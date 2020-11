Gebrauchtwagen: Zu dreckig für Deutschland, noch gut für Afrika?

Afrikas Metropolen vor dem Verkehrsinfarkt

Selten allein

Anders als in Europa sind Wagen mit nur einem einzigen Insassen ein seltener Anblick in afrikanischen Städten. Sammeltaxen und Minibusse - wie dieses farbenfrohe Exemplar in Dakar im Senegal - nehmen manchmal mehr als 20 Menschen an Bord. Selbst Motorräder tragen oft zwei, drei oder mehr Passagiere. Obwohl das Platz spart, sind die Straßen vieler afrikanischer Metropolen ständig verstopft.