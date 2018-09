Gedicht gegen Hetze: Minister Peter Altmaier antwortet der AfD

SPD-Politiker für BAMF-Untersuchungsausschuss

Soll der Skandal um Schlamperei und Rechtsbrüche in der Asylbehörde BAMF im Innen- oder in einem Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden? Diese Verfahrensfrage versetzt derzeit einige Bundestags-Abgeordnete in Wallung.