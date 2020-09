Gerhard Richters Kirchenfenster für Tholey enthüllt

Zunächst war Gerhard Richter etwas zögerlich, als man ihn bat, drei neue Kirchenfenster für die Benediktinerabtei St. Mauritius zu gestalten. Er sei mit seinen 88 Jahren zu alt und glaube nicht, dass er es schaffe, sagte er zunächst gegenüber der Abtei in Tholey. Doch dann verflüchtigten sich die Zweifel und Richter sagte den dort lebenden zwölf Mönchen zu. Schließlich ist so eine Anfrage auch etwas Besonderes, auch für einen der teuersten lebenden Künstler weltweit. Kurz vor der Enthüllung am Donnerstag (17.9.2020) sagte Gerhard Richter - bezugnehmend auf sein Werkzeichnis, das er von Anbeginn seiner Karriere führt -, dass die großen neuen Kirchenfenster voraussichtlich seine letzte große Arbeit seien: "Das ist sicher meine letzte Werknummer." Mit der Umsetzung sei er "sehr zufrieden": "Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass das so gut geht."



Zur Enthüllung reiste der 88-Jährige allerdings nicht persönlich ins saarländische Tholey, das knapp 250 Kilometer von seinem Wohnort Köln entfernt liegt. So hörte er auch nicht die lobenden Worte des Abtes Mauritius Choriol: "Das ist fantastisch", rief er aus, als die Fenster jetzt erstmals in ihrer ganzen Pracht gezeigt wurden. "Wir sind sehr froh über das unfassbare Geschenk, das wir von Gerhard Richter bekommen haben."

Die neuen Glasfenster wurden in den Gustav van Treeck Werkstätten für Mosaik in Bayern hergestellt

Muster für Richters Entwürfe stammen aus "Patterns"

Die Abtei Tholey in dem gleichnamigen Dorf Tholey im Saarland, gilt als ältestes Kloster auf deutschem Boden. 634 n. Christus wurde es erstmals urkundlich erwähnt. In diesem Jahr wurde es umfassend renoviert. Dazu hatten die Mönche verschiedene Künstler eingeladen, mehrere Fenster neu zu gestalten. Einer von ihnen war Gerhard Richter. Als Vorlage benutzte der Kölner Maler ein abstraktes Gemälde aus dem Jahr 1990.

Das großformatige Werk hat er in kleine Einheiten eingeteilt, bis nur noch abstrakte Formen und Linien zu sehen waren. Daraus entstanden die neuen Chorfenster für Tholey. Für Gerhard Richter ist es nicht der erste Auftrag einer Katholischen Kirche. Auch den Kölner Dom verwandelte er vor 13 Jahren in einen beliebten Pilgerort für Kunstfreunde.

Richter-Fenster im Kölner Dom

In 72 leuchtenden Farben, von Königsblau über Orange bis hin zu Veilchenlila, erstrahlt das Fenster im Südquerhaus. Es besteht aus 11.500 kleinen Farbquadraten, die je nach Sonneneinfall kleine Lichtpunkte durch die Kathedrale tanzen lassen. Die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner war es, die den in Köln lebenden Künstler Gerhard Richter um einen Entwurf gebeten hatte. Ihr Wunsch: Der Künstler sollte sich Gedanken machen, wie man das ursprüngliche Fenster, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, ersetzen könnte.

Warum arbeiten Künstler gerne für die Kirche?

David Hockney schuf neue Fenster für Westminster Abbey

In London, in Köln, in Düsseldorf, aber auch in deutschen Kleinstädten wie Naumburg oder Köthen arbeiten Künstler für kirchliche Auftraggeber. Nicht immer sind die Reaktionen positiv. Im Falle Gerhard Richters protestierte der damalige Erzbischof Meisner. Der Kardinal von Köln hielt das Fenster für unpassend und war der Ansicht, es gehöre eher in eine Moschee statt in den Dom. Andere vermissten die angemessene Spiritualität. Der Künstler selbst war sich von Anfang an der Schwierigkeiten bewusst. Die Entscheidung gegen eine figürliche Darstellung fiel ihm nicht leicht. Damals sagte er: "Ich war begeistert über die Anfrage und erschrocken, weil ich ahnte, dass ich überfordert bin und war kurz davor es abzusagen."

