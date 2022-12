Tina Turner (2005)

Sie gewann sieben Grammys und schrieb mit Hits wie "What's Love Got To Do With It' und "You're Simply the Best" Musikgeschichte: Tina Turner (in der zweiten Reihe in der Mitte) wurde im Jahr 1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville, Tennessee, geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Doch ihr gelang der Aufstieg zum globalen Superstar: ein echter amerikanischer Traum.