt sich zwischen dem Figürlichen und dem Abstrakten.

Kunstbiennale: Afrika in Venedig Südafrika: Lebohang Kganye Lebohang Kganye vertritt mit zwei anderen Künstlern Südafrika auf der Biennale. Die aufstrebende, junge Künstlerin arbeitet vornehmlich mit Fotografie, macht aber auch Skulpturen, Perfomances und Installationen. Oft setzt sie in ihren Fotografien archivarische Elemente und Figuren aus ihren Familiengeschichten, Theater und Literatur zu imaginären Szenarien zusammen.

Kunstbiennale: Afrika in Venedig Simbabwe: Terrence Musekiwa Terrence Musekiwa wurde die Bildhauerei in die Wiege gelegt: Bereits mit fünf Jahren half er seinem Vater bei der traditionellen Steinbaubildhauerei. Seine visuelle Sprache ringt mit Konventionen; er will die simbabwische Tradition herausfordern und ihr gleichzeitig huldigen. Seine Arbeiten sind Teil des simbabwischen Pavillons in Venedig. Die 59. Biennale läuft vom 23.04 bis zum 27.11.2022. Autorin/Autor: Annabelle Steffes-Halmer



Essamba und Gaitano werden Teil der Diskussionsrunde "Creatives from Africa: Should I stay or should I go?" sein, zu der die DW-Abteilung Culture and Documentaries anlässlich des jährlich stattfindenden Global Media Forums am 21. Juni einlädt. Gemeinsam mit Musiker und Oppositionspolitiker Bobi Wine aus Uganda, dem ghanaischen Fotografen Akinbode Akinbiyi und dem nigerianischen Filmemacher Ike Nnaebue diskutieren sie über Chancen und Herausforderungen für Kreative auf dem afrikanischen Kontinent. Ob mangelnde Finanzierungsmöglichkeiten, schlechte Infrastruktur, fortwährende Konflikte oder Zensur - es gibt viele Faktoren, die Künstler und Künstlerinnen in ihrem Schaffen ausbremsen können. Vielfach müssen sie eine schwere Entscheidung treffen: gehen oder bleiben?

Flucht ohne Wiederkehr?

Vor 27 Jahren versuchte Ike Nnaebue von Nigeria aus nach Marokko zu kommen, um von dort ein Boot nach Europa zu besteigen. Doch er kam nur bis Gambia, an der westafrikanischen Küste. Was er dort aus erster Hand von Rückkehrern über die Gefahren - Entführungen, Folter, Menschenhandel - hörte, stimmte ihn um. Jahre später trat er die gleiche Reise noch einmal an. Dieses Mal gemeinsam mit einem Filmteam. In "No U-Turn" (dt. "Lagos - Tanger: Reise ohne Rückfahrschein") lässt er Migranten und Migrantinnen zu Wort kommen: "Ich wollte die Gründe hören, warum sich jemand im Jahr 2021 trotz aller Informationen über die Gefahren auf der Straße auf diese Art von Reise begeben will. Die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa tauchte immer wieder als Antwort auf, aber ich wollte besser verstehen, welche Art von Hoffnung die Angst vor der Gefahr überwindet."

Viele Migranten geraten auf der Flucht in die Hände von Schleppern. Nicht alle erreichen das erhoffte Ziel. Manchmal werden die Menschen einfach in der Wüste ausgesetzt und verdursten.

Vor allem in Westafrika sei die Migration mit vielen Stigmatisierungen verbunden: "Wenn man geht, geht man nicht nur für sich selbst. Es wird erwartet, dass man mit einem gewissen Maß an Erfolg zurückkommt, den die Gesellschaft auch als solchen anerkennen kann. Wenn das nicht der Fall ist, hat man versagt und die Zeit anderer verschwendet." Nnaebue ist mittlerweile ein erfolgreicher Filmemacher - nicht nur in Nigeria, wo er in der dortigen Filmindustrie Nollywood berühmt wurde, sondern auch in Europa, wo sein Dokumentarfilm bei der Berlinale 2022 Premiere feierte.

Für viele junge Afrikaner ist Nnaebue ein Vorbild, denn er zeigt, dass man auch in Afrika Erfolg haben kann. Und das ist in der von westlichen Stereotypen und Erfolgsgeschichten dominierten Welt ein wichtiger Faktor. Auch Robert Kyagulanyi Ssentamu, besser bekannt unter seinem Bühnennamen Bobi Wine, ist in seinem Heimatland Uganda eine wichtige Identifikationsperson für die junge Generation, die rund 80 Prozent der Bevölkerung ausmacht.

Bobi Wine: Oppositionspolitiker und Musiker

Seit 2017 ist Wine zudem aktiv in der Politik und stellt sich gegen Präsident Yoweri Museveni und seine Regierung, die unliebsame Gegner verhaften, foltern oder verschwinden lässt. Auch Wine wurde in der Vergangenheit mehrfach brutal angegriffen und zwischenzeitlich inhaftiert. Trotz aller Einschüchterungsversuche kandidierte er 2021 für die Präsidentschaftswahl. Unter den Einschränkungen durch Corona wurde sein Wahlkampf zu einer Treibjagd mit Festnahmen, Beschuss und Gewalt. Trotz des Vorwurfs der Wahlmanipulation wurde Yoweri Moseveni, der das Land mittlerweile seit über 35 Jahren regiert, letzten Endes wieder im Amt bestätigt.

Bobi Wine (Mitte) wurde sei Beginn seiner politischen Karriere 2017 mehrmals inhaftiert, gefoltert und sogar unter Hausarrest gestellt - trotzdem kämpft er weiter für Freiheit und Demokratie in Uganda

Nichtsdestotrotz macht Wine weiterhin Politik. Die Musik hat er während der gesamten Zeit aber nie aufgegeben: "Es ist die Kunst, die es in Afrika immer gewagt hat, das Beste in uns zum Vorschein zu bringen, trotz der Erstickung durch Diktaturen und Machthaber", so Wine 2020 im Interview mit dem Guardian. Der 1982 geborene Künstler ist überzeugt, dass die Kreativwirtschaft den Wandel und eine positive Entwicklung in Uganda, aber auch in ganz Afrika voranbringen kann.

Dass man diesen Wandel auch aus dem Exil mitgestalten kann, zeigt der britisch-nigerianische Fotograf Akinbode Akinbiyi. Er selbst bezeichnet sich als "Wanderer zwischen den Welten". Regelmäßig reist der Wahlberliner nach Afrika und dokumentiert beispielsweise die rasanten Entwicklungen afrikanischer Metropolen wie Lagos. Regelmäßig gibt der 1946 geborene Autodidakt auch Schulungen für den Nachwuchs. International zählt er mittlerweile zu den bekanntesten künstlerischen Fotografen.

Fünf Panelisten, fünf verschiedene Lebensläufe, fünf verschiedene Perspektiven - während der DW-Diskussionsrunde, moderiert durch Karin Helmstaedt, werden die Gäste am 21. Juni über Chancen und Hürden für Afrikas Kreativszene diskutieren. Ein Zusammenschnitt der Sendung wird am 25. Juni bei unserem Magazin Kultur. 21 ausgestrahlt.