Kirche und Kunst - das war jahrhundertelang eine feste Größe, ein Paar, das eng zusammengehörte. Der Künstler verstand sich bis ins 15. Jahrhundert als Handwerker, der überwiegend für religiöse Auftraggeber arbeitete.

Die Kirchenfenster symbolisieren den Übergang von der materiellen zur immateriellen Welt. Ihr Leuchten galt auch als Emanation des göttlichen Lichts selbst.

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet Abtei Tholey Gerhard Richter entwarf drei Chorfenster für Deutschlands älteste Abtei. Dafür unterteilte er eines seiner abstrakten Bilder von 1990 in kleine Streifen. Die Muster erinnern nun an Orientteppiche oder arabische Ornamente. Nachdem die neuen Fenster jetzt eingeweiht wurden, rüsten sich die Mönche von Deutschlands ältester Abtei für den Ansturm kunstsinniger Gläubiger und Touristen.

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet Kölner Dom Seit dem 23. August 2007 ist Kölns Kathedrale nicht nur einer der beliebtesten Pilgerorte für Katholiken und Touristen, sondern auch ein Tempel der modernen Kunst. Gerhard Richter hat für die Kirche ein Fenster im Südquerhaus des Doms gestaltet. Ein Werk, das nun auch Besucher anlockt, die sich weder für Reliquien noch für sakrale Kunst oder für Kirchengeschichte interessieren.

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet St. Andreas in Köln Vor dem Dom-Fenster von Gerhard Richter versuchte sich bereits 2005 auch der Maler Markus Lüpertz in der romanischen Kirche St. Andreas in Köln. Die zwölf Fenster befinden sich rund um einen goldenen Schrein. Wie auch in vielen anderen Kirchen waren die ursprünglichen Fenster im Zweiten Weltkrieg zerstört worden.

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet Kathedrale von Reims Imi Knoebel, einer der bekanntesten deutschen Vertreter der Minimal Art, schuf ein "Versöhnungsfenster" in der Kathedrale, die die Deutschen am Ende des Ersten Weltkriegs beschossen hatten. Knoebel gestaltete deshalb 2015 neue Fenster. Glassplitter in Blau, Rot und Gelbtönen durchbrechen mal als Rechteck, mal als Quadrat oder als Zickzacklinie die strenge Struktur der Bleirahmen.

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet Kirche St. Maria in Köthen Der Leipziger Künstler Michael Triegel (Bild) entwirft 2015 zum ersten Mal Fenster für die katholische Kirche in Köthen, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt. Sie erzählen die Geschichte von Adam und Eva und erinnern bewusst an Michelangelos "Erschaffung Adams" in Rom. Angelehnt an das berühmte Deckengemälde sitzt bei Triegel das Jesuskind in Marias Schoß.

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet Naumburger Dom In seinem Entwurf beschränkt sich der Star der Leipziger Schule, Neo Rauch, auf drei Momente im Leben der Heiligen Elisabeth. Das erste Fenster zeigt die junge Frau im Moment des Abschieds von Ludwig IV., ihrem Ehemann. Im zweiten gibt die Heilige einem Bettler ihren Mantel und im dritten Fenster erscheint sie im Marburger Hospital, das sie 1228 gegründet hatte.

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet Westminster Abbey in London Pop-Art-Ikone David Hockney entwarf 2018 das Fenster für Westminster Abbey komplett auf dem IPad. Es zeigt blühende Weißdornbäume - in leuchtendem Blau, Rot, Orange und in Gelb. Das Fenster wurde zu Ehren der Herrschaft von Elisabeth II. erstellt. Laut einer Erklärung der Westminster Abbey spiegelt es "die Königin als Bäuerin und ihre weit verbreitete Freude und Sehnsucht nach dem Land wider".

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet Grossmünster in Zürich Grossmünster ist eine evangelisch-reformierte Kirche in Zürich. Der Maler Sigmar Polke (1941-2010) entwarf fünf sogenannte Präfigurationen Christi aus dem Alten Testament: den Menschensohn, Elijas' Himmelfahrt, König David, den Sündenbock sowie Isaaks Opferung. Ein Werk von internationaler Strahlkraft.

Malen mit Glas: Kirchenfenster, von Künstlern gestaltet Verkündigungskirche in Nazareth Die Verkündigungsbasilika in Nazareth ist eine der größten heiligen Stätten im Mittleren Osten. Marc Chagall gestaltete die Fenster der Stadt im Staat Israel, in der Maria die Geburt von Jesus Christus verkündigt worden sein soll. Bis an sein Lebensende 1985 gestaltete der Künstler großflächige Glasmalereien überall auf der Welt. Autorin/Autor: Sabine Oelze



Neuanfang mit dem Künstler Georg Meistermann

Schon im 6. Jahrhundert gab es leuchtende Glasfenster in Kirchen. Und im späten 9. Jahrhundert war erstmals von "in den Fenstern gemalten Bildern" die Rede. Georg Meistermann, einer der Künstler, der deutschlandweit nach dem Zweiten Weltkrieg die meisten Kirchenfenster gestaltete, versuchte darauf zurückzugreifen und eine Einheit von Leuchten und Erleuchten zu schaffen.

Der 1911 in Solingen geborene Maler war ein Schüler von Ewald Mataré und Heinrich Nauen. Seine Werke wurden in Nazi-Deutschland als entartet diffamiert. Wie vielen seiner Kollegen schien ihm nach dem Nationalsozialismus eine realistische Bildsprache nicht mehr möglich. Er widmete sich deshalb der Abstraktion und setzte damit ein Zeichen.

In Bottrop entwarf Georg Meistermann die Fenster der Heilig Kreuz Kirche

Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen viele Städte und damit auch Kirchen in Trümmern. Meistermanns Kenntnisse wurden für öffentliche Aufträge wie die Gestaltung von Kirchenfenstern in ganz Deutschland in Anspruch genommen. Auch in Köln, wie etwa für den Wiederaufbau von St. Kolumba, die unmittelbar auf den Trümmern der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche entstand. Auch für die romanische Kirche St. Aposteln entwarf Meistermann neue Kirchenfenster.

Marc Chagall setzte in Frankreich Akzente

Was Meistermann für Deutschland war, symbolisierte Marc Chagall für Frankreich. Auch er war ein Quereinsteiger in das Feld der Glasmalerei und war der Religion tief verbunden. Der französische Maler russisch-jüdischer Herkunft lernte 1958 den Glaskunstmeister Charles Marq und dessen Frau Brigitte Simon kennen. Das erste Ergebnis dieser langjährigen Zusammenarbeit waren die Fenster für die Kathedrale Saint-Etienne in Metz mit biblischen Themen. Sie gilt als eine der größten und schönsten gotischen Kirchen Frankreichs. Chagall gestaltete im Laufe seines langen Lebens noch zahlreiche weitere Fenster, die bis heute von Gläubigen und Kunstfreunden gleichermaßen geliebt werden.

Marc Chagall schuf in Mainz die neuen Fenster der Kirche Sankt Stephan

Zeitgenössische Künstlerfenster als Attraktion

Viele zeitgenössische Künstler beziehen sich in ihren Entwürfen für eigene Kirchenfenster auf Georg Meistermann und auf Marc Chagall. 50 Jahre sind vergangen seit ihrer Hochphase, als die Kirchen aus der Not heraus neue Fenster gestalten ließen. Heute, wo Religion an gesellschaftlicher Relevanz verloren hat, viele Gotteshäuser leer sind, wird der Pakt zwischen Kunst und Kirche erneuert. Beide Parteien profitieren von der Zusammenarbeit. Die meisten zeitgenössischen Glasfenster illustrieren keine Bibelgeschichten, sondern haben eine ganz eigene Bildsprache. Sie tragen die persönliche Handschrift ihrer Urheber und sind schlicht "Künstlerfenster".

Zeitgenössische Künstler, die Kirchenfenster gestalten, entziehen sich und ihre Werke damit ganz bewusst dem Preistreiben und dem irrationalen Hype auf dem Kunstmarkt. So wie die Kirchgänger über die Fenster zur Kunst finden, können die Kunstfreunde über die Kunst auch wieder neu über Religion nachdenken.

Dies ist die aktualisierte Fassung eines früheren Artikels.