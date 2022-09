Die Furcht der Russen vor der Einberufung in den Krieg

Diese Woche Mittwoch wandte sich der russische Präsident Wladimir Putin in einer seltenen Fernsehansprache morgens an die Bevölkerung und kündigte eine "Teilmobilmachung" an. Diese Maßnahme sei nötig, um das russische Volk vor der, in seinen Worten, "gesamten Kriegsmaschinerie des kollektiven Westens" zu schützen. Putin versicherte mehrmals, dass es sich nur um eine Teilmobilmachung handle und betonte, dass nur Reservisten und Personen, die in der Armee gedient haben oder über militärische Erfahrungen verfügen, betroffen seien.

Auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu wandte sich an die Öffentlichkeit und erklärte, Wehrpflichtige und Studenten würden nicht zum Kampf einberufen. Im Rahmen der neuen Mobilisierungsmaßnahmen sollten lediglich 300.000 Personen eingezogen werden.

Soldatenanwerbung per Job-Portal?

Völlig unerwartet kam die Ankündigung nicht. Diskussionen darüber, ob Russland mehr Soldaten benötigt, erhielten diesen Monat eine neue Dringlichkeit, nachdem die Ukraine mehr als 6000 Quadratkilometer des von Russland besetzten Gebiets zurückerobert hatte. Seit Beginn des Krieges gibt es Berichte über Bemühungen in Russland, mehr Männer für den Kampf zu anwerben, unter anderem mit Anzeigen auf Job-Portalen, in denen schnelles Geld versprochen wird. Mitte September machte in den sozialen Medien ein Video die Runde, das angeblich den dem Kreml nahestehenden Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin dabei zeigt, wie er russische Häftlinge rekrutiert, um als Teil der Söldnergruppe Wagner in der Ukraine zu kämpfen.

Die Rückeroberungen einiger Gebiete durch das ukrainische Militär könnte laut Experten einen Wendepunkt markieren

Putins Ankündigung am Mittwoch macht den Aufruf zu den Waffen jetzt offiziell. Doch der auf der Website des Kreml veröffentlichte Befehl wirft Fragen auf. Das Dokument führt 10 Punkte auf, die den rechtlichen Status der einberufenen Soldaten darlegen, doch Punkt 7 fehlt. Laut Pressesprecher des Kremls, Dimitri Peskow, bezieht sich dieser auf die Anzahl der Rekruten und hat nur verwaltungstechnische Bedeutung. Damit stellt sich die Frage, ob der Kreml nur 300.00 Soldaten einberufen will. Die kremlkritische Zeitung "Nowaja Gaseta" berichtete, dass die tatsächliche Zahl der benötigten Rekruten vor Entfernung von Punkt 7 mit 1 Million angegeben wurde.

Viel Panik vor dem Einberufungsbefehl

Nicht jeder in Russland hat Vertrauen in die Zusicherungen des Kremls. Auf der Messenger-App Telegram entwickelten sich Gruppen mit Namen wie "Hier werden Einberufungsbescheide verteilt" und "Einberufungsbescheide Russland" zu Aktivitätszentren für Tausende von Mitgliedern. In den Gruppen wurden Nachrichten über Orte geteilt, an denen die Polizei wartete, um Einberufungsbescheide auszuhändigen. "Moskau, Übergang Metrostation Tschechow Puschkin. Polizisten mit Papieren halten Männer an" lautet einer dieser Posts, zusammen mit einem verschwommenen Foto von Polizisten und Fahrgästen. Ein anderer Post zeigt Männer in Tarnkleidung und lautet: "St. Petersburg - sie kommen in die Studentenwohnheime".

Nichts wie weg: Tausende Russen verlassen das Land

Die Deutsche Welle konnte den Wahrheitsgehalt dieser Posts vor Veröffentlichung dieses Artikels nicht überprüfen, sie geben jedoch das Gefühl von Panik wieder, das Putins Ankündigung in einigen Menschen ausgelöst hat. Mitglieder eines kremlfreundlichen Telegram-Kanals, in dem der Krieg befürwortet wird, beschuldigten die Absender solcher Warnhinweise, pro-ukrainisch zu sein: "Wir sind nicht wie ihr. Und auf unseren Straßen wird niemand [von der Polizei] aufgegriffen".

Kann man den Worten Putins trauen?

Kremlkritiker sind überzeugt, dass die Teilmobilmachung durchaus Anlass zur Sorge gibt. "Die wichtigste Nachricht des Tages ist, dass Russland eine Mobilmachung angekündigt hat", sagt Sergej Kriwenko, Ex-Mitglied des Menschenrechtsrats beim russischen Präsidenten, der Deutschen Welle, und merkt an, dass das, was heute für "Teile" gilt, sehr schnell für alle gelten kann. Kriwenko, der heute die Menschenrechtsorganisation "Bürger. Armee. Gesetz." leitet, weist darauf hin, dass die vom Kreml genannte Anzahl von Rekruten in keinem offiziellen Dokument genannt wird.

Dmitry Gudkow, russischer Oppositionspolitiker im Gespräch mit der Deutschen Welle

Der prominente russische Oppositionspolitiker Dmitrij Gudkow teilt seine Zweifel. "Sie bezeichnen es zwar nur als 'Teilmobilmachung', sagt der Politiker, der im Juni 2021 das Land verließ, weil er befürchtete, verhaftet zu werden. Aber: "Ich habe Putins Befehl genau gelesen. Sie mobilisieren jeden", ist er sich sicher. Es gebe lediglich bestimmte Personenkategorien, die zuerst eingezogen würden. "Sie besorgen sich zusätzliches Kanonenfutter. Putin hat den neuesten Beerdigungsmarsch angekündigt. Heute habe ich an viele Menschen geschrieben und gesagt: Leute, verlasst das Land."

Nichts wie weg aus Russland

Viele Menschen in Russland scheinen dieselben Schlüsse gezogen zu haben wie Gudkow. Lokale Medien berichten, dass Flüge, die Russland in den nächsten Tagen in Richtung von Ländern verließen und für die kein Visum erforderlich ist, fast sofort ausverkauft waren. Dabei erreichten die Preise für Ziele wie die Türkei, Armenien und Aserbaidschan schwindelerregende Höhen von mehr als 2000 Euro.

Nach Ankündigung der Teil-Mobilmachung schnellten die Flugpreise in die Höhe

Das regierungskritische Exilmedium Meduza veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel "Wohin man jetzt aus Russland fliehen kann", der eine Liste von Ländern und deren Einreisebestimmungen enthält. Die EU-Mitglieder Lettland, Litauen und Estland kündigten an, Russen, die vor der Mobilmachung Moskaus fliehen, keine Zuflucht zu bieten. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für Dissidenten oder Flüchtlinge.

Der Krieg rückt in den russischen Alltag ein

Wie groß der Anteil der russischen Bevölkerung ist, der negativ auf die Teilmobilmachung reagiert, lässt sich jedoch nur schwer feststellen. Denis Volkow vom unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstitut Levada Center meint, dass viele Menschen sich daran gewöhnt hätten, "in einer Konfliktsituation zu leben". So fühle es sich an, als befände der Konflikt nur im Hintergrund, die Mobilisierung könne diesen jedoch weiter in den Vordergrund rücken.

Russland nach Teilmobilmachung - Proteste und Fahnenflucht Lange Schlangen an Grenzübergängen Schon am Tag der Verkündung der Teilmobilmachung in Russland, durch Präsident Wladimir Putin, stieg die Nachfrage nach One-Way-Flugtickets stark an. Auch auf den Straßen, wie hier an der Grenze zu Finnland, bildeten sich lange Warteschlangen, weil viele Menschen versuchen, Russland schnell per Auto zu verlassen. Dem aktuellen Gesetz zufolge müssen sich Wehrpflichtige an ihrem Wohnort aufhalten.

Russland nach Teilmobilmachung - Proteste und Fahnenflucht Zerschlagener Protest In Moskau versammeln sich zahlreiche Menschen, die gegen die Teilmobilmachung protestieren. Auch in weiteren Städten gingen die Menschen auf die Straße und riefen "Net Wojne" - nein zum Krieg. Die Polizei griff hart durch und nahm hunderte Menschen fest.

Russland nach Teilmobilmachung - Proteste und Fahnenflucht Sichtbarer Widerstand Die Szenen erinnern an den Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine. Doch dieses Mal zog es nicht tausende Menschen auf die Straßen der großen Städte, die Proteste verteilten sich vielmehr über das ganze Land, meist in Gruppen von mehreren hundert Leuten.

Russland nach Teilmobilmachung - Proteste und Fahnenflucht Verweigerern drohen drakonische Strafen Ein Polizist überprüft den Pass eines Demonstranten bei einer Protest-Aktion in Jekaterinburg, der gegen die Teilmobilmachung protestiert. Eine Wahl haben Wehrpflichtige und Reservisten nicht. Wer den Dienst an der Waffe verweigert, den erwarten drakonische Strafmaßnahmen und bis zu zehn Jahren Haft.

Russland nach Teilmobilmachung - Proteste und Fahnenflucht Mit Bussen in den Krieg In Dagestan werden Reservisten mit Bussen in ein spezielles Rekrutierungszentrum gebracht. Unklar ist, wie viele Menschen eingezogen, und wo genau sie eingesetzt werden sollen. Wladimir Putin begründete die Teilmobilisierung in seiner Ansprache mit der "inzwischen 1000 Kilometer langen Frontlinie" im Kriegsgebiet.

Russland nach Teilmobilmachung - Proteste und Fahnenflucht Lawrow verweigert Dialog Unterdessen sprach Russlands Außenminister Sergej Lavrow das erste Mal seit Kriegsbeginn auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Ein Einlenken oder eine veränderte Haltung zum Krieg ließ er erneut nicht erkennen. Lawrow warf dem Westen eine "direkte Einmischung in den Konflikt" vor. Er verließ vorzeitig den Saal, ohne weitere Stellungnahmen anzuhören.

Russland nach Teilmobilmachung - Proteste und Fahnenflucht Kuleba kontert Die Rede des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba bekommt Lawrow nicht mehr mit. Kuleba betont den Willen seines Landes zum Ende des Konflikts. Russland müsse der Diplomatie eine Chance geben. Nach Lawrows vorzeitigem Verlassen der Versammlung betont Kuleba: "Ich habe heute auch bemerkt, dass russische Diplomaten genauso fliehen wie russische Soldaten." Autorin/Autor: Claudia Dehn



Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar ist Russland immer autoritärer geworden. Obwohl Demonstranten die ganze Macht des Gesetzes fürchten müssen, fanden überall im Land Proteste gegen die Teilmobilmachung statt.

Dabei wurden laut der Menschenrechtsorganisation OVD Info in 30 Städten mehr als 1200 Menschen festgenommen. Hunderttausende haben bereits eine Petition gegen eine Teil- und Generalmobilmachung unterzeichnet. Und das, obwohl die "Diskreditierung" der Streitkräfte eine Straftat ist, auf die bis zu 15 Jahren Gefängnis steht.

Größere Demonstrationen sind jedoch unwahrscheinlich, erklärt Denis Volkow: "Massenproteste sind in Russland im Moment unmöglich. Allein die Idee erscheint wie ein Hirngespinst."

Adaptiert aus dem Englischen von Phoenix Hanzo.