Fukushima: Verlorene "Glücksinsel"

"Schluss mit der Atomkraft, kein Neustart von Reaktoren" skandiert das Grüppchen von Demonstranten vor dem Bahnhof von Iwaki, einer mittelgroßen Stadt 50 Kilometer südlich der zerstörten Atomanlage Fukushima Daiichi. Zu den Atomkraftgegnern, die dort seit Jahren jeden Freitag um 18 Uhr demonstrieren, zählt Jürgen Oberbäumer, der einzige deutsche Zeitzeuge der Tsunami- und Atomkatastrophe am 11. März 2011. "Dieses Ereignis hat mein bescheidenes glückliches Leben beendet und mich aus den Gleisen geworfen", bekennt er. Vor allem habe Japan die Chance verpasst, durch eine Abkehr von der Atomenergie zu einer positiven Kraft für die Welt zu werden. "Darüber bin ich sehr traurig und pessimistisch geworden", sagt der Deutsche.

Vor 35 Jahren ist Oberbäumer als Rucksacktourist in Iwaki aus dem Zug ausgestiegen, ließ sich bei der Unterkunftssuche von einer zufällig getroffenen Japanerin helfen und war sechs Monate später mit ihr verheiratet. Der inzwischen 66-Jährige arbeitet als Englischlehrer und vertreibt deutsches Holzspielzeug an japanische Einzelhändler. Mit seiner Frau wohnt er am nördlichen Rand von Iwaki in einem einstöckigen kleinen Mietshaus, die zwei erwachsenen Kinder leben in Deutschland. Aus den bodenhohen Fenstern seines Arbeitszimmers blickt man auf ein weitläufiges Tal, über den kahlen Reisfeldern weht Anfang März noch ein kalter Wind.

Erzwungener Umzug

Doch der gebürtige Herforder fühlt sich an dieser Stelle nicht heimisch. "Dieses Haus ist sicher schön, aber das andere ist für mich unersetzbar." Damit meint er sein früheres Wohnhaus im traditionell japanischen Stil im nahegelegenen Yotsukura, in dem seine Familie über drei Jahrzehnte lang gelebt hatte. Dort sind die Kinder aufgewachsen, seine Frau verwirklichte sich mit Garten und Gemüsebeeten. "Fukushima bedeutet 'glückliche Insel'. Und das andere Haus war unser persönliches Fukushima", sagt der Deutsche bitter.

Die Tsunami-Wellen blieben wenige Meter vor dem damaligen Grundstück stehen. Auch die Bebenschäden hielten sich in Grenzen. Als das deutsch-japanische Ehepaar nach sieben Wochen Zuflucht in Deutschland wieder in sein japanisches Zuhause zurückkehrte und sich gerade mit den geänderten Umständen in der Region abgefunden hatte, da forderte der Vermieter es zum Auszug auf.

Der Besitzer wollte die Immobilie verkaufen, nachdem Tausende evakuierte AKW-Anwohner in die Städte südlich der 30-Kilometer-Zone gedrängt waren. Die plötzliche Nachfrage nach Wohnraum ließ Mieten und Grundstückspreise in Iwaki explodieren.

Atomkraftgegner Jürgen Oberhäuser

Vom Lehrer zum Autor

"Einerseits bin ich ein direktes Opfer der Katastrophe, weil unser Leben jahrelang beeinträchtigt wurde", meint Oberbäumer. "Aber ich sehe mich auch als Opfer von anderen Opfern, weil ich durch sie aus meinem kleinen Paradies vertrieben wurde." Zwar erhielt das schockierte Ehepaar eine Schonfrist von zwei Jahren, das geliebte Haus zu verlassen. "Doch es war eine düstere Zeit, in der wir uns wegen der Strahlung kaum nach draußen getraut haben", erinnert er sich. "Wir konnten kein Gemüse anbauen, im Sommer nicht schwimmen und im Herbst nicht in die Wälder gehen."

Während dieser Zeit wurde aus der optimistischen Frohnatur ein nachdenklicher politischer Mensch: "Mit mir ging eine große Veränderung vor." Auf Drängen seines Sohns begann er, das erste von vier Büchern der Reihe "Fukushima - Im Schatten" zu schreiben. Dabei wuchs seine Einsicht, nicht nur ein Opfer zu sein. "Nach langer Reflexion fühle ich mich heute mitverantwortlich, vor allem als gedankenloser Stromkonsument", sagt Oberbäumer. Fukushima sei kein isoliertes Ereignis, sondern ein Menetekel. "In den Explosionen sehe ich die Essenz unseres hochtechnisierten Lebens: Wir treiben Sachen auf die Spitze, sind einfach zu gierig und wollen die versteckten Kosten nicht sehen."

Atommeiler Fukushima 2021 - zehn Jahre nach Supergau

Hadern mit japanischer Denkweise

Auch zehn Jahre nach der Katastrophe beschäftigt ihn weiter die Frage, wieso sein weit entferntes Herkunftsland wegen Fukushima aus der Atomkraft aussteigen will, aber seine japanische Wahlheimat die Uranmeiler nachrüstet und weiterlaufen lässt - ausgerechnet in dem Land mit den meisten Erdbeben der Welt. "Zunächst habe ich die Leute für ihren Lebensmut bewundert, dass sie in kurzer Zeit das ganze Tsunami- und Beben-Chaos anpackten", sagt er. Die Menschen in Japan schauen seiner Erfahrung nach am liebsten nach vorne und wollen weitergehen.

Aber ihm will nicht in den Kopf, dass keine Konsequenzen gezogen wurden - der genaue Ablauf der Katastrophe blieb im Dunkeln, die einzigen drei Manager des Betreibers Tepco, die nach langem Tauziehen vor Gericht kamen, wurden freigesprochen. "Warum hinterfragen die Leute nichts? Nicht einmal die Medien?", klagt Oberbäumer. "Diese Kehrseite der Medaille hat mich sehr verbittert."

Gefahr durch Radioaktivität Über 2000 Atomexplosionen seit 1945 Die USA zündeten seit Ende des Zweiten Weltkriegs 1039 Atombomben, die Sowjetunion 718, Frankreich 198, Großbritannien und China jeweils 45, Indien und Nordkorea jeweils 3, Pakistan 2. Zehntausende Menschen wurden bisher durch Atombomben direkt verstrahlt.

Gefahr durch Radioaktivität 1945: Atombombe über Hiroshima 140.000 von 350.000 Einwohner starben in den ersten Monaten. Krebs-, Leber- und Herzerkrankungen sowie Hormon- und Chromosomenveränderungen nahmen in den folgenden Jahren zu. Auch heute ist die Leukämierate in Hiroshima höher als im Rest Japans.

Gefahr durch Radioaktivität Über 1000 Atomtests in Nevada Die Tests in Mercury von 1950 bis 1992 kontaminierten weite Teile der USA. In Kinderzähnen wurde radioaktives Strontium entdeckt und die Zahl der Krebsfälle stieg. Von 1963 bis 1992 waren die Tests unterirdisch. Durch Unfälle gab es jedoch häufiger radioaktive Staubwolken.

Gefahr durch Radioaktivität Nuklearkomplex Sellafield Die ersten Reaktoren der Anlage in Nordwestengland lieferten ab 1952 Plutonium für britische Atombomben, 1956 begann die Stromproduktion. 1957 brannte ein Reaktor, zahlreiche Unfälle folgten. Böden und Meer wurden verseucht. Kinder der Arbeiter erkrankten häufig an Leukämie.

Gefahr durch Radioaktivität Tod durch Uranabbau Die ostdeutsche Wismut-Region war von 1946 bis 1990 die drittgrößte Uranmine der Welt und Lieferant für das sowjetische Atomprogramm. Laut Bundesamt für Strahlenschutz starb jeder achte Arbeiter durch Radioaktivität, insgesamt über 7000 Menschen. Die Bewohner erkrankten häufig an Lungenkrebs.

Gefahr durch Radioaktivität Geheime Stadt, vertuschte Strahlung In der bis 1992 geheimgehaltenen Atomstadt Tomsk-7 in Sibirien explodierte 1993 ein Tank. Radioaktives Plutonium und Cäsium verseuchten die Region. In den großen sowjetischen Atomkomplexen Tomsk-7 und Majak gab es mindestens 38 große Unfälle. Hundertausende Arbeiter und ihre Familien wurden kontaminiert.

Gefahr durch Radioaktivität 1979: Atomunfall bei Harrisburg Die Kernschmelze im Akw Three Mile Island in den USA war die erste große Reaktorkatastrophe vor Tschernobyl und Fukushima. Große Mengen Radioaktivität gelangten in die Umwelt. Studien zeigen erhöhte Krebsraten. Gegenstudien der Atomindustrie bestreiten dies.

Gefahr durch Radioaktivität 1986: Atomkatastrophe von Tschernobyl Diese Zwillinge kamen nach der Katastrophe zur Welt. Der Vater war Liquidator, die Mutter lebte in der kontaminierten Stadt. Kernschmelze und Explosion schleuderten damals große Mengen Radioaktivität in die Luft, ganze Landstriche wurden unbewohnbar. Das Journal of Cancer geht von über 15.000 Krebstoten aus.

Gefahr durch Radioaktivität 2011: Atomkatastrophe von Fukushima Die Kernschmelzen führten zur bisher größten radioaktiven Verseuchung der Ozeane. Strahlenexperten gehen von 22.000 bis 66.000 zusätzlichen Todesfällen durch Krebs aus. Kinder erkranken seitdem besonders häufig an Schilddrüsenkrebs.

Gefahr durch Radioaktivität Gefahr durch Atommüll Hochradioaktiver Atommüll strahlt Millionen Jahre. Ein Endlager für hochradioaktiven Müll gibt es weltweit noch nicht. Deutschland saniert alte Atommülllager und zahlt hierfür Milliarden.

Gefahr durch Radioaktivität Irak: Leukämie durch Uranmunition Der Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran während des Golfkriegs zu Beginn der 90er Jahre setzte die Bevölkerung erhöhter Strahlung aus. In der Stadt Basra gibt es seitdem einen Anstieg von Missbildungen und Krebs. Vor allem Kinder sind gefährdet. Die Kinderkrebsrate hat sich verdreifacht. Autorin/Autor: Gero Rueter



Natürlich kenne er nach mehr als drei Jahrzehnten die Denkweise der Japaner, beruhigt sich Oberbäumer wieder. Man überlasse schwierige Sachen eben den Spezialisten und schaue nicht über den eigenen Tellerrand. Doch viele Japaner seien obrigkeitsgläubig in einem Maße, das sich ein Europäer nicht vorstellen könne, und akzeptierten die offiziellen Lügen.

Trotz allem will er im Land bleiben. Seine japanische Frau muss sich um ihre hochbetagten Eltern kümmern, er selbst würde in Deutschland in seinem Alter kaum noch Fuß fassen. Also sieht er der harten Wahrheit täglich ins Auge: Die "Glücksinsel", die Fukushima für ihn einmal war, die existiert nicht mehr.