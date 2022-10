General Sergej Surowikin: Russlands starker Mann in der Ukraine

Sergej Surowikin geht ein Ruf voraus. In den sozialen Medien wird der 56-jährige General oft "Schlächter von Syrien" genannt, "Kannibale" oder "General Armageddon". Im Krieg in Syrien hatte er 2017 und erneut 2019 die russischen Streitkräfte geführt.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar hat Surowikin bereits die Südgruppe der Truppen befehligt. Seine Ernennung zum Chef der gesamten Invasionsarmee passe zur Eskalationsstrategie des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagt Margarete Klein, Expertin für Russlands Sicherheits- und Militärpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, gegenüber der Deutsche Welle. Beabsichtigt sei eine psychologische Wirkung auf die Ukraine, sie solle demoralisiert und abgeschreckt werden. Klein erwartet auch, dass Russlands Armee unter Surowikin deutlich mehr zivile Ziele angreifen werde als bisher.

Skrupelloser Einsatz in Syrien

Menschenrechtsorganisationen werfen Surowikin vor, in Syrien für Kriegsverbrechen verantwortlich zu sein und die Zivilbevölkerung terrorisiert zu haben. Laut Human Rights Watch ließ er in der Provinz Idlib Krankenhäuser bombardieren, obwohl bekannt war, dass sich dort zahlreiche Kinder aufhielten. Angeblich hat er auch Chemiegasangriffe auf Zivilisten in Syrien zumindest gebilligt, wenn nicht gar befohlen. Verantwortlich sein soll er ebenfalls für die Bombardierung der Stadt Aleppo, die die russische Luftwaffe 2016 in Schutt und Asche legte. Putin verlieh ihm 2017 den Orden "Held Russlands" für den Militäreinsatz in Syrien.

Tod und Zerstörung: Bewohner von Aleppo nach einem Luftangriff im September 2016

Der aus Nowosibirsk stammende, bullig auftretende Sergej Surowikin besuchte 1987 die höhere Militärschule in Omsk und kämpfte im Afghanistan-Krieg.

1991 war er bei dem gescheiterten Augustputsch gegen Präsident Michail Gorbatschow eingesetzt. Dabei befahl er als Schützenkommandant seinen Soldaten, drei Demonstranten mit Panzern zu überrollen, die Straßenbarrikaden errichtet hatten. Das brachte ihn ein halbes Jahr hinter Gitter. Die Verantwortung dafür wies er von sich: Er habe nur Befehle ausgeführt, sagte er der Staatsanwaltschaft.

Karriere ohne Knick

Seine Karriere im russischen Militär verfolgte er erfolgreich weiter. Unter anderem war Surowikin 2004 und 2005 im Zweiten Tschetschenienkrieg eingesetzt, im Oktober 2017 wurde er Oberbefehlshaber der russischen Luftwaffe.

Ob er sich dabei auch persönlich bereichert hat? "Wir haben keine Beweise dafür", sagt Wissenschaftlerin Margarete Klein. Bekannt sei aber, dass die Korruption in Russlands Armee endemisch sei.

Stadt unter Beschuss: Sjewjerodonezk vor der Eroberung durch russische Truppen

Die Ernennung Surowikins zum Oberbefehlshaber der russischen Invasionsarmee in der Ukraine haben in Russland all jene lebhaft begrüßt, die sich nach den jüngsten Rückschlägen der russischen Armee im Osten des Landes ein härteres Vorgehen wünschten - allen voran der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow.

Ende Juni war es Sergej Surowikin gelungen, nach langen Kämpfen und Tausenden Toten die Stadt Sjewjerodonezk im Donbass zu erobern. Ob er als Oberbefehlshabeber erfolgreich sein werde, so Margarete Klein, hänge vor allem davon ab, ob es ihm gelinge, die Koordination innerhalb des russischen Militärs zu verbessern.