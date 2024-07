Gönna Ketels

Nach einem Studium der European Studies in Deutschland und Frankreich absolvierte die gebürtige Norddeutsche ihre journalistische Ausbildung an der Bournemouth University in England und als Volontärin bei der Deutschen Welle und sammelte Erfahrungen bei deutschen und internationalen Medien.

Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet sie als freie Journalistin für die DW, ob als Redakteurin im Newsroom oder als Reporterin im Außeneinsatz. Als Filmautorin produziert sie Videos aus Europa und der Welt, von kurzen Social-Media-Videos bis zu längeren TVBeiträgen und Dokumentationen.