Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet

Die Geiselnahme eines vierjährigen Mädchens auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens hat nach mehr als 18-stündigem Nervenkrieg ein glückliches Ende genommen. Die Polizei nahm den bewaffneten Geiselnehmer, der seine Tochter seit Samstag in seiner Gewalt hatte, am Sonntagnachmittag widerstandslos fest. "Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen", schrieb die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X. "Der Mann wurde widerstandslos von den Einsatzkräften festgenommen. Das Kind scheint unverletzt zu sein."

Geiselnehmer durchbrach Absperrung

Damit ging eine Geiselnahme zu Ende, die am Samstag im niedersächsischen Stade begonnen hatte. Von dort war der 35-Jährige zum Hamburger Airport gefahren. Am Flughafen durchbrach er gegen 20.00 Uhr mit seinem Auto, in dem auch seine Tochter saß, eine Absperrung am Tor zum Vorfeld des Airports. Er schoss auf dem Gelände in die Luft und warf Brandsätze aus dem Wagen. Mehr als 18 Stunden lang stand sein Auto danach neben einer Maschine der Turkish Airlines. Über Stunden versuchte die Polizei, die Geiselnahme unblutig zu beenden - am frühen Sonntagnachmittag schließlich mit Erfolg.

Spezialkräfte der Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz am Hamburger Flughafen Bild: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Die Nacht hindurch und auch am Sonntag stand die Polizei in Verhandlungen mit dem Mann. Der Flugbetrieb ruhte. Die Ehefrau des Geiselnehmers hatte sich nach Angaben eines Sprechers wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Die Frau hielt sich am Sonntag am Airport auf. Der Flughafen war wegen der Geiselnahme weiträumig gesperrt.

Tatverdächtiger wollte offenbar in die Türkei ausreisen

Der Tatverdächtige ist offenbar türkischer Abstammung. Die Mutter des Mädchens hatte die Polizei darüber verständigt, dass der Mann die Tat angekündigt habe. Offenbar wollte er mit seiner Tochter in die Türkei ausreisen. Die Polizei hatte zu dem Mann Kontakt in türkischer Sprache.

34.500 Passagiere mussten warten

Nach Angaben des Flughafens vom Sonntagvormittag waren seit dem eigentlichen Betriebsbeginn um 6.00 Uhr bis 11.00 Uhr bereits 126 Flüge gestrichen worden. Fünf Ankünfte seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden. Für den gesamten Tag seien eigentlich 286 Flüge - 139 Abflüge und 147 Ankünfte - mit rund 34 500 Passagieren geplant. Wie viele davon tatsächlich stattfinden können, ist laut Flughafen unklar. Bereits am Samstag waren 27 Flüge mit rund 3200 Passagieren betroffen.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher dankte der Polizei für ihr besonnenes Vorgehen (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher dankte der Polizei auf X für "ihren Einsatz und das besonnene Vorgehen". Er wünschte der Mutter, dem Kind und ihrer Familie "viel Kraft, die schrecklichen Erlebnisse zu bewältigen." Landesinnensenator Andy Grote sprach auf X von einem der "längsten und schwierigsten Einsätze der jüngeren Geschichte".

nob/uh (dpa, afp)