Gleichgeschlechtliche Ampelpärchen in Frankfurt signalisieren Herz

Die Anzeigescheiben mit den Männer- und Frauenpärchen für Rot und Grün wurden am Freitag an zehn Ampeln an der Konstablerwache ausgetauscht - pünktlich zum Christopher Street Day (CSD). Integrationsdezernentin Sylvia Weber (SPD) sagte: "Die Ampelpärchen haben eine hohe Symbolkraft. Sie sind ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung und für Gleichberechtigung und Akzeptanz." Sie zeigten den Stellenwert der Gleichstellungspolitik.

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? Die Ampelfrau In Melbourne in Australien wurden im März zehn Ampelmännchen von Ampelfrauen abgelöst. Wenn auch nur für einen Zeitraum von zwölf Monaten. Das Ampel-Projekt, das eine gemeinnützige Organisation initiiert hat, soll die Geschlechtergerechtigkeit fördern, erntet aber auch Spott. In Deutschland tauchen auch immer mal wieder einzelne Ampelfrauen auf, zum Beispiel in Köln und Leipzig.

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? Opium des Volkes Bedingt gut erkennbar ist dieses Ampelmännchen, dessen kritische Theorie der Linken heute noch als Grundlage im Kampf gegen den Kapitalismus dient: Anlässlich des 200. Geburtstags am 5. Mai weihte Triers Bürgermeister im März 2018 diese Ampel zu Ehren des Philosophen Karl Marx ein. Hier nicht zu sehen: Den roten Karl gibt es auch als grüne Ampelphase. Spezielle Ampelmännchen sind nicht neu, ...

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? Die Mainzelmännchen-Ampel ... in Mainz etwa leiten die landesweit bekannten Mainzelmännchen schon länger den Fußgängerverkehr. Seit Ende 2016 zieren Det und Co. jetzt die Ampeln der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Das Besondere: Die Männchen dürfen in Grün und Rot leuchten. Das ist in Augsburg anders.

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? Der Ampelkasperl Dort darf der Kasperl nur bei Grün erscheinen. Aus Sicherheitsgründen bleibt es Rot beim herkömmlichen Ampelmännchen. Neben Urmel aus dem Eis und Jim Knopf zählt der Kasperl zu den populärsten Darstellern der Augsburger Puppenkiste, einem Marionettentheater für Kinder.

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? Nicht realisiert: "Pferdle und Äffle" Ampel Bislang nicht in den Ampeln Stuttgarts verewigt sind die SWR-Maskottchen "Pferdle und Äffle". Noch kämpft der Pferdle-und-Äffle-Fanclub dafür. Mehr als 12.000 Unterschriften für die Installation dieser Ampel haben die Fans des Trickfilm-Duos bereits gesammelt.

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? Beethoven gibt grünes Licht Auch die Beethoven-Stadt Bonn wollte sich nicht lumpen lassen. 2020 begeht die ehemalige Hauptstadt Beethovens 250. Geburtstag. Dem zu Ehren ziert schon jetzt dessen Konterfei eine Ampel am Bertha-von-Suttner-Platz, unweit seines Geburtshauses. Auch hier, nur auf dem grünen Licht. Die Bonner griffen für das Ampel-Porträt auf das bekannte Gemälde von Karl Stieler aus dem Jahr 1819 zurück.

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? Politisch: Homosexuelles Ampel-Pärchen Es müssen nicht nur "Stars" sein, die es auf Ampeln schaffen. Zur CSD-Saison hatte die Stadt Frankfurt bisher nur vorübergehend schwule und lesbische Paare auf den Ampeln in der Innenstadt zeigen lassen. Die Ampel-Paare sind aber jetzt dauerhaft zu sehen. Wien hat schon im Mai 2015 vorgemacht, wie es geht (Bild).

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? "Echte Berliner Jören" Deutschlands bekannteste Ampelmännchen sind wohl jene aus Berlin, die nicht nur auf den Ampeln zu finden sind, sondern auch auf Schlüsselanhängern, T-Shirts oder Rucksäcken. Erfunden hat sie Karl Peglau, der gar kein Designer, sondern Verkehrspsychologe in der DDR war. 1969 leuchteten die ersten Ost-Ampelmännchen in der Berliner Friedrichstraße. Peglau nannte sie einmal "echte Berliner Jören".

Vom Ampelmännchen zum Ampeleselchen? Darf das Ampeleselchen kommen? Nun will sich auch das niederrheinische Wesel mit einer ausgefallenen Ampelfigur hervortun. Ob es das Eselchen aber auch wirklich in den Straßenverkehr schafft, ist fraglich. Die Richtlinien für Lichtsignale sehen einen Fußgänger und keinen Vierbeiner vor. Die zuständige Bezirksregierung in Düsseldorf prüft nun den Vorschlag der Weseler. Autorin/Autor: Kristina Reymann-Schneider



Im Vorjahr hatte die Stadt für die CSD-Feiern vorübergehend zehn Ampeln umgerüstet. Nun sei so wie in Hamburg und Flensburg eine "dauerhafte Installation" erreicht worden, sagte Weber. Diese mit dem Dezernat für Verkehr durchgesetzte Änderung sei eine "scheinbar kleine Maßnahme, der aber viel Arbeit" vorausgegangen sei. "Man braucht dafür eine Ausnahmegenehmigung, weil man nicht einfach so Verkehrszeichen ersetzen darf", sagte Weber.

Männer-Ampelpaar in Madrid

Drei Tage - von diesem Freitag bis Sonntag - feiern Schwule, Lesben, Transsexuelle, Bisexuelle und Intersexuelle in Frankfurt den Christopher-Street-Day. Höhepunkt ist eine Demonstration am Samstag. Der CSD steht unter dem Motto "Meine Identität ist nicht verhandelbar". Es werden mehr als 100.000 Besucher erwartet. Das weltweit stattfindende Festival erinnert an das Aufbegehren von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 27. Juni 1969.

is/ch (kna, epd